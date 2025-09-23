PIESLĒGTIES
Otrdiena, 23. septembris
Vārda dienas: Vanda, Veneranda, Venija
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

“Lielais ābols”. Ņujorka piecās dienās

Anna Kola
05:32
23.09.2025
47
Anna Nujorka

Vieta, kas iedvesmo. Raksta autore Anna uz Bruklinas tilta Ņujorkā. FOTO: no albuma

Par to, kā kaut kad braukšu uz ASV, sapņoju jau no aptuveni desmit gadu vecuma. Pusaudža gados ļoti gribējās doties turp mācīties kādā apmaiņas programmā, bet Amerika – lielais amerikāņu sapnis – vilināja visu jaunību.

Dzīve gan iegrozījās citādi, un ar laiku sāka šķist – man tur gluži vienkārši nav lemts nokļūt. Interese, aizrautība par šo valsti un tās vēsturi sāka mazināties, jo apzinājos, ka likteņa ceļi mani varbūt tomēr nekad uz turieni neaizgādās.

Tomēr izrādījās, ka visi sapņi reiz piepildās. Arī mans sapnis par Ameriku. Pēc vairāk nekā 25 gadiem, kopš pirmoreiz iztēlojos sevi dodamies pāri Atlantijas okeānam, tas arī īstenojās – vīrs aizveda mani brīnišķīgā atpūtas braucienā uz Ņujorku. Lidojām caur Islandi, un arī tā bija aizraujoša pieredze – no lidmašīnas iluminatoriem vērot, kā nelielā, pagalam savādā saliņa zem mums kļūst arvien lielāka. Sa­vāda tāpēc, ka Islande patiešām atgādina citu planētu – neviena koka, maz ēku, apbūvētu vietu, brūni pelēcīga zemes kārta ar nelieliem vulkānu pakalniņiem tālumā.

Keflavīkas lidostā gaidot savienojošo reisu uz Ņujorku, kavējām laiku, apskatīdami islandiešu suvenīrus – visur, katrā plauktā, uz katra tūrista priekam nopērkamā nieka ir tuklīši – mīlīgā paskata Atlantijas piekrastes teritorijām raksturīgie melnbaltie putniņi ar košo knābi un pleznām. Tā, esot transfērā, prātoju, ka piemērotā ekipējumā – ar siltu zeķu pāri, džemperi un ūdensnecaurlaidīgu virsjaku – varētu paviesoties Islandē arī ilgāk un izbaudīt šo neparasto citas planētas sajūtu visā pilnībā.

Pēc piecu stundu lidojuma no Reikjavīkas esam Ņujorkā.

Bērnības iespaidā biju iedomājusies, ka Dž.F.Kenedija lidosta būs kaut kas milzīgs, nervus kairinošs, mulsinošs, bet maldījos. Mūsu terminālis bija mazs, kompakts, kluss, cilvēku tur bija samērā nedaudz.
Līdz viesnīcai devāmies ar met­ro. Tā kā esmu Londonas metro vilcienu fans, man allaž ir interesanti ar šo transportlīdzekli izbraukt arī citur, salīdzināt, kur tad ir labāk. Un jāteic, domas nemainās – Londonas metro sistēmu, šķiet, nekas nevar pārspēt, tomēr arī Ņujorkas ātrākais, ērtākais transports nelika daudz vilties.

Viesnīcu bijām izvēlējušies pašā pilsētas centrā – Midtaunā, pavisam tuvu Rokfellera centram. Tas ļāva mums ļoti daudzas vietas un apskates objektus burvīgi izstaigāt kājām. Arī te mainījās mani priekšstati par to, ka Amerikā viss ir plašs, milzīgs. Biju pieņēmusi, ka nekur īsti ar kājām netiksim, būs jāmeklē transporta iespējas, bet šīs piecas dienas pilsētā manus uzskatus krietni mainīja. Jā, pilsēta ir liela, ļoti liela, bet Manhetenu ļoti labi var izstaigāt kājām, protams, ja cilvēkam vispār patīk to darīt.

Jau pirmajā dienā pēc atlidošanas, ap pulksten deviņiem vakarā, devāmies apskatīt, kāda ir Manhetena. Man par izbrīnu, Ņujorkā saule norietēja aptuveni stundu agrāk nekā tobrīd Eiropā, tāpēc ap šo laiku jau bija pavisam naksnīga sajūta. Metropoles sajūtu sniedza Taimskvērs ar spožajiem ekrāniem, reklāmām, cilvēku pūļiem it visur.

Skaidrs, ka, esot Amerikā, gribējās nobaudīt arī kārtīgus amerikāņu ēdienus – kā filmās. Tad nu ar vīru pirmās brokastis ieturējām tipiskā amerikāņu “dainerā” jeb ēdnīcā – patiešām kā kinolentēs. Jāteic, pasūtītā porcija apstiprināja to, ka Amerika viss ir lielāks nekā tas, pie kā esam pieraduši mēs, eiropieši. Om­le­tes porcija noteiktu pietiktu kādiem četriem cilvēkiem, un visi justos labi paēduši.

Katru dienu no piecām, ko pavadījām Ņujorkā, nostaigājām ap 25 – 28 km, tāpēc varu teikt – pa­tiešām redzējām katru stūri, katru apskates vietu. Hudzona bija tikpat iespaidīga, kā biju iztēlojusies. Milzīgā upe, pie kuras sēžot, atkal domāju par šīs vietas vēsturi. Par to, kā te dzīvoja indiāņu ciltis, kas šo salu sauca par “Mana Hatta”. Kā šeit pirmoreiz ienāca lielie eiropiešu kuģi.

Daudzi teic, Amerikā nav kultūras, nav vēstures, bet tad jāsaka, cilvēka prāts mēdz būt šaurs – Amerikas vēsture patiesībā ir ļoti krāšņa un bagāta. Arī Ņujor­kas. Paviesojāmies Nacionālajā Amerikas indiāņu muzejā, arī stāsti par Amerikas pamatiedzīvotāju kultūru manā iztēlē dzīvojuši kopš bērnības. Muzejs, jāteic, lika mazliet vilties – eksponātu bija maz. Pat Londonas Britu muzejā ir krietni bagātāka indiāņu artefaktu kolekcija. Mēs skaistajā, iespaidīgajā ēkā bijām teju vienīgie apmeklētāji.

Te jāpiemetina, ka ļoti daudzi senie nami, senās augstceltnes Ņujorkā ir patiešām burvīgas: izsmalcinātas telpas ar milzīgi augstiem griestiem, iespaidīgām kolonnām, marmora grīdu, sienu flīzēm, sarkankoka kāpņu margām un dekoriem. Arī Nacionālā bibliotēka bija satriecoši skaista. Otrās ceļojuma dienas vakarā uzbraucām Rokfellera debesskrāpja skatu tornī, no kurienes pavērās elpu aizraujošs skats uz visu naksnīgo pilsētu. Esot uz 72.stāva jumta, ar vīru prātojām, cik smags darbs un neiedomājams inženierijas sasniegums pirms gadsimta bija šādu milzīgu ēku celtniecība ar tā laika iespējām. Esam vienisprātis, ka noteikti daudzi strādnieki, ēkas ceļot, arī aizgāja bojā. Kā citādi, ja visi debesskrāpji būtībā ir milzīgas metāla konstrukcijas, pa kurām strādnieki būvdarbu laikā arī pārvietojās, bet darba aizsardzība pirms simts gadiem noteikti nebija tāda kā tagad.

Lielu iespaidu atstāja Pasaules tirdzniecības centra 2001.gada 11.septembra muzejs un memoriāls. Ārkārtīgi skaista un dziļi sentimentāla piemiņas vieta ar milzīgu ūdenskritumu. Blakus piemiņas vietai slejas jaunais tornis, kurā brīnišķīgi atspīd debesis, teju saplūstot ar tām pavisam kopā.

Centrālparkā priecēja vāveres un amerikāņu sarkanrīklītes, kuras pirmajā brīdī noturēju par mūsu pašu melno strazdu Ame­rikas radiņiem. Vakaros visos kokos ielu malās muzicēja cikādes – lieli, zaļgani kukaiņi ar milzīgām, domīgām actiņām. Vienu izdevās arī iemūžināt telefonā video, ko parādīt bērniem mājās! Pārsoļojām pāri slavenajam Bruk­linas tiltam. Arī tā bija īpaša sajūta, apzinoties, ka skaistais un iespaidīgais tilts tur slejas jau kopš 1869.gada.

Ņujorkā jūtama īpaša viesmīlība. Ja izteikti laipna, atvērta ir sabiedrība Londonā, tad varu teikt, ka “Lielajā Ābolā”, kā pilsētu mēdz saukt kopš pagājušā gadsimta 80.gadiem, Ņujorkā, tas bija jūtams trīskārt. Cilvēki ir gatavi aprunāties it visur – pie veikala kases, kafejnīcas rindā vai liftā, veikalā. Visi smaida, sveicina. Un Ņujorka patiešām apstiprināja savu gadsimtiem seno slavu, ka tā ir imigrantu pilsēta. Te visi ir laipni gaidīti, ikviens, visi ir savējie, lai cik dažādu rasu un tautu tur nemājotu. Kā pasažieriem ekskursijā pa Hudzonu uz kuģīša teica gide, Ņujorkā ļaudis runā 800 valodās. Visi ir iederīgi, visi tiek pieņemti.

Kāds lasīs un pie sevis nodomās – re, uz to jau tie “rietumi” mūs ved, tfu! Bet tajā ir savs skaitums! Tādas vietas pierāda – cilvēki spēj būt vienoti, cits par citu padomāt un pieņemt. Tas rada brīnumainu vienotības sajūtu. Ieteiktu katram, sevišķi no bijušo PSRS teritoriju zemēm, vismaz reizi dzīvē šo sajūtu piedzīvot. Paraudzīties, ka kopā dzīvot var pavisam citādi, nekā tas bija piespiedu kārtā. Un neko vairāk – tikai pavērt redzeslauku plašāk.

Šis bija mans pirmais ceļojums uz Amerikas kontinentu. Zinu, ka atgriezīšos tur atkal. Iepazīt pasaules daļu, kura reiz bija eiropiešu neskarta, bet dažu gadsimtu laikā kļuva par vietu, kur katram bija dota iespēja atrast ceļu uz daudzkārt labāku dzīvi, ja vien to prata izmantot.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Jau trīs gadus "tā riktīgi" Purvīša muzejā

11:30
22.09.2025
50

Bijusī kultūras ministre, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” vadītāja Žanete Grende aktīvi darbojas tepat netālajās Vilhelma Purvīša mājās “Vecjauži”. Viņas vadībā muzejam beidzot izdevies arī iegūt akreditāciju. Viņai kopā ar fonda “Viegli” cilvēkiem izdevies Ziedoņa muzeju padarīt par īpašu vietu. Tagad tikpat daudz uzmanības tiek veltīts, lai arī “Vecjauži” tādi būtu. Šajā darbā izveidojusies laba sadarbība […]

Zanete Grende

Kas raksturo augsta līmeņa plastiskās ķirurģijas pakalpojumus mūsdienās

09:55
19.09.2025
15

Mūsdienās plastiskās ķirurģijas nozare ir sasniegusi augstu attīstības līmeni, piedāvājot pacientiem ne vien estētiskas pārmaiņas, bet arī drošu, pārdomātu un individualizētu pieeju katram gadījumam. Augsta līmeņa plastiskās ķirurģijas pakalpojumi izceļas ar tehnoloģiskiem risinājumiem, pieredzējušu speciālistu darbu un izcilu pacientu aprūpi. Šajā rakstā aplūkosim trīs būtiskākās iezīmes, kas raksturo šo kvalitātes līmeni. Tehnoloģiskā precizitāte un drošība […]

Bilde

Drosmes, spēka un autentiskuma meklējumi sevī – caur keramiku

06:18
17.09.2025
83

Katrs unikālais, ar rokām veidotais mākslinieces darbs stāsta par mīlestības sapņiem un iekšējo mieru. Vēl pavisam neilgi – līdz 28.septembrim – Cēsu Izstāžu namā skatāma keramiķes Gitas Ābolas personālizstāde “Tumšais medus”. Ar viņu sarunājāmies par ceļu mākslā, iedvesmas avotiem radošajiem procesiem un rudens periodu kā lielisku iespēju laiku katram sev. -Pastāstiet mazliet par sevi – […]

Abola

Zināšanas paver iespējas

06:46
16.09.2025
159

Rudens allaž atnāk ar jauno – mācību gadu, ražu, laiku pārdomām, arī iespējām. Saruna ar cēsnieku Kārli Potu, kurš strādā komunikāciju jomā, ir digitālā satura veidotājs, par prāta spēlēm, mākslīgo intelektu un ne tikai. -Prāta spēle “Cēsu Asie prāti” (CAP) sākusi jauno sezonu. -Spēlējam kopš 2018.gada sākuma, sākām “Malā”, kad tā vēl darbojās Lāču krogā. Noor­ganizēju […]

Pots

Piesātināts studiju gads Amerikā

05:08
12.09.2025
250

Cēsnieks Gvido mācījās Rīgas Biznesa skolā, arī Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Universitātē, studējot biznesa un datora zinības. Pirms gada jaunietis nolēma izmantot iespēju sadarbības ietvaros gadu studēt ASV Bufalo universitātē. Līdz tuvākajam veikalam jāiet stundu Gvido stāsta: “Zināju, ka būs kultūršoka lietas. Tomēr izrādījās, ka nebiju pietiekami sagatavojies. Jau pirmajā dienā visi man teica, […]

Jaunzems

Bibliotēka mājo veikalā

06:04
11.09.2025
121

Nezinātājam var šķist mazliet savdabīgi, bet var teikt, ka Līvos bibliotēka mājo veikalā. Līvu bibliotēkas vadītāja Lidija Rutkovska zina stāstīt, ka telpas patiešām bijušas domātas veikalam. Tagad ir tā, ka vienā ēkā blakus telpās mājīgi sadzīvo abi. Lidija pati Līvos dzīvo kopš 1979.gada un atzīst, ka šī ir ļoti laba vieta dzīvošanai, jo ir mierīgi […]

Lîvi Bibliotëka Veikalâ 1

Domas un viedokļi

Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
10
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
21
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
33
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
72
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
26

Tautas balss

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
15
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
24
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
33
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
27
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
51
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
17

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
22

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998