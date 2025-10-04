PIESLĒGTIES
Sestdiena, 4. oktobris
Vārda dienas: Modra, Francis, Dmitrijs
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Katra nezāle ir vērtīga

Anna Kola
06:39
04.10.2025
8
Vaira

Vaira Kārkliņa. FOTO: no albuma

Saruna ar augu pasaules noslēpumu pārzinātāju VAIRU KĀRKLIŅU

Vaira Kārkliņa ir divu “Savvaļas augu virtuve” grāmatu autore. Viņa nesavtīgi dalās plašājās zināšanās, kā augus izmantot virtuvē, skaistumkopšanā, arī mājas tīrībā. Šoreiz ar viņu sarunājāmies pēc nesenā Zaubes Savvaļas kulinārā festivāla, kur viņa vadīja meistarklasi, daloties padomos par augu fermentēšanu.

-No kuras puses savas zināšanas par augiem nesat?

-Dzīvoju un darbojos Pāvilostā. Darba mūžs ir pagājis Liepājas Universitātē, tur mācīju matemātiku. Līdztekus darbam man vienmēr ir bijusi liela interese par augiem. Kamēr strādāju, vairāk ar augiem darboties varēju tikai pa vakariem. Nu jau pēdējos gados, kopš esmu pelnītā atpūtā, ar pilnu atdevi nododos augu pasaules izzināšanai.

Uzreiz vēlos teikt, esmu skolotāja, neesmu ražotāja. Mācu citiem, kā un cik dažādos veidos augus var izmantot. Savas zināšanas par augiem iedalu sešās tēmās: augu valsts pazīšana, zaļā aptieka, zaļā virtuve, zaļā kosmētika, zaļā mājas tīrība un zaļā māksla. Visās jomās pati ļoti daudz mācos visa gada garumā. Jaunajās zināšanās arī uzreiz dalos ar saviem skolēniem. Nodarbības pamatā vadu tiešsaistē, bet reizumis ir arī meistarklases, līdzīgi kā Zaubes Savvaļas kulinārajā festivālā. Gribu piebilst, ka man kā kurzemniecei ļoti patīk Vidzeme!

-Kā sākās interese par augu pasauli?

-Tas noteikti nācis no iepriekšējām paaudzēm, lai gan vecāku saistība ar augiem bija mazliet citāda. Abi mani vecāki bija grāmatveži, laikam tādēļ arī matemātiku mācījos pati! Tēvam patika darboties ar liliju un gladiolu selekcionēšanu, interese par augiem man noteikti ir no viņa. Laukos mani mazu bieži sūtīja meklēt skābenes zupai, un arvien, kad vāru skābeņu zupu, es neeju uz dārzu, bet meklēju savvaļas skābenes pļavā.

-Kas ir bijis visinteresantākais vai pārsteidzošākais, iedziļinoties augu pasaules noslēpumos?

-Ziniet, katru gadu atklāju kaut ko jaunu un tādu, kas patiešām ir liels pārsteigums. Bieži nodomāju – kāpēc gan es to nezināju agrāk? Tas būtu ļoti noderējis… Augu pasaulē ik gadu atklājas kāds jauns augs, tā īpašības, paņēmieni, kur to pielietot. Nav svarīgi, vai darbojos zaļajā aptiekā, zaļajā kosmētikā vai zaļajā virtuvē, katru mīļu brīdi var atklāt kaut ko, kas iepriekš nav zināts.

-Kā ar augu vākšanas periodiem Latvijā? Mums tomēr ir diezgan daudz gada auksto mēnešu…

-Mani kursi tiešsaistē vienmēr notiek no janvāra līdz septembrim – augu aktīvās veģetācijas laikā. Rudenī jau ir palikuši vairs tikai kādi augļi, saknes, pārējais viss dodas pie miera. Taču arī janvārī mežā var atrast gana daudz, ko var izmantot. Un februārī jau ir pirmie pumpuri, lapas, ko arī var likt lietā. Dažkārt aplami domā, ka no augiem var izmantot vienīgi ziedus, vasaras sulīgās lapiņas. Tā nav. Izmantot var ļoti daudz.

-Pastāstiet vairāk par jomām, kur augus var izmantot! Daudzi zinām tējas, veselīgos izvilkumus.

-Katrā jomā, ko iepriekš nosaucu, ir raksturīgi savi augi. Ir arī universālie, kas der dažādās sfērās. Virtuvē noder augi, kam raksturīgas noteiktas uzturvielas, kas dod kādu īpašu garšu vai rada sāta sajūtu. Zaļajā kosmētikā tie būs augi, kas vairāk dod labumu ādai, gļotādai. Par tējām Latvijā, šķiet, zina ļoti daudzi – tās prot vākt, žāvēt, informācija par tām ir gan grāmatās, gan citviet. Es mācu to, kas nav tik plaši zināms un latviešu valodā atrodams – tās ir visas šīs jomas, ko minēju.

Es patiešām ļoti daudz mācos – bez mitas. Daudzām tautām ir lielāka pieredze ar augu izmantošanu nekā mums, un arī tas ir ļoti interesanti, jo var atklāt jaunas nianses par augiem un to, kā tos izmantot.

-Jūs piedalījāties arī Zaubes Savvaļas kulinārajā festivālā, kur stāstījāt par fermentēšanu.

-Burkānus, kāpostus jau daudzi prot fermentēt – tas nekas jauns mums nav. Ir arī daudz kursu par fermentēšanu, bet lielākoties tiek runāts, kā fermentēt dārzeņus. Zaubes festivālā runāju par ogu un augļu fermentēšanu, kas patiesībā ir ļoti maz skarta tēma.

Septembris ir bijis brīnišķīgi silts, man mājās daudzu burciņu saturs aktīvi rūgst, burbuļo. Arī runājot par fermentēšanu, jāsaka, ka es nemitīgi cenšos atrast kaut ko jaunu, interesantu, nemitīgi tiecos pēc jaunām zvaigznēm, ko sasniegt augu izpētes pasaulē.

-Vai pati arī pielietojat šos augu pasaules brīnumlīdzekļus savā ikdienā?

-Protams, ļoti daudzus. Es eksperimentēju un savus izmēģinājumu rezultātus arī vienmēr izmantoju – gan zaļās kosmētikas krēmus, kas ir gatavoti no svaigiem augiem, nevis ņemti no burciņām, pulverīšiem, kas nopērkami veikalā. Arī zaļās aptiekas tinktūras, kas nav tikai izvilkumi spirtā. Ir vairāk nekā 20 dažādi bezalkoholisko tinktūru veidi, ko lieliski var izmantot.

Sabiedrība ļoti lēni pieņem kaut ko jaunu – tas jau ir zināms. Jaunu produktu ieviešana aizņem aptuveni desmit gadu. Kādam jāsāk tā lieta darīt, un tad jau palēnām viss aiziet. Man kursos ir bijušas ļoti daudzas grupas, kas iegūtās zināšanas aiznes tālāk.

-Nodarbības droši vien apmeklē galvenokārt sievietes.

-Lielākoties tās tiešām ir sievietes. Bet netrūkst arī kungu, kas nāk paklausīties kaut ko jaunu. Vairums ir sievietes vidējos gados – no trīsdesmit līdz sešdesmit, bet vienmēr ir arī kāda jaunāka un kāda vecāka kundze.

Apmeklējums ir saistīts arī ar to, ka cilvēki saprot – viss dabīgais ir labāks un jācenšas pašam rast metodes, kā sev palīdzēt ar dabas vielām, nevis pie pirmās izdevības skriet uz aptieku pēc rūpnieciski radītām zālēm. Ir daudz jaunu cilvēku, kas vispār neko nevēlas par zaļo dzīvesveidu dzirdēt, uzticas tikai tam, kas ražots rūpnieciski. Man pat ir teikuši, ka es ar saviem līdzekļiem varu kādu noindēt!

Es nevienam ar savām zināšanām neuzbāžos, katram ir brīva izvēle. Izpratne un zināšanas, kā izmantot dabas produktus, ļoti noder katram, jo jebkuros apstākļos, īpaši šajā nedrošajā pasaulē gan no vīrusu, gan politiskās puses, cilvēks var pats sevi nodrošināt ar labu uzturu, aptieciņu un kosmētiku.

-Vai nav tā, ka darbošanās tomēr ir kā dārgs vaļasprieks, jo izejvielas taču jāsagādā.

-Nebūt nē. Visas izejvielas ir tādas, kas ir katram viegli pieejamas, tādas, ko lietojam ikdienā, uzturā. Šos pašus produktus gandrīz katrs izmantojam. Tāpat arī augus savākt, dzīvojot Latvijā, nav liela problēma. Mēs nedzīvojam milzīgās pilsētas, kur grūti atrast nomaļu pļavu vai mežu, mums viss ir tepat. Arī no jebkuras pilsētas 15 – 20 minūšu laikā katrs var nonākt kādā nomaļākā vietā, lai savāktu augus.

Lauksaimniecība ļoti strauji tuvojas visiem ceļiem, bieži vien neatstājot vietu savvaļas augiem, tā ir problēma. Bet zinu, ka Vidzemē ļoti rūpējas, lai mazo ceļu malas netiktu apartas līdz grantij, lai paliktu vieta savvaļas augiem. Ticu, ka tas arī mainīsies, jo jau tagad daudz tiek runāts par ekosistēmas nozīmi, pļavu saglabāšanu.

-Vai ir kāds necilāks augs, kas Latvijā pieejams un varbūt tiek uzskatīts par nīstamu nezāli, patiesībā ir ļoti vērtīgs un pielietojams?

-Tādu ir ļoti daudz! Tādi ir gandrīz visi, atklāti sakot. Daudzi man saka, ko tu ņemies ar tām nezālēm! Tā nu tas ir iegājies, rūpniecībai attīstoties, pamata zināšanas, ko mūsu senči labi zināja, aiziet nebūtībā.

Ceļteka, virza, arī invazīvie augi, tostarp Kanādas zeltslotiņa – par daudziem tiek runāts, ka tie jānīdē ārā. Nevis jāiznīdē, bet jāierobežo, jo daudzi no šiem augiem ir ļoti vērtīgi! Zeltslotiņa ir brīnišķīga nieru veselībai, no tās var ļoti daudz ko gatavot arī virtuvē. Katrs invazīvais augs ir noderīgs. Jautājums, vai uzsveram tikai negatīvo vai tomēr saprotam, ka ir arī pozitīvā puse.

-Ko cilvēki var darīt rudens pusē, runājot par augu izmantošanu? Ko var ievākt?

-Rudens ir sakņu laiks, bet, ja cilvēks labi nepārzina augus, tad ar sakņu vākšanu aizrauties nevajadzētu. Septembrī un oktobrī augu virszemes daļa novītusi, bet saknes var neatšķirt. Tas, ko katrs var šobrīd vākt, ir zirgkastaņas augļus. Brūnie auglīši ir ļoti labi izmantojami veļas mazgāšanā. Sagriež apmēram desmit svaigus kastaņus, ieliek auduma maisiņā vai zeķē, aizsien ciet galu un liek veļasmašīnā. Tas ir absolūti tīrs, dabisks līdzeklis veļas mazgāšanai, jo kastaņos ir daudz tīrošo vielu – saponīnu. Protams, ar šo līdzekli neizmazgās lielus, dziļus traipus, bet ikdienas apģērbam der lieliski.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Kāpēc māka braukt ar velosipēdu jāapgūst jau agrā bērnībā

16:01
02.10.2025
19

Var teikt, ka riteņbraukšana ir universāla nodarbe: tā spēj sagādāt prieku kā lieliem, tā maziem. Lai bērnu pie aktīva dzīvesveida radinātu laicīgi, jau agrā bērnībā ir vēlams iemācīt braukt ar velosipēdu. Jau no pusotra gada vecuma bērns var sēsties uz velosipēda un braucot attīstīt kā koordināciju un līdzsvaru, tā uzlabot garastāvokli un veselīgi pavadīt laiku […]

Kid 6803576 1280

Ieriķu dzīvības dzēriens kombuča

05:37
02.10.2025
54

Ieriķos, tiekoties sarunai, lai pastāstītu par tējas dzērienu “Kombuča “Dzīvības dzēriens””, Miķelis Isajevs, galvenais idejas autors un ražošanas īstenotājs, rāda kiosku, kurā paredzēta arī lejamās kombučas tirdzniecība. Autobraucēji ceļā pa Vidzemes šoseju varēs piestāt Ieriķos un nobaudīt kādu glāzi dzirkstošā spirdzinājuma. Kā zināms, pēdējos gados popularitāti iemantojusī kombuča ir raudzēts dzēriens, kas rodas, ilgstoši ievietojot […]

KombuÐa

Cēsu muzejs - vispirms novadniekiem un cēsniekiem

05:01
30.09.2025
105

Cēsu muzejam šis ir simtgades gads. Laiks, kad atskatīties un doties tālāk, uzrunājot sabiedrību, atklājot patieso vēsturi. Par pagātni, šodienu un rītdienu saruna ar direktori Elīnu Kalniņu. -Kāds ir muzejs savā simtgadē? -Muzejs ikdienā saistās ar vietu, kur kaut ko interesantu apskatīt. Cēsniekiem un tūristiem tā ir viduslaiku pils, Jaunā pils, kas ir muzeja mājvieta. […]

Elina Kalnina1

Sieviešu uzvalki Reserved – elegance un mūsdienīgums perfektā harmonijā

11:50
29.09.2025
18

Elegance un pašpārliecinātība apvienojas sieviešu uzvalkā – apģērbā, kas vienlīdz labi izceļas biroja ikdienā un īpašos notikumos. Reserved kolekcija piedāvā plašu modeļu klāstu, kur klasiskie piegriezumi satiekas ar mūsdienu tendencēm, radot izsmalcinātu un ērtu risinājumu jebkurai situācijai. Atklāj augstas kvalitātes audumus, nevainojamus piegriezumus un rūpīgi izstrādātas detaļas, kas padara katru uzvalku par ilglaicīgu ieguldījumu stilā […]

Imageye Imgi 33 916hf 28x 002 1 1109961 1

Liktenis cilvēku vienmēr aizved pareizajā vietā

05:31
26.09.2025
42

Saruna ar mākslinieci Mariju Naumovu Oktobra sākumā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” gaidāms īpašs koncerts “Mans, tik ļoti, ļoti…”, kurā klausītājus priecēs Marija Naumova. Ar mākslinieci sarunājāmies par ceļu mūzikas un radošuma pasaulē un to, ar ko viņai īpašs rudens laiks. -Jūsu jaunā koncertprogramma veltīta dzejniekam Jānim Peteram. -Jā. Ar Jāni Peteru man bija ļoti siltas un […]

Marija

“Lielais ābols”. Ņujorka piecās dienās

05:32
23.09.2025
1333

Par to, kā kaut kad braukšu uz ASV, sapņoju jau no aptuveni desmit gadu vecuma. Pusaudža gados ļoti gribējās doties turp mācīties kādā apmaiņas programmā, bet Amerika – lielais amerikāņu sapnis – vilināja visu jaunību. Dzīve gan iegrozījās citādi, un ar laiku sāka šķist – man tur gluži vienkārši nav lemts nokļūt. Interese, aizrautība par […]

Anna Nujorka

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
24
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
30
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
15
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
23
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
44

Tautas balss

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
17
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
26
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
23
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
30
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
20
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
8

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
30

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
29

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998