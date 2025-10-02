PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 2. oktobris
Vārda dienas: Ilma, Skaidris
Kāpēc māka braukt ar velosipēdu jāapgūst jau agrā bērnībā

16:01
02.10.2025
11
Kid 6803576 1280

FOTO: pixabay.com

Var teikt, ka riteņbraukšana ir universāla nodarbe: tā spēj sagādāt prieku kā lieliem, tā maziem. Lai bērnu pie aktīva dzīvesveida radinātu laicīgi, jau agrā bērnībā ir vēlams iemācīt braukt ar velosipēdu. Jau no pusotra gada vecuma bērns var sēsties uz velosipēda un braucot attīstīt kā koordināciju un līdzsvaru, tā uzlabot garastāvokli un veselīgi pavadīt laiku svaigā gaisā.

Mazākajiem ķipariem piemēroti velosipēdi

Saprotams, ka pusotra gada vecumā bērns uz divriteņa nespēs uzreiz justies stabili, tāpēc ir pieejami ērti risinājumi. Bērnu trīsriteņi ir piemēroti pašiem mazākajiem un ir izplatīta paša pirmā velosipēda izvēle. Savukārt bērniem, kas jau paaugušies, izvēlieties pilnvērtīgu bērnu velosipēdu. To var aprīkot ar palīgriteņiem, tomēr pastāv uzskats, ka labāk ir bērnu radināt pie līdzsvara noturēšanas, cik ātri vien iespējams, atsakoties no palīgriteņu izmantošanas.

Velosipēds ir aktīva dzīvesveida pirmsākums

Labi zināms, ka braukšana ar velosipēdu palīdz attīstīt bērna līdzsvaru, tomēr tā loma bērna dzīvē ir daudz tālejošāka. Velosipēds bērnam ļauj stiprināt kāju muskuļus, vienlaikus radinot jauno atvasi pie aktīva dzīvesveida. Patiešām – tie, kas ar riteni sākuši braukt jau agrā bērnībā, visticamāk, pārvietoties ar velosipēdu turpinās arī pieauguši. Tāpēc, jo agrāk bērnu sēdināsiet pie velosipēda stūres, jo lielāks būs jūsu ieguldījums viņa nākotnē.

Par bērna velosipēdu jādomā laikus

Ja gatavojaties bērna pirmā velosipēda iegādei vai arī plānojat nākamā braucamrīka iegādi, būtu vēlams par to padomāt jau rudenī. Riteņbraukšanas sezonai noslēdzoties, bērnu velosipēdiem tiek piedāvātas izdevīgas cenas. Velo lietpratējs Bikko rudenī sniedz iespēju tikt pie jauna bērnu velosipēda īpaši izdevīgi: trīsriteņi un bērnu velosipēdi pieejami par pievilcīgu cenu. Ieskatieties izplatītāja vietnē https://bikko.lv/velosipedi/bernu-velosipedi, un sekmējiet aktīvu bērna dzīvesveidu izdevīgi!

Saistītie raksti

Ieriķu dzīvības dzēriens kombuča

05:37
02.10.2025
42

Ieriķos, tiekoties sarunai, lai pastāstītu par tējas dzērienu “Kombuča “Dzīvības dzēriens””, Miķelis Isajevs, galvenais idejas autors un ražošanas īstenotājs, rāda kiosku, kurā paredzēta arī lejamās kombučas tirdzniecība. Autobraucēji ceļā pa Vidzemes šoseju varēs piestāt Ieriķos un nobaudīt kādu glāzi dzirkstošā spirdzinājuma. Kā zināms, pēdējos gados popularitāti iemantojusī kombuča ir raudzēts dzēriens, kas rodas, ilgstoši ievietojot […]

KombuÐa

Cēsu muzejs - vispirms novadniekiem un cēsniekiem

05:01
30.09.2025
98

Cēsu muzejam šis ir simtgades gads. Laiks, kad atskatīties un doties tālāk, uzrunājot sabiedrību, atklājot patieso vēsturi. Par pagātni, šodienu un rītdienu saruna ar direktori Elīnu Kalniņu. -Kāds ir muzejs savā simtgadē? -Muzejs ikdienā saistās ar vietu, kur kaut ko interesantu apskatīt. Cēsniekiem un tūristiem tā ir viduslaiku pils, Jaunā pils, kas ir muzeja mājvieta. […]

Elina Kalnina1

Sieviešu uzvalki Reserved – elegance un mūsdienīgums perfektā harmonijā

11:50
29.09.2025
18

Elegance un pašpārliecinātība apvienojas sieviešu uzvalkā – apģērbā, kas vienlīdz labi izceļas biroja ikdienā un īpašos notikumos. Reserved kolekcija piedāvā plašu modeļu klāstu, kur klasiskie piegriezumi satiekas ar mūsdienu tendencēm, radot izsmalcinātu un ērtu risinājumu jebkurai situācijai. Atklāj augstas kvalitātes audumus, nevainojamus piegriezumus un rūpīgi izstrādātas detaļas, kas padara katru uzvalku par ilglaicīgu ieguldījumu stilā […]

Imageye Imgi 33 916hf 28x 002 1 1109961 1

Liktenis cilvēku vienmēr aizved pareizajā vietā

05:31
26.09.2025
39

Saruna ar mākslinieci Mariju Naumovu Oktobra sākumā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” gaidāms īpašs koncerts “Mans, tik ļoti, ļoti…”, kurā klausītājus priecēs Marija Naumova. Ar mākslinieci sarunājāmies par ceļu mūzikas un radošuma pasaulē un to, ar ko viņai īpašs rudens laiks. -Jūsu jaunā koncertprogramma veltīta dzejniekam Jānim Peteram. -Jā. Ar Jāni Peteru man bija ļoti siltas un […]

Marija

“Lielais ābols”. Ņujorka piecās dienās

05:32
23.09.2025
1326

Par to, kā kaut kad braukšu uz ASV, sapņoju jau no aptuveni desmit gadu vecuma. Pusaudža gados ļoti gribējās doties turp mācīties kādā apmaiņas programmā, bet Amerika – lielais amerikāņu sapnis – vilināja visu jaunību. Dzīve gan iegrozījās citādi, un ar laiku sāka šķist – man tur gluži vienkārši nav lemts nokļūt. Interese, aizrautība par […]

Anna Nujorka

Jau trīs gadus "tā riktīgi" Purvīša muzejā

11:30
22.09.2025
56

Bijusī kultūras ministre, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” vadītāja Žanete Grende aktīvi darbojas tepat netālajās Vilhelma Purvīša mājās “Vecjauži”. Viņas vadībā muzejam beidzot izdevies arī iegūt akreditāciju. Viņai kopā ar fonda “Viegli” cilvēkiem izdevies Ziedoņa muzeju padarīt par īpašu vietu. Tagad tikpat daudz uzmanības tiek veltīts, lai arī “Vecjauži” tādi būtu. Šajā darbā izveidojusies laba sadarbība […]

Zanete Grende

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
17
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
29
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
22
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
42

Tautas balss

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
14
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
24
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
21
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
30
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
20
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

