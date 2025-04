Kā novērtēt, vai logi ir kvalitatīvi uzstādīti? Praktiski padomi

Pat ja iegādājaties vissiltākos un kvalitatīvākos logus, to funkcionalitāte būs atkarīga no pareizas uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā izmantotajiem materiāliem. Nepareizi uzstādīti logi laidīs iekšā aukstumu, mitrumu un vēju, deformēsies, radīs vēršanas problēmas. Tāpēc vienmēr ir vērts pārbaudīt logu montāžas kvalitāti. Tālāk rakstā padalīsimies ar praktiskiem PVC logu un durvju mynest.lv platformas padomiem, kā to izdarīt.

Vertikāla un horizontāla līmeņošana

Viena no svarīgākajām kvalitatīvas uzstādīšanas pazīmēm ir pareiza līmeņošana. Izmantojiet līmeņrādī, lai pārliecinātos, ka logi ir pilnībā vertikāli un horizontāli visās plaknēs. Pat nelielas novirzes var ietekmēt loga funkcionalitāti.



Jāatzīmē, ka arī ēkas konstrukcijas novirzes vai deformācijas var negatīvi ietekmēt uzstādītā loga konstrukciju un darbību.



Logs ir stabili jānostiprina ražotāja instrukcijā norādītajos punktos, ievērojot norādītos attālumus, tāpēc pārbaudiet, vai uzstādītāji ir ievērojuši šos noteikumus.

Hermētiskums un izturība pret mitrumu

Īpaša uzmanība jāpievērš blīvējamo zonu pārbaudei: montāžas putām, difūzijas un tvaika izolācijas lentēm un to savienojumiem. Pārliecinieties, ka minētajās lentēs nav spraugu un pūslīšu, ka tās ir vienmērīgi aizlīmētas un to gali ir kārtīgi salīmēti viens uz otra. Pārbaudiet arī, vai starp loga rāmi un sienu nav plaisu. Uzstādīšanas putām jābūt vienmērīgi izkliedētām, ne pārāk sablīvētām, un putu pārpalikums ir jānoņem. Pievērsiet uzmanību arī tam, vai ir kādi dobumi.



Loga un montāžas savienojumu hermētiskumu var pārbaudīt, veicot roku, liesmas vai vīraka testu – ja pie loga jūtat pat mazāko caurvēju un ja pamanāt izmaiņas liesmas vai vīraka dūmu kustības virzienā, tas var liecināt par hermētiskuma problēmu. Par sliktu hermētiskumu var liecināt arī no ārpuses ieplūstošā skaņa.

Ja kondensāts kondensējas starp stikla paketes stikliem, tas parasti norāda uz ražošanas defektu vai hermētiskuma bojājumu uzstādīšanas laikā (ja stikla pakete tika izņemta un ievietota atpakaļ).

Vēršanas mehānisma pārbaude

Pareizi uzstādītam logam vai durvīm jāatver un jāaizveras bez traucējumiem. Lai to novērtētu, pārbaudiet, vai vērtne viegli kustas un neiesprūst. Pārliecinieties, ka rokturi un furnitūra darbojas netraucēti. Ja loga atvēršanai vai aizvēršanai ir nepieciešams papildu spēks, tas var liecināt par uzstādīšanas kļūdām.

Palodžu uzstādīšanas kvalitāte

Nepareizi uzstādītas ārējās palodzes var izraisīt mitruma uzkrāšanos, ēkas sienu eroziju un paaugstinātu trokšņa līmeni lietus laikā. Ja iekšējā palodze būs pārāk dziļa, tā kavē karstā gaisa cirkulāciju no radiatora, kas var izraisīt kondensāciju uz loga stikla virsmas. Tāpēc pasūtīšanas un uzstādīšanas posmā konsultējieties ar speciālistiem, uzstādītājiem un tirgotājiem.

Galīgā pārbaude

Pirms montāžas darbu galīgās apstiprināšanas pārbaudiet izstrādājumus, lai konstatētu deformācijas vai citus redzamus defektus. Tam jāpievērš pietiekama uzmanība, jo rūpīga pārbaude palīdzēs novērst ilgtermiņa problēmas.