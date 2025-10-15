PIESLĒGTIES
Trešdiena, 15. oktobris
Vārda dienas: Eda, Hedviga, Helvijs
Kā Katkevičas zobārstniecība izceļas uz citu fona

Reklāmraksts
18:14
15.10.2025
18
1

Meklējot piemērotāko zobārstniecību, pacienti nereti pievērš uzmanību ne tikai pakalpojumu cenām un pieejamībai, bet arī ārstu profesionalitātei, tehnoloģijām un attieksmei pret pacientiem. Rīgā pieejamas daudzas zobārstniecības klīnikas, taču ir dažas, kas izceļas ar īpašu pieeju un kvalitāti. Viena no tām ir Katkevičas diennakts zobārstniecība, kas jau vairāk nekā desmit gadus palīdz pacientiem tikt galā gan ar akūtām, gan ilgstošām zobu problēmām.

Diennakts pieejamība un ātra palīdzība

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas šo zobārstniecību padara unikālu, ir tās pieejamība 24/7 režīmā. Zobu sāpes un akūtas problēmas nereti piemeklē tieši naktī vai brīvdienās, kad citas klīnikas ir slēgtas. Katkevičas klīnika ir viena no dažām diennakts zobārstniecībām Rīgā, kas ļauj pacientiem būt drošiem – palīdzība būs pieejama jebkurā brīdī. Turklāt atrašanās vieta Pārdaugavā ar ērtu sabiedriskā transporta pieejamību un autostāvvietu padara vizīti vēl ērtāku.

Pieredzējuši speciālisti un individuāla pieeja

Klīnikā strādā kvalificēti ārsti ar lielu pieredzi gan akūtos, gan sarežģītos gadījumos. Īpaši nozīmīga ir dibinātājas Jūlijas Katkevičas pieredze, kura gadu gaitā guvusi zināšanas sejas un žokļu ķirurģijā, strādājot ar komplicētiem pacientiem. Ikviens, kuram nepieciešams uzticams zobārsts Rīgā, var būt drošs, ka šeit saņems gan profesionālu ārstēšanu, gan individuāli pielāgotu pieeju. Ārstniecības process tiek veidots tā, lai cilvēks justos droši un mierīgi pat sarežģītās situācijās.

Mūsdienīgas tehnoloģijas un plašs pakalpojumu klāsts

Klīnika piedāvā gan ikdienas profilaktiskās pārbaudes, gan augstas sarežģītības procedūras – no zobu plombēšanas un balināšanas līdz implantiem un gudrības zobu operācijām. Izmeklēšanā tiek izmantotas modernākās tehnoloģijas, tostarp rentgens un caurgaismošanas ierīces, kas ļauj pamanīt pat vismazākos bojājumus agrīnā stadijā. Pacientiem tas nozīmē iespēju saglabāt zobus veselus ilgtermiņā un izvairīties no nopietnākām problēmām nākotnē. Turklāt pakalpojumu klāsts ir piemērots gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas padara šo klīniku par piemērotu visai ģimenei.

Katkevičas diennakts zobārstniecība nav tikai klīnika – tā ir vieta, kur pacients vienmēr ir drošās rokās, neatkarīgi no situācijas sarežģītības. Tieši pieejamība jebkurā diennakts laikā, augsta profesionāļu kompetence un jaunāko tehnoloģiju izmantošana padara šo klīniku īpašu. Šī kombinācija ir radījusi uzticību un lojalitāti, kas gadiem ilgi saglabājas pacientu vidū. Ja jums nepieciešams pieredzējis un saprotošs zobārsts, Katkevičas klīnika ir īstā vieta, kur saņemt gan ātru palīdzību, gan ilgtermiņa risinājumus veselam un skaistam smaidam.

Mirklis ainavā – vēstures liecība

06:04
14.10.2025
33

Rolanda Tihānova ikdiena paiet Rīgā, kur ir darbs, kas saistīts ar IT  nozari, bet, ciemojoties dzimtajos Drustos, allaž top kāda fotogrāfija. Fotografēšana un filmēšana Rolandam kļuva par vaļasprieku, kad viņš iegādājās dronu. “Tas ir reģistrēts, ir apdrošināšana, un man ir pilota tiesības. Fotografējot ar dronu, iznāk skaistas, interesantas bildes, kurās redzamas neierastas ainavas,” stāsta drustēnietis […]

Dr Pl1

Stāsti un notikumi par pašiem

06:48
12.10.2025
115

Drustu pagastā interesantu vietu, par kurām netrūkst atmiņu un stāstu, arī vēsturisku liecību, ir daudz. Pagasta bibliotēka un muzejs regulāri rīko pārgājienus, lai kopā apskatītu apkaimes un arī uzzinātu ko jaunu. “Drustēnieši paši rosina, ka vēlas iet pārgājienā. Esam izstaigājuši Skripstus, Mīlakšas. Pēdējoreiz iepazinām Auļukalna apkārtni,” stāsta bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze un piebilst, ka visos […]

Dr Pl

Būt blakus topošajām un esošajām māmiņām

06:54
11.10.2025
141

Saruna ar dūlu ILZI ŠVALBI -Ko jums nozīmē būt dūlai? -Šobrīd esmu dūlu apmācībā, esmu vēl mācību procesā. Mani uz to pamudināja personīgā pieredze – mans bērniņš piedzima kovida pandēmijas laikā. Tas bija gan īpašs, gan ļoti izaicinošs posms. Man pietrūka iespēju vienkārši parunāties ar citām sievietēm, būt sadzirdētai un saprastai. Tieši tas man lika […]

Ilze

Nepieradinātā pļavas puķe medicīnā un uzņēmējdarbībā

06:40
11.10.2025
500

Cēsniece Ilze Dambe ir Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra vadītāja un pediatre. Viņa arī kokapstrādes uzņē­muma “Staļi” īpašnieka Viļņa Strazdiņa meita. Kad tēvs pirms gada devās mūžībā, bija jāpieņem lēmums, kurš “Staļus” krīzes brīdī turpinās vadīt. Ilze izlēma uzņemties šo izaicinājumu. Sarunā ar “Druvu” cēsniece atklāj, ka bija domājusi – dzimtajā pilsētā neatgriezīsies. Bet jau […]

Stali (2)

Ieriķu bibliotēkā ceļ godā kartupeli

05:53
10.10.2025
49

Lai vairāk iepazītu kartupeli, tā šķirnes, pielietojumu un nozīmi, septembra nogalē Ieriķu bibliotēkā Ieriķu paaudžu kopa rīkoja pasākumu, veltītu šim daudzgadīgajam nakteņu ģints augam. Bija iespējams aplūkot bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, kas veltītas kartupeļiem, nogaršot vietējo saimnieču sarūpētos kartupeļu ēdienus. Par kartupeļu izplatības vēsturi, to pētniecības zinātniskajiem procesiem un citus interesantus faktus klātesošajiem stāstīja Agroresursu […]

Kartupelis 2

Veselīgi auzu cepumi ar lepnumu no Cēsīm

05:51
09.10.2025
129

Cēsniece Linda Gnedlere novērtē veselīga uztura nozīmi ikdienā, arī veselīgus našķus. Ilgstoši veselīgu cepumu receptes meklējumi viņu aizveduši līdz savas prečzīmes “auzu auzas” radīšanai. Vasaras beigās “auzu auzas” bija to 13 uzņēmēju pulkā, kuri tika pie iespējas lepoties ar preču zīmi “Radīts Cēsu novadā”, kas apliecina piederību un ieguldījumu nozares un novada attīstībā. “Manām “auzu […]

Auzu Auzas

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
16
Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
19
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
30
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
33
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
26

Tautas balss

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
17
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
48
1
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
42
Lasītājs raksta:

“Lasu, ka Cēsīs, Pils dīķī, ievietos mākslīgo salu. Tajā stādīs augus, kas samazinās nevajadzīgās barības vielas ūdenī. Dīķis būšot tīrāks. Tas, protams, labi, bet tajā pašā laikā zinām, cik grūti valstī ar naudu, ka arī pašvaldībām tās nav par daudz, taču mēs to tērējam projektiem, kas patlaban nebūt nav svarīgākie. Ir tik daudz citu aktuālāku […]

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
31
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
58
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
14

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
21

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
39

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998