Kā izvēlēties piemērotu sejas masku dažādiem ādas tipiem

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sejas ādas kopšanu, ir nepieciešams lietot sejas maskas. Tieši šie kopšanas līdzekļi satur augstāku aktīvo vielu koncentrāciju, tāpēc to iedarbība ir daudz labāka nekā krēmiem un serumiem. Pateicoties maskām, var barot, mitrināt, attīrīt sejas ādu, novērst iekaisumu un nodrošināt atjaunot tās aizsargfunkcijas. Bet, lai panāktu nepieciešamo rezultātu, ir svarīgi pareizi izvēlēties masku atkarībā no ādas tipa, kā arī ņemt vērā to, kādas sastāvdaļas tā satur. Un par to visu mēs runāsim šajā materiālā.
Masku veidi un to pielietojums
Pirms izdarīt izvēli, ir jāzina, kādas sejas maskas šodien ir pieejamas. Tāpēc zemāk mēs jums piedāvājam to sarakstu atbilstoši to mērķim:
• Mitrināšanai. Tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pietiekamu mitrumu, pateicoties kuram sejas āda nebūs sausa. Tā kļūs elastīgāka un mīkstāka. Šādas maskas var saturēt glicerīnu, hialuronskābi un augu ekstraktus.
• Ādas barošana. Pateicoties tām, var atjaunot ādas aizsargfunkcijas, jo to sastāvā ir vitamīni, keramīdi un dažādas eļļas. Šāda kopšana ir īpaši svarīga rudens un ziemas periodā.
• Attīrīšanai. Tās ir paredzētas poru kopšanai, lai no tām noņemtu lieko tauku, attīrītu no netīrumiem un atmirušajām šūnām. Šādu sejas masku sastāvā ir māls, skābes un citi komponenti. Tādējādi var sašaurināt poras un izlīdzināt ādas toni.
• Pret iekaisumiem. Tās efektīvi cīnās pret apsārtumu, izsitumiem un kairinājumu, nodrošinot nomierinošu efektu. To sastāvā ir pantenols un augu ekstrakti.
• Atjaunošanai. Šādas sejas maskas ļauj ādai atjaunoties pēc stresa – sala, karstuma, intensīvas kosmētikas lietošanas ar spēcīgām sastāvdaļām.
Tādējādi, atkarībā no uzdevuma, katrs var izvēlēties sev piemērotu masku, ņemot vērā funkcijas, kas tai jāveic.
Maskas sausai, taukainai, kombinētai un jutīgai ādai
Maskas tiek iedalītas ne tikai pēc to iedarbības, bet arī atkarībā no ādas tipa, kas arī ir svarīgi ņemt vērā, izvēloties:
• Sausa āda. Šādām sejas maskām jābūt mitrinošām, lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens līdzsvaru un novērstu lobīšanos.
• Taukaina āda. Tām jānodrošina attīroša iedarbība, lai no porām izvadītu lieko tauku izdalījumus. Tādējādi āda izskatīsies pievilcīgāka un tiks novērsts pastāvīgi spīdošas ādas efekts.
• Kombinēta āda. Šajā gadījumā vislabāk ir katrai ādas zonai izmantot atbilstošu masku vai arī izmantot universālu līdzekli. Bet visām zonām izmantot tikai masku taukainai vai sausai ādai nav ieteicams.
• Jutīga āda. To sastāvā nedrīkst būt agresīvi komponenti, lai nodrošinātu maigāku iedarbību, kas neveicina apsārtumu.
Tāpēc vienmēr pievērsiet uzmanību sejas maskas iepakojumam – kādam ādas tipam tā ir paredzēta, lai nodrošinātu vajadzīgo efektu un nekaitētu.
Kā lasīt sastāvu un izvēlēties aktīvās sastāvdaļas
Svarīgs moments, izvēloties masku, ir tas, kas ir tās sastāvā un kādas sastāvdaļas ir aktīvās:
• Izlasiet maskas sastāvu – pirmās sastāvdaļas būs aktīvākas, bet nākamās – vājākas, tāpēc ir svarīgi to ņemt vērā, lai izvēlētos masku ar jums nepieciešamajām aktīvajām sastāvdaļām.
• Maskas mērķis – mitrināšana, attīrīšana, barošana, atjaunošana, pretiekaisuma iedarbība, lai iegādātos masku ar jums nepieciešamo iedarbību.
• Ja āda ir jutīga, izvairieties no maskām, kuru sastāvā ir spēcīgi aromatizatori un agresīvas sastāvdaļas.
• Pēc sejas maskas iegādes vispirms izmēģiniet to uz neliela ādas laukuma, lai pārliecinātos, ka jums nav alerģiskas reakcijas uz kādu no sastāvdaļām.
Tādējādi izvēle jāveic apdomīgi, lai iegādātos masku, kas nodrošinās jums nepieciešamo efektu atkarībā no problēmām un ādas tipa.
Ieteikumi par lietošanas biežumu
Parasti maskas ar attīrošu iedarbību un tās, kuru sastāvā ir spēcīgāki komponenti, jālieto ne vairāk kā 1 reizi nedēļā. Savukārt mitrinošās, barojošās, pretiekaisuma un atjaunojošās maskas var lietot līdz 3 reizēm nedēļā. Pateicoties regulārai iknedēļas kopšanai, jūsu āda izskatīsies veselīga un pievilcīga. Galvenais ir nodrošināt regulāru lietošanu, un tad var panākt nepieciešamo efektu no sejas maskas lietošanas.
Kādas maskas var kombinēt vienā kopšanas procedūrā
Ir svarīgi zināt, kādas maskas var kombinēt vienā kopšanas procedūrā. Principā var kombinēt visus masku veidus ar dažādām funkcijām. Piemēram, vienas nedēļas laikā attīrošo un barojošo vai pretiekaisuma un mitrinošo. Bet labāk ir izlemt par to pārmaiņām, nevis lietot divu veidu maskas vienā dienā. Un dažādas maskas var atrast, piemēram, interneta veikalā MAKEUP vai citā līdzīgā vietnē, bet obligāti specializētā, lai būtu pārliecība, ka iegādājaties kvalitatīvu produktu no ražotāja.
