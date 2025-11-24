PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 24. novembris
Vārda dienas: Velta, Velda
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Kā izvēlēties piemērotākās mēbeles dažādām mājokļa zonām

Reklāmraksts
09:50
24.11.2025
16
R

Labi izvēlētas mēbeles ir pamats harmoniskai, funkcionālai un estētiski patīkamai mājas videi. Katrā mājokļa zonā ir savas vajadzības – dzīvojamā istaba ir vieta kopīgai atpūtai, guļamistaba – mieram un atjaunotnei, bet ēdamzona – gardām maltītēm un sarunām ar tuvākajiem. Lai katra telpa kalpotu savam mērķim, ir svarīgi izvēlēties piemērotākās mēbeles gan dizaina, gan funkcionalitātes ziņā. Pareiza izvēle spēj ne vien atvieglot ikdienu, bet arī radīt patīkamu noskaņu, kas atspoguļo jūsu personību un dzīvesstilu.

Dzīvojamā istaba – komforts un estētika roku rokā

Dzīvojamā istaba ir mājokļa sirds, kur notiek ģimenes sapulces, viesu uzņemšana un mierīga vakara atpūta. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš mēbeļu ērtībai un savstarpējai saskaņotībai. Mīkstie dīvāni, atpūtas krēsli un pufi nodrošina komfortu, savukārt kafijas galdiņi, TV galdiņi un plaukti piešķir telpai funkcionalitāti un stilīgu akcentu. Home4you sortimentā pieejami dažādu stilu dīvāni – no moderniem līdz klasiskākiem variantiem, kā arī daudzfunkcionālas mēbeles, piemēram, izvelkamie dīvāni ar veļas kasti, kas ir lieliska izvēle viesu uzņemšanai nelielās telpās.

Guļamistaba – vieta mieram un labsajūtai

Guļamistabai ir jāsniedz miers un iespēja kvalitatīvai atpūtai, tāpēc galvenais akcents ir uz ērtu un veselīgu miegu. Svarīgākā izvēle ir gulta – tai jābūt gan vizuāli pievilcīgai, gan ergonomiski piemērotai. Home4you piedāvā kontinentālās, koka, saliekamās un kušetes tipa gultas, kurām iespējams pieskaņot arī augstas kvalitātes matračus un virsmatračus. Papildus – naktsskapīši, kumodes un skapji, kas nodrošina ērtu mantu uzglabāšanu un palīdz uzturēt kārtību telpā.

Ēdamistaba un virtuve – funkcionalitāte ar dizaina pieskārienu

Ēdamistaba ir vieta ne tikai ēdienreizēm, bet arī sarunām un kopā būšanas mirkļiem. Pareizi izvēlēts ēdamgalds ar atbilstošu krēslu komplektu veido mājīgu vidi un nodrošina ērtību gan ikdienas maltītēm, gan viesību reizēs. Atkarībā no telpas lieluma, iespējams izvēlēties klasiskus, izvelkamus vai kompakta izmēra galdus. Home4you piedāvā gan koka, gan metāla un stikla dizaina galdus, kā arī stilistiski saskaņotus krēslus, tostarp arī bāra krēslus virtuvēm ar salām.

Mēbeļu izvēle ir radošs process, kurā jāņem vērā gan funkcionālās vajadzības, gan personīgais stils. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties radīt modernu minimālisma interjeru vai mājīgu un tradicionālu vidi, atbilstošas mēbeles palīdzēs katrai mājokļa zonai kalpot tās mērķim. Home4you plašajā piedāvājumā ikviens var atrast mēbeles, kas sniedz gan komfortu, gan vizuālu baudījumu – no dzīvojamām telpām līdz āra zonām. Padariet savu mājokli vietu, kur ir patīkami atgriezties katru dienu!

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ar porcelāna auskariempie porcelāna tējas tases

08:38
24.11.2025
10

Piebalgas porcelāna fabrikā darbs dzen darbu – top jauni produkti, tiek atjaunoti pārdotie krājumi un dzimst idejas tālākai nākotnei. Šīs vietas dibinātājs mākslinieks Jānis Ronis atklāj, ka Ziemassvēt­kiem meistari beidzot nobrieduši piedāvāt plašu auskaru klāstu, taču vienlaikus atzīst – pircēju iemīļotākā produkcija aizvien esot krūzes. “Druvas” viesošanās reizē fabrikā tiek apstrādāti jau gatavie trauki, cītīgi top […]

Porcelans

No dabas ne tikai ņemt, arī dot

06:34
23.11.2025
38

Latvijā audzētas zivis ir gardums, ko patērētāji novērtē. Par zivju audzēšanu dīķos, par to, ka dīķi var apsaimniekot kā mazdārziņu, saruna ar  Latvijas Lauku konsultāciju centra zivsaimniecības ekspertu, zivkopi un SIA “Verbus” īpašnieku Dzērbenes pagastā Raivi Apsīti. -Sezona bijusi interesanta. Vasara bija auksta, forelēm laba, karpām sliktāka. Šovasar dīķos zivis slāpa. Daudz lija,  no laukiem […]

Apsitis

Nelielas lietas, kas uzlabo attiecības Ikdienā

16:13
19.11.2025
28

Attiecību stiprums bieži vien tiek saistīts ar lieliem notikumiem – kopīgiem ceļojumiem, svinīgiem vakariem vai nozīmīgām gadadienām. Taču ikdienas realitātē daudz lielāka loma ir tam, kādu vidi partneri rada viens otram katru dienu. Tieši mazās, apzinātās darbības veido attiecību emocionālo stabilitāti, un tieši tas nosaka, cik cieša un noturīga kļūst savstarpējā saikne. Dažkārt pietiek ar […]

Couple Having Date Night

Darbs ar jauniešiem – dzīves misija

06:21
10.11.2025
121

Ja sarunās iznāk pieminēt jauniešu centru “Apelsīns” Liepā, cilvēki visbiežāk ir informēti, ka tas ir pirmais un ilglaicīgākais jauniešu centrs Cēsu novadā. Oktobrī “Apelsīns” nosvinēja jauniešiem svarīgu dzimšanas dienu – 18. jubileju. Nu jau astoņus no tiem centru pretī pilngadībai veda Maija Ozoliņa. Par godu nozīmīgajai jubilejai Maija piekrita “Druvai” pastāstīt par savu darbu. -Kad […]

Maija Apelsīns 1 — Rediģēts

No grāmatas uz kino ekrāna

06:25
06.11.2025
100

 Zane (Nuts) Riekstiņa dažu gadu laikā no diplomētas juristes veidola pārtapusi radošā personībā un nu jau izdevusi desmit grāmatas, turklāt tās piedāvājot ne tikai fiziski lasāmā, bet arī klausāmā formātā. Taču tagad viņas radošo rakstīšanas ceļu šķērsojuši arī kino darboņi, un nu jau aptuveni nedēļu televīzijas programmu sarakstā    “Go3” skatītāju baudījumam piedāvātas divas sērijas, […]

Zane

Jau desmit gadu apmeklē un vērtē kultūras pasākumus

06:09
04.11.2025
64

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā regulāri tiekas domubiedru klubiņš “Teātra afiša”, lai dalītos iespaidos par kultūras pasākumiem. Oktobrī tikšanās reize aizritēja svētku noskaņās, atzīmējot kluba desmito jubileju. Bibliotēkas vadītāja un domubiedru pulcinātāja Baiba Logina “Druvai” pastāstīja, ka jubilejas reizē bija plānots doties kopīgi noskatīties kādu izrādi, tomēr ikdiena bija pārāk aizņemta un tas neizdevās. Pāris dienu pirms […]

Teatra Afisa(1)

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
21
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
21
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
25
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
40
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
28

Tautas balss

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
19
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
12
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
23
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
21
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
25
1
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
15

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054