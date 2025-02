Kā iepirkties izdevīgāk ”Lidl” veikalos

Arī trases asfalts jāpielabo

Sportiskais J. raksta:

“Mēdzu, kad iespējams, pasportot biatlona trasē Priekuļos. Tagad, kad sasnidzis, to neredz, bet, kad sniega nebija, redzēju, ka trases asfalts no malām sāk drupt. Ceru, ka drīzumā paredzēts to atjaunot, lai neaiziet pavisam postā,” ieteica sportiskais J.