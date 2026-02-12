Kā iepirkties izdevīgāk ”Lidl” veikalos

Iepirkties izdevīgi ir pavisam vienkārši. Plānojot savus pirkumus, izmantojot īpašos piedāvājumus un akcijas, kā arī izvēloties pareizo iepirkšanās laiku, jūs varat ievērojami ietaupīt un iegūt kvalitatīvas preces par pievilcīgām cenām. Šajā rakstā dalīsimies ar padomiem, kas palīdzēs jums maksimāli izmantot “Lidl” piedāvājumus.
“LIDL PLUS” LIETOTNE
Lai iepirkšanās ir vēl ērtāka un izdevīgāka, izmantojiet “Lidl Plus” lietotni, kas vienmēr būs līdzi jūsu viedtālrunī. Pēc tam, kad pāris reizes izmantosiet “Lidl Plus”, sapratīsiet, cik ērti ir izmantot šo iespēju izdevīgiem pirkumiem.
Īpašie piedāvājumi un atlaižu kuponi
Galvenā sadaļa, kuru visaktīvāk izmanto klienti, ir kuponi, kas jāaktivizē pirms iepirkšanās. Tas izdarāms ļoti vienkārši: ieraugot vēlamās preces kuponu, vienkārši aktivizējiet to ar pirksta pieskārienu ekrānam. Kuponu atlaides mainās pirmdienās un ceturtdienās.
Mēneša laikā sasniedzot noteiktu iepirkumu līmeni, lietotne pati aicinās lietotāju aktivizēt “Kupons Plus” balvu, kas ļauj izvēlēties vienu no trim piedāvātajiem produktiem bez maksas.
Papildu katram “Lidl Plus” klientam tiek pasniegta īpaša dzimšanas dienas dāvana – 10% atlaide kopējam pirkumam. Dzimšanas dienas kupons ir spēkā dzimšanas dienā, kā arī dienu pirms un pēc taviem svētkiem. Šī kupona atlaide neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, dāvanu kartēm un depozītu.
“Lidl Plus” piedāvā arī atlasītu partneru piedāvājumus – tās var būt atlaides aptiekās vai atlaides degvielas uzpildes stacijās, vai atlaides dāvanu karšu iegādei. Piemēram, šobrīd iespējams iegūt 20% atlaidi Rīga Zoo apmeklējumam.
Padoms: gadījumā, ja telefonu gadās aizmirst mājās, droši dodieties uz pašapkalpošanās kasēm un ievadiet savu tālruņa numuru – jūsu “Lidl Plus” strādās!
Citas izdevīgas iespējas
“Lidl Plus” lietotnē pieejamas arī citas iespējas, kas atvieglos iepirkšanos. Apskatiet jaunākos akciju bukletus, veidojiet savu iepirkumu sarakstu, kā arī piedalieties loterijās – tas viss pieejams vienuviet.
Kā lietot “Lidl Plus”?
- Lejupielādējiet Lidl Plus.
- Reģistrējieties.
- Apskatiet īpašos kuponus un aktivizējiet tos pirms katra pirkuma.
- Pēc katra pirkuma saņem un izmanto skrāpējamo kartiņu ar atlaižu piedāvājumu.
Vairāk informācijas meklē: https://www.lidl.lv/lv/lidl-plus
ATLAIDES, KAS VIENMĒR IR SPĒKĀ
Īpašās “Goda ģimeņu” atlaides
Atsevišķi jāpiemin “Lidl” atlaides “Goda ģimenes” programmas dalībniekiem, kas daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni) un ģimenēm, kurās audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, ļauj iegādāties preces ar vēl lielākām atlaidēm. Lai saņemtu šīs atlaides, kasē vai pie pašapkalpošanās kasēm darbiniekam būs jāuzrāda “Goda ģimenes” karte un personu apliecinošs dokuments.
“Goda ģimenēm” “Lidl” veikalos tiek piedāvāta 10% atlaide visiem ikdienas kosmētikas zīmola “Cien” produktiem, bērnu precēm “Lupilu”, pusaudžu apģērbiem “Pepperts”, visa veida “Tastino” zīmola fasētajai maizei, kā arī “Lidl Maize” svaigi ceptai maizei un smalkmaizītēm. Ar atlaidēm nopērkamas arī “Alesto” riekstu un žāvētu augļu izlases, saldumi ar zīmolu “Sweet Corner”, gardie “Gelatelli” saldējumi un “Chef Select” saldētie produkti, kā arī dažādas mājdzīvnieku preces no zīmoliem “Coshida” un “Orlando”, “W5” sadzīves ķīmijas un tīrīšanas līdzekļi. Papildu ir arī iknedēļas īpašais piedāvājums dārzeņu un augļu iegādei.
Atlaides senioriem
Katru pirmdienu senioriem vecumā 60+ ir iespēja saņemt papildu 10% atlaidi. Tā tiek piešķirta ikdienas kosmētikas zīmola “Cien” precēm, ikdienā tik noderīgajām “W5” zīmola sadzīves ķīmijas precēm, “Chef Select” saldētajiem produktiem, mājdzīvnieku precēm no zīmoliem “Coshida” un “Orlando”, “Alesto” riekstu un žāvētu augļu izlasēm, saldumiem ar zīmolu “Sweet Corner”, gardajiem “Gelatelli” saldējumiem, “Tastino” maizes iepakojumiem, “Lidl Maizes” produktiem, kā arī katru nedēļu kādam no īpašā piedāvājuma augļiem un dārzeņiem.
Lai izmantotu šo īpašo piedāvājumu iedzīvotājiem, kas sasnieguši vismaz 60 gadu vecumu “Lidl” kasē vai pie pašapkalpošanās kasēm darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, vadītāja apliecība vai pensionāra apliecība.
Piekritīsiet, ka īpašo piedāvājumu loks ir plašs un katrs atradīs sev ko piemērotu. Tāpat ir arī veikalu plauktos! Mēs lepojamies, ka varam piedāvāt augstas kvalitātes produktus par zemāko iespējamo cenu. Turklāt lielu sortimenta klāstu veido “Lidl” zīmola produkti, kas citviet nemaz nav nopērkami.
