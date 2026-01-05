Jaunais gads Dubaijā kā brīnumu zemē

Ja gribas Jaunajā gadā redzēt zili zaļus brīnumus, mārsnēniete Gunta Sila ir pārliecināta, ka jābrauc uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Jaunā gada pasaka Dubaijā
Tuvējās ielās, skvēros, pludmalēs pie pasaulē augstākās celtnes Burj Khalifa Jaungada naktī sanāk tik daudz tūristu, ka adatai nav, kur nokrist. Daži pat atļāvušies uzkāpt kokos, lai sagaidītu gadu miju. Te tiek radīta brīnumzeme, kur katrs tūrists gūst aizraujošus mirkļus un neaizmirstamas atmiņas. Neilgi pirms pusnakts līdzās tornim sākas lāzeršovs kopā ar salūtu. Krāsainas gaismas skrien augšā pa Burj Khalifa 163 stāviem, rodas iespaids, ka no katra stāva tiek izšauti raķešu ziedi. Kad gaismas dažādās krāsās kāpj uz augšu, šķiet, tornis iestiepjas debesīs vēl augstāk. Gunta saka: “Tas ir tiešām jāieslēdz savā atmiņu vācelītē, jo kvalitatīvi ar mobilo telefonu nevar ne nofilmēt, ne nobildēt, krāsas iznāk pārāk bālas.”
Pēc uguņošanas daudzi dodas uz greznām svētku vakariņām, citi uz pludmales ballītēm – tās visas gan bez publiskas alkohola lietošanas. Guntas kompānija palūdz viesnīcas administratorei pabūt mirkli kopā, saskandinot šampanieša glāzes un novēlot nākamajā gadā jaunu sapņu piepildījumu. Jaunais gads Dubaijā ienāk lielveikalos – krāšņi izrotātas egles, pie griestiem gaisā sniegpārsliņas un citi svētku dekori. Uz ielām egļu nav, bet tūristus priecē strūklaku šovi Persijas līča ūdenī līdzās promenādēm.
Tūristi, protams, 828 metrus augsto Burj Khalifa torni grib redzēt ne tikai no ārpuses, bet arī pabūt tajā. Un tas ikvienam interesentam tiek piedāvāts. Mārsnēniete stāsta: “Braucu augšā ar liftu uz 124. stāvu, lifts nav stiklots, bet uz sienām rāda attēlus, kādi būtu redzami, ja augstceltnē paceltos pa ārpusi. Parāda arī fragmentus no būvniecības, arābi saka, ka to būvējuši ļoti ilgi – desmit gadus. Augšā sajūta, it kā būtu pacēlies lidmašīnā virs pilsētas, jo pārējie pilsētas debesskrāpji atrodas apakšā, tālu, tālu pie zemes.”
Savijas vecais un jaunais
Dubaijā ir ne tikai augstākā ēka pasaulē, bet pilsētā kopumā, skatoties uz augšu, debesis neredz, tās aizsedz debesskrāpji, kādu nav Eiropā. Norit grandioza būvniecība, kur projektēšanā tiek iesaistīti labākie pasaules arhitekti. Katra augstceltne atšķirīga, ir pat it kā greizas, nepareizas mājas. Par vienu no lielākajiem brīnumiem uzskata gredzenveidā uzbūvētu nākotnes muzeju, kur var apskatīt stāstu, kā pasaule būtu jāsaglabā nākotnei. Runā, ka Dubaijā celtniecība pavirzās par kvadrātkilometru dienā, jo šeihiem ir vēlme, lai valstī viss būtu vislabākais, attīstītākais.
Šeiha Zaeda mošeja ir viena no lielākajām pasaulē, atrodas uz pakalna, jau no attāluma ir redzama tās varenība ar 82 baltiem kupoliem, kas spoguļojas mākslīgā ezerā. “Ļoti skaista celtne ar milzīgu teritoriju. Tādu greznību reti kur var redzēt, daudzās baltās marmora kolonas apvītas ar zelta ziedu vijām. Galvenajā zālē pie griestiem septiņas milzīgas ar kristāliem rotātas lustras. Ziedu rakstiem flīzētas marmora grīdas un ar ziediem zīmētas sienu flīzes. Ļoti grezni, ar rokām austi milzīgi paklāji, galvenais paklājs 6000 kvadrātmetru liels, pēc gides stāstītā, to esot audušas 1200 irāņu sievietes, ” atceras Gunta, “liekas, ka arābiem ļoti vajag uzsvērt greznību.”
Dubaijā nav redzamas mašīnas, kuru dzinējs nesasniegtu trīs litrus. Pat pilsētā ir piecu joslu ielas, pa pirmo brauc ar 170, pa pēdējo ar 120 kilometriem stundā. Gunta atceras: “Vecā gada vakarā no Dubaijas priekšpilsētas braucām uz pilsētas centru, uz ceļa priekšā bija grandiozs skats, viss ceļš laistījās sarkanā krāsā no mašīnu aizmugurējām ugunīm.” Virs ceļiem ik pēc pārsimts metriem ir novērošanas kameras, kas automātiski uzliek sodus tiem, kas brauc par ātru vai par lēnu.
Mirade garden – brīnumdārzs
Ienākot dārzā, tūristu apņem ziedu aromāts, radot atvērtību šīs pasakas baudīšanai. Dārzs nav parasts, tajā augi aug tā, ka veido dažādus tēlus, piemēram, lidmašīna “Emirates A 380”, kas cenšas pacelties gaisā, ziloņi, zirgi un pilis. Tūrists var izstaigāt ielu, kur vienā pusē “izaugušas” piparkūku mājiņas, bet otrā pusē ir ziedu palmas. Tuneļa dārzā ik pēc metram piesaista ziedi, kas veido lielu sirds formu. Lai tūristu atgrieztu īstenībā, ziedu pulkstenis rāda dažādus pasaules laikus.
“Visu gribējās nofotografēt, apkārt tāds bezgalīgs skaistums. Nesaprotu, kā tuksnesī var izveidot tik brīnumskaistu oāzi. Kā gan augiem tiek piegādāts ūdens,” aizdomājas Gunta.
Zelta rotas ierakstītas Ginesa rekordu grāmatā
Dubaijas vecpilsētā vairākās vietās ir izvietojies zelta tirgus. Zeltu tirgo vietējie arābi, ne iebraucēji. Neviens neuzbāžas, ka to, ko esi paņēmis aplūkot, tev būtu jānopērk. Mārsnēniete atceras: “Es mērīju gredzentiņus, pārdevējs pieklājīgi izstāstīja, kur zelts ir iegūts, kādi briljanti izmantoti. Pastāstīja par cenu atšķirībām. Un pasmaidīja, kad gāju prom bez pirkuma. Emīri zeltu savām sievietēm nežēlo. Piemēram, tirgū bija iespējams nopirkt zelta kleitu. ” Un vēl jāpiebilst, ka arābi lepojas arī ar lielāko gredzenu pasaulē, kas iekļauts Ginesa rekordu grāmatā.
Visdrošākā bargo likumu zeme pasaulē
Līdztekus milzīgai greznībai un spožumam AAE var justies droši, taču stingri jāievēro vietējie likumi. Gunta teic: “Visdrošākā valsts pasaulē, jo viss ir uzmanīts. Veikalā no tūrista nepaņems ne vienu lieku centu. Pamatā tur strādā pakistānieši un citi iebraucēji, visi ļoti baidās, ka par viņiem var pasūdzēties, tad nākamajā dienā pārdevējs tiks izraidīts no valsts.” Viņa piebilst, ka sodi ir bargi un tos izpilda nekavējoši.
Arī tūristus novēro. Ja kāds izdara kaut ko valstī neatļautu, viņu ved uz lidostu un izraida no valsts. Lidostā sākas arī iebraucēju kontrole, tūristam jāiziet cauri vairākiem skeneriem. Guntai tur radusies ļoti neomulīga sajūta: “Mani palūdza atdalīties no grupas, aizveda uz atsevišķu telpu un vairākas raizes skatījās acīs ar un bez brillēm, bet beigās viss bija labi. ”
Par Apvienotajiem Arābu Emirātiem dzirdēts daudz. Vispārzināms, ka bagātību dod lielās naftas iegulas un dabasgāze. Mazāk zināms, ka valstī nav pensiju sistēmas, dzīves nodrošinājumu dod paaudžu pēctecība. Nodokļu sistēma būtiski atšķiras no mums ierastā. No ienākumiem līdz 100 000 eiro gadā nodoklis nav jāmaksā, jo arābi uzskata, ka beznodokļu sistēma sekmē valsts ātru izaugsmi.
Jāatgādina, ka AAE ir septiņu emirātu (absolūta monarhija) apvienība, katru pārvalda šeihs vai emīrs. Tiek saglabātas tradīcijas, ko daļēji radījuši arī klimatiskie apstākļi. Un reizē te tiek pārņemts viss jaunais, lai to pasniegtu pārākajā pakāpē.
