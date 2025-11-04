Jau desmit gadu apmeklē un vērtē kultūras pasākumus

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā regulāri tiekas domubiedru klubiņš “Teātra afiša”, lai dalītos iespaidos par kultūras pasākumiem. Oktobrī tikšanās reize aizritēja svētku noskaņās, atzīmējot kluba desmito jubileju.
Bibliotēkas vadītāja un domubiedru pulcinātāja Baiba Logina “Druvai” pastāstīja, ka jubilejas reizē bija plānots doties kopīgi noskatīties kādu izrādi, tomēr ikdiena bija pārāk aizņemta un tas neizdevās. Pāris dienu pirms tikšanās oktobrī vēlā vakarā Baiba saņēma klubiņa dalībnieka, teātra mīļa, zvanu. Viņš teica – būs ballīte! Ar dzīvo mūziku, viesiem un dažādiem pārsteigumiem, tāpēc ierasto bibliotēkas telpu vietā pasākumu organizēja pašvaldības zālē. “Man, šādu zvanu saņemot, miegs vairs nenāca. Sāku apdomāt savu pusi, sapratu, ka vajag scenāriju, ka jāizpušķo zāle. Izlēmu, ka jāatgādina, kā desmit gadus esam darbojušies. Un sagatavoju konkursu, lai noskaidrotu viszinošāko par mūsu klubiņa dzīvi.”
Šo gadu laikā kluba biedri tikušies 68 reizes, tuvākos un tālākos braucienos, lai noskatītos izrādi, būts 23 reizes. Uzsākot “Teātra afišu”, kopā sanāca 10 dalībnieki, pieci joprojām apmeklē klubiņu, laipni uzņemot arī jaunus. Un laika gaitā uz īsāku vai garāku periodu pievienojas jauni dalībnieki. Dalībnieki tiekas reizi mēnesī vai divos, arī vasarā, tikai tad tiek mainīta tikšanās vieta, pie sevis ciemos aicina kāda dalībniece.
Jubilejas pasākumā “Teātra afiša” viesojās režisors un aktieris Valdis Lūriņš. Muzikālu pārsteigumu sagādāja Jānis Žagariņš. Par kultūras dzīves aktualitātēm pastāstīja Jaunpiebalgas Kultūras nama vadītāja Egita Zariņa. Neiztrūkstoša bija svētku torte. “Pasākums izvērtās ļoti jauks – sākām četros pēcpusdienā un beidzām desmitos vakarā,” teic B. Logina. “Mūziķis dziedāja dziesmas no teātra izrādēm. Protams, vislielākais pārsteigums bija Valda Lūriņa ierašanās. Sveicienam līdzi bija puķu pušķis un dāvanas, viesis nesmādēja mielastu un kūkas gabaliņu un pēc sarunas neskrēja prom. Režisors pastāstīja par savu radošo darbību, atbildēja uz jautājumiem. Patlaban viņš vairāk darbojas režijā, bet labprāt iesaistās lugās kā aktieris. V.Lūriņš atzina, ka viņam ļoti patīk, ja ir iespēja strādāt kopā ar meitu Ditu.”
Tā kā Valdis Lūriņš ir arī viens no žūrijas locekļiem amatiermākslas teātru skatēs, tika pārrunātas arī šo teātru izrādes. Visi secināja, ka skates ir nepieciešamas, lai cilvēki, kuri velta daudz pūļu un laika, lai taptu izrāde, saņemtu novērtējumu par padarīto un varētu saprast, kur ir vieta izaugsmei, kā arī lai turētu augstu amatiermākslas teātru līmeni.
B.Logina atklāj, ka Valdis Lūriņš klubiņa dalībniekiem veltījis ļoti atzinīgus vārdus, dēvējot par labākajiem kritiķiem un vērtētājiem. Viņš arī atzinis, ka gan amatiermākslas teātri, gan interešu klubiņi ir ieguvums vietējai kopienai. “Varu tam tikai piekrist, jo visi šie desmit gadi man ir likuši interesēties par jaunāko teātrī, par jauniestudējumiem. Pat ja uz tiem netieku, iepazīstos ar recenzijām. Arī par Spēlmaņu nakti. To noteikti tiekoties pārrunājam – gan pasākuma norisi, gan nominācijas un balvu ieguvējus, kam piekrītam, kam ne. Tāpat ir dalībnieki, kuri pirms iestudējuma vēlas vēlreiz izlasīt literāro darbu, pēc kura motīviem izrāde tapusi. Es padalos ar jaunākajām grāmatām par teātra māksliniekiem. Tas viss bagātina un paplašina redzesloku,” ir pārliecināta B. Logina.
“Teātra afišas” dalībnieki uz izrādēm dodas gan kopā, gan individuāli un tad pastāsta citiem, ko ir vērts redzēt un kam laiku, enerģiju un finanses netērēt. “Tā mani iedvesmoja domubiedre, seniore, kura brauc uz Valmieras teātra izrādēm, kas notiek darba dienu rītos, jo domātas skolēniem. Kad pirms divām nedēļām biju pie ārsta Valmierā, apmeklēju izrādi “Sprīdītis” un nenožēloju nevienu brīdi. Tā bija dinamiska, man patika un redzēju, ka skolēniem arī,” teic teātra mīļotāja.
“Teātra afišas” dalībnieku redzeslokā ir arī amatierteātru izrādes . Piemēram, nedēļas nogalē notiekošajā novada amatierteātru skatē svētdien trīs kolektīvi izrādīs iestudējumus Jaunpiebalgā. Klubiņa dalībnieki tās jau redzējuši, jo bieži apmeklē citu pagastu teātru uzvedumus. Kad skates notiek blakus novados, brauc arī uz tām. Pabūts Gulbenē, Madonā, Alūksnē.
Tāpat klubiņa dalībnieki apmeklē arī pasākumus vietējā Kultūras centrā un brīnišķīgos koncertus dievnamā. “Man bija iespēja dzirdēt skaņdarbus gan mūsu dievnamā, gan festivālā Rīgā. Jāteic, tieši pie mums tie skanēja īpaši saviļņojoši. Tāpēc ne vienmēr ir jābrauc uz lieliem festivāliem, lai gūtu kultūras baudījumu un gandarījumu. Vērtēju tā: ja redzētais un dzirdētais raisa smieklus vai asaras, tad tas mani aizkustinājis. Tāpat arī, ja pēc pasākuma ir laba sajūta vai tā saturs liek ilgi domāt, atcerēties konkrēto sižetu un tajā iztirzāto problēmu.”
Komentāri