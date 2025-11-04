PIESLĒGTIES
Trešdiena, 5. novembris
Vārda dienas: Šarlote, Lote
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Jau desmit gadu apmeklē un vērtē kultūras pasākumus

Iveta Rozentāle
06:09
04.11.2025
16
Teatra Afisa(1)

Jubilejas reizē. Desmitgadu jubilejas reizē pie “Teātra afišas” dalībniekiem viesojās režisors un aktieris Valdis Lūriņš. FOTO: no albuma

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā regulāri tiekas domubiedru klubiņš “Teātra afiša”, lai dalītos iespaidos par kultūras pasākumiem. Oktobrī tikšanās reize aizritēja svētku noskaņās, atzīmējot kluba desmito jubileju.

Bibliotēkas vadītāja un domubiedru pulcinātāja Baiba Logina “Druvai” pastāstīja, ka jubilejas reizē bija plānots doties kopīgi noskatīties kādu izrādi, tomēr ikdiena bija pārāk aizņemta un tas neizdevās. Pāris dienu pirms tikšanās oktobrī vēlā vakarā Baiba saņēma klubiņa dalībnieka, teātra mīļa, zvanu. Viņš teica – būs ballīte! Ar dzīvo mūziku, viesiem un dažādiem pārsteigumiem, tāpēc ierasto bibliotēkas telpu vietā pasākumu organizēja pašvaldības zālē. “Man, šādu zvanu saņemot, miegs vairs nenāca. Sāku apdomāt savu pusi, sapratu, ka vajag scenāriju, ka jāizpušķo zāle. Izlēmu, ka jāatgādina, kā desmit gadus esam darbojušies. Un sagatavoju konkursu, lai noskaidrotu viszinošāko par mūsu klubiņa dzīvi.”

Šo gadu laikā kluba biedri tikušies 68 reizes, tuvākos un tālākos braucienos, lai noskatītos izrādi, būts 23 reizes. Uzsākot “Teātra afišu”, kopā sanāca 10 dalībnieki, pieci joprojām apmeklē klubiņu, laipni uzņemot arī jaunus. Un laika gaitā uz īsāku vai garāku periodu pievienojas jauni dalībnieki. Dalībnieki tiekas reizi mēnesī vai divos, arī vasarā, tikai tad tiek mainīta tikšanās vieta, pie sevis ciemos aicina kāda dalībniece.

Jubilejas pasākumā “Teātra afiša” viesojās režisors un aktieris Valdis Lūriņš. Muzikālu pārsteigumu sagādāja Jānis Žaga­riņš. Par kultūras dzīves aktualitātēm pastāstīja Jaunpiebalgas Kultūras nama vadītāja Egita Zariņa. Neiztrūkstoša bija svētku torte. “Pasākums izvērtās ļoti jauks – sākām četros pēcpusdienā un beidzām desmitos vakarā,” teic B. Logina. “Mūziķis dziedāja dziesmas no teātra izrādēm. Protams, vislielākais pārsteigums bija Valda Lūriņa ierašanās. Sveicienam līdzi bija puķu pušķis un dāvanas, viesis nesmādēja mielastu un kūkas gabaliņu un pēc sarunas neskrēja prom. Režisors pastāstīja par savu radošo darbību, atbildēja uz jautājumiem. Patlaban viņš vairāk darbojas režijā, bet labprāt iesaistās lugās kā aktieris. V.Lūriņš atzina, ka viņam ļoti patīk, ja ir iespēja strādāt kopā ar meitu Ditu.”

Tā kā Valdis Lūriņš ir arī viens no žūrijas locekļiem amatiermākslas teātru skatēs, tika pārrunātas arī šo teātru izrādes. Visi secināja, ka skates ir nepieciešamas, lai cilvēki, kuri velta daudz pūļu un laika, lai taptu izrāde, saņemtu novērtējumu par padarīto un varētu saprast, kur ir vieta izaugsmei, kā arī lai turētu augstu  amatiermākslas teātru līmeni.

B.Logina atklāj, ka Valdis Lūriņš klubiņa dalībniekiem veltījis ļoti atzinīgus vārdus, dēvējot par labākajiem kritiķiem un vērtētājiem. Viņš arī atzinis, ka gan amatiermākslas teātri, gan interešu klubiņi ir ieguvums vietējai kopienai. “Varu tam tikai piekrist, jo visi šie desmit gadi man ir likuši interesēties par jaunāko teātrī, par jauniestudējumiem. Pat ja uz tiem netieku, iepazīstos ar recenzijām. Arī par Spēlmaņu nakti. To noteikti tiekoties pārrunājam – gan pasākuma norisi, gan nominācijas un balvu ieguvējus, kam piekrītam, kam ne. Tāpat ir dalībnieki, kuri pirms iestudējuma    vēlas vēlreiz izlasīt literāro darbu, pēc kura motīviem izrāde tapusi. Es padalos ar jaunākajām grāmatām par teātra māksliniekiem. Tas viss bagātina un paplašina redzesloku,” ir pārliecināta B. Lo­gina.

“Teātra afišas” dalībnieki uz izrādēm dodas gan kopā, gan individuāli un tad pastāsta citiem, ko ir vērts redzēt un kam laiku, enerģiju un finanses netērēt. “Tā mani iedvesmoja domubiedre, seniore, kura brauc uz Valmieras teātra izrādēm, kas notiek darba dienu rītos, jo domātas skolēniem. Kad pirms divām nedēļām biju pie ārsta Valmierā, apmeklēju izrādi “Sprīdītis” un nenožēloju nevienu brīdi. Tā bija dinamiska, man patika un redzēju, ka skolēniem arī,” teic teātra mīļotāja.

“Teātra afišas” dalībnieku redzeslokā    ir arī amatierteātru izrādes . Piemēram, nedēļas nogalē notiekošajā novada amatierteātru skatē svētdien trīs kolektīvi izrādīs iestudējumus Jaunpiebalgā. Klubiņa dalībnieki tās jau redzējuši, jo bieži apmeklē citu pagastu teātru uzvedumus. Kad skates notiek blakus novados, brauc arī uz tām. Pabūts Gulbenē, Madonā, Alūksnē.

Tāpat klubiņa dalībnieki apmeklē arī pasākumus vietējā Kultūras centrā un brīnišķīgos koncertus dievnamā. “Man bija iespēja dzirdēt skaņdarbus gan mūsu dievnamā, gan festivālā Rīgā. Jāteic, tieši pie mums tie skanēja īpaši saviļņojoši. Tāpēc ne vienmēr ir jābrauc uz lieliem festivāliem, lai gūtu kultūras baudījumu un gandarījumu. Vērtēju tā: ja redzētais un dzirdētais raisa smieklus vai asaras, tad tas mani aizkustinājis. Tāpat arī, ja pēc pasākuma ir laba sajūta vai tā saturs liek ilgi domāt, atcerēties konkrēto sižetu un tajā iztirzāto problēmu.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Mācās noadīt savu sapņu džemperi

08:06
03.11.2025
104

Reizi mēnesī Auciemmuižā, Raiskuma pagastā, kopā sanāk dažādu paaudžu novadnieces, apsēžas ap galdu, pārspriež ikdienu un ada. “Citi dejo, citi dzied, citi ada,” saka Inga Kalniņa, uzsverot, ka kopā adīšanā ne mazāk svarīga ir kopā būšana. Auciemmuiža ir laba vieta, kur rīkot dažādas meistarklases, atzīst Cēsu novada  Pārgaujas apvienības pārvaldes Kultūras centra vadītāja Solveiga Lobuzova. […]

Dzemperi1

Savienošanās ar ezoterisko pasauli ir sava iekšējā spēka atgūšana

06:10
31.10.2025
88

Agnese Mārtiņkrista ikdienā darbojas ezoterikas jomā – viņa strādā arī ar regresijām jeb iepriekšējo dzīvju ceļojumiem. Ar viņu sarunājāmies par šī darba nozīmi, atklāsmēm un piedzīvoto. -Kur rit jūsu ikdiena? -Dzīvoju Jelgavā. Jāsaka gan, ka esmu gana daudz paceļojusi pa Latviju, bērnībā uzturējos Baus­kas pusē – Misā un Skaistkalnē. Vēlāk, no pusaudža gadiem, dzīvoju Jelgavā […]

Agnese Portrets Mezs 1 4mp

Turpina tradicionālu amatu

06:44
27.10.2025
119

Kaspars Zvirbulis jau desmit gadus dzīvo Līgatnē. Pusaudža gados Rīgas puika brauca pie tēvoča un palīdzēja tāšu darbnīcā. “Jau 20 gados apzinājos, ka tāsiķa amats noderēs. Vismaz  vecumdienāsnoteikti,” stāsta Kaspars. Kaspars Rīgā strādāja celt­niecībā, sieva Madara absolvēja Mākslas akadēmiju. Bija jāizlemj, ko tālāk darīt. Tad arī nolēma pārcelties uz Līgatni un kopā ar Vizmu un […]

Ligatne Kaspars

Maina gadsimtus un atklāj noslēpumus

06:40
26.10.2025
93

Kuram gan nepatīk atklāt noslēpumus. Īpaši jau tos, kas gadsimtiem glabājas zem zemes. Arheologiem ir tā iespēja rakt, izzināt un stāstīt vēsturi.  Jau desmit gadus SIA “Arheoloģiskā izpēte” veic izrakumus daudzviet Latvijā. Arī Cēsīs. Oskars Ušpelis ir arheologs, uzņēmuma vadītājs. Saruna, protams, par pagātni, šodienu un nākotni. -Zinot vēsturi, ikviena vecā pilsēta atrodas uz kapiem. […]

Uspelis

Deja ir terapija

06:07
24.10.2025
70
18

Saruna ar folkloras kopas “Dandari” vadītāju INGU DŪKU Cēsniekiem pagājušajā sestdienā un līgatniešiem piektdien bija iespēja iepazīt deju tradīcijas. Latvijas Universitātes folkloras deju kopas “Dandari” vadītāja Inga Dūka un mūziķis Raitis Sondors kopā ar biedrības “Danču krātuve” dibinātaju Sandi Zučiku Vidzemē rīkoja bezmaksas atvērtas tradicionālās dejas meistarklases. Sarunājos ar INGU DŪKU par tautas deju praski, […]

Duka

Savu aicinājumu atrod šūšanā

06:04
23.10.2025
458

Baiba Bērziņa studēja tūrismu, ieguvusi bakalaura grādu, tomēr īsto aicinājumu atrada šūšanā. Viņa ik dienu sastopama šūšanas darbnīcā Cēsīs, Raiņa kvartālā. Vēl nesen kopā ar sadarbības partneri kopīgi veidoja modes zīmolu “Naive Fly”, bet tagad dzīve ieviesusi korekcijas un Baiba palikusi pie apģērbu šūšanas, bet Viktorija vairāk pievērsusies dizaina jautājumiem un rotām. “Druvai” Baiba pastāsta, […]

¥uvëja Baiba

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
13
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
15
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
32
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
35
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
27

Tautas balss

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
15
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
17
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
18
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
68
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
31
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Sludinājumi

Citi

20:43
04.11.2025
6

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
16

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
39

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998