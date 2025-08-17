PIESLĒGTIES
Jāspēj turēties pie idejas

Sarmīte Feldmane
05:59
17.08.2025
7
2
Ricevs

Edgars Ricevs. FOTO: Sarmīte Feldmane

Ceturto vasaru visas dienas garumā ikvienu atkal gaidīs festivāls Līgatnes papīrfabrikā. Ne tikai par festivālu, arī papīrfabriku, vidi, kuru katrs cilvēks veido ap sevi, un harmonisku dzīvi saruna ar Līgatnes papīrfabrikas saimnieku Edgaru Ricevu.

-Papīrfabrikas festivāls ir kā brīdis, kad parādīt sabiedrībai, kas gada laikā paveikts. Arī pašiem pavērtēt.

-Par to, kas papīrfabrikā notiek, ko darām, regulāri stāstām, rādām. Festivāls ir tradīcija. Ja svārstu iekustina, tas pēc inerces turpina kustēties, nevar ļaut apstāties. Vieta kļūst dzīva, kad tajā ir cilvēki. Festivāls ir svētku svinēšana, kopā sanākšana un enerģijas iegriešana, iespēja nesteidzīgi pavadīt laiku, klausīties mūziku, piestāt, ko jaunu uzzināt, ieraudzīt.   Varbūt pamanīt sevī kādas jaunas šķautnes. Papīrfab­rikas vārds izskan, tas iegūst enerģiju.

Darbiem galu neredz, tas ir ceļš, kas nebeidzas. Papīrfabrikas attīstībai ir divi virzieni. Visa enerģija tiek veltīta papīra ražošanai. Aizvien top eksperimentālās partijas. Recepte ir, bet tehnoloģiskajā procesā vēl jāatrod optimālais risinājums. Recepte ir laba, laboratorijā Anglijā tests parādīja, ka tas ir mākslinieciski augst­vērtīgs papīrs. To novērtē arī mākslinieki.   Ir kvalitātes nianses, kas jāstabilizē. Papīra mašīna ir unikāla, pašu izgatavota, izmantojot arī detaļas, kas bija tepat fabrikā. Nav, kam piezvanīt, nevar izsaukt meistaru, pašiem iekārta jātrenē. Ar to lepojamies, jo otras tādas nav. Partneri ārzemēs brīnās, ka mēs pāris gados gribam paveikt to, ko viņu fabrikas divsimt gados. Papīrs kādreiz izveidoja un baroja Līgatni, un stāsts tiecas atkārtoties. Papīrs ir enerģijas avots šai vietai.

Otrs virziens- piesaistīt nekustamā īpašuma investorus. Mek­lējam ārzemēs fondu, kas atbalsta ilgtspējīgas, vēsturiskas, industriālas kultūras vietas, ieguldot un veidojot vidi.

-Kāda ir dzīve Līgatnē?

-Forša. Te ir dabas tuvums, jauki cilvēki, arī ārzemnieki te atraduši mājvietu. Ir izaicinājumi, kā katrā vietā. Kaut vai, kā sadzīvot, kad katram savs redzējums un intereses, kā vienoties kam kopējam.

-Kuram būtu jābūt vienotājam, kopienas kopā turētājam?

-Kopienu nevar mākslīgi izveidot. Tās veidojas ap ideju, mērķi. Ja tas vieno un arī vērtības saskan, cilvēki iesaistās darīt kopā. Līgatnē nav bijusi kopā sanākšana, lai runātu par to, kāds ir mūsu kopīgais mērķis. Redzējumi atšķiras, vieni no šīs vietas vairāk grib ņemt, citi dot. Ir sarežģīti saskaņoties.

Kopienas mēdz turēties ap līderiem, harizmātiskiem cilvēkiem, bet tur ir risks, ja līderis aiziet, viss pajūk. Visspēcīgākā līme kopienai ir ideoloģija. To var veidot viens, grupa, sanākot kopā un lemjot, kāds ir mērķis, un tad katrs saskata sevi kopējā. Līdz kopienai cilvēkiem ir jāizaug. Tas ir transformācijas jautājums.

Antropozofs Rūdolfs Šteiners atzinis, ka cilvēks kopienai ir gatavs tad, kad zina savas individuālās vajadzības un vide piedāvā brīvību gan individuālajā, gan kopējā izpausmē. Šodien dzīvojam individuālisma periodā, un katram būtiski izdzīvot   savu izpausmi, atrast sevi, piepildīt vēlmes, kas ir ļoti atšķirīgas un visas vērstas uz sevi. Tas arī nav nekas slikts, bet kopiena sāk veidoties, kad parādās altruisma iezīmes, kad   sāk rūpēt citi un cilvēks gatavs dot. Tieši rūpēt. Par to, kas notiek ar citiem cilvēkiem, ar dabu, vidi, kurā dzīvo. Kad nav vienalga. Un arī paņemt tik, lai nedegradētu vidi, saglabātu harmoniju. Jābūt līdzsvaram starp ņemt un dot. Tas ir liels izaicinājums. Cilvēkam ir jānoiet individuālisma ceļš.

Esmu pētījis kopienas pasaulē. Eiropa piedzīvos lokalizāciju pretēji globalizācijai. Tas nozīmē, ka cilvēki aizvien vairāk sāks darboties nelielās kopās, kas būs mazākas par valsti. Reģionos, ciemos, tur sāksies iniciatīva.

Apkārt ir nedrošība, valstsvīri mēģina stutēt stabilitāti, vienot, bet nav baznīcas zvana, kas visus vienotu. Cilvēki sāk ilgoties pēc savām lokālām vērtībām. Un svarīgs ir stāsts, teika, ideja, kas vieno. Cilvēkam vajag kaut ko, pie kā pieturēties. Labāk nevis pie konta bankā, bet pie idejas. Katra nemateriāla vērtība ir stiprāka nekā materiālā. Materiālais ir gaistošs.

Papīrfabrika pamazām veidojas par kopienas vietu. Te mājvietu jau atradusi neliela alus darītava, kokapstrādes darbnīca, jaun­uzņēmums, kas ražo siltuma paneļus. Ir iecere, ka viņi rīkos atvērtās dienas, meistardarbnīcas, tā piesaistot. Ar laiku te būs aktīvu cilvēku spietu papīrfabrika, kur katrs gan gūst labumu sev, gan dod Līgatnei.   Līgatnē gadu desmitiem vide ir ekspluatēta, nolietota gan peļņas, gan cilvēku interesēs. Videi ir nesaudzīgi jādod atpakaļ.

Mana iecere, ka te varētu būt intelektuāļu un radošo cilvēku mājvieta, satikšanās vieta cilvēkiem no pasaules. Nogurušie no urbānas vides te atradīs mieru un patvērumu.

-Kāpēc startējāt pašvaldību vēlēšanās, kāds bija mērķis?

-Tagadējais mērs Jānis Ro­zenbergs uzaicināja. Veidojot bioreģionu, bija ļoti laba sadarbība ar iepriekšējo domi. Domes vadības nostāja un rīcība bija aktīva. Piekritu, domājot, ka varbūt vēlēšanās varu iedot kādas balsis, lai iesāktais turpinātos, atbalstot, nedomājot, ko varētu darīt kā deputāts.

Man Līgatnē darāmā pietiek. Varu būt politiski aktīvs, nebūdams politiskā amatā, gan darbojoties organizācijā “Greenfest”, gan aktualizējot dažādus jautājumus. “Vienotība” kā partija mani nesaista, neesmu tās piekritējs un neesmu biedrs. Atbalstu atsevišķu cilvēku darbu un mērķus, kas saskan ar maniem. Inese Suija-Markova ir idejas līdere un vienotāja bioreģiona mērķim.

Bioreģions – tā ir spēcīga ideoloģija, cilvēku un dabas harmonija. Festivāls arī iemieso šādu dzīvesveidu, kopā būšanu, harmoniju, nesteidzību, būšanu vidē. Te var atnākt paklausīties mūziku, satikt vietējos zemniekus, amatniekus.

-Festivālā viena no diskusiju tēmām ir vēja parki.

-Esmu par vēja enerģiju. Tikai jautājums – kur un kāds ir risinājums, cik tie atbilstoši videi, cik pieņemami cilvēkiem, kuri dzīvo apkaimē. Nedrīkstam ignorēt dabas un cilvēku vērtības tikai tāpēc, ka kādam tas ir ekonomiski izdevīgi. Jūras vēja parka ģeneratoriem 200 metrus un augstākiem nav vietas laukos. Kategoriski esmu pret, ja ar aroganci izturas pret vidi. Ja ir harmonisks risinājums, esmu par vēja ģeneratoriem. Esmu pietiekami pētījis, lai teiktu, ka vēja enerģija, tāpat sau­les paneļi, ir pagātne. Esmu par atomu kā enerģijas izmantošanu. Zinātnieki strādā pie kodolsintēzes reaktoriem, kuros notiek nevis kodolenerģijas sabrukšana, kas ir atomelektrostacijās. Ne­esmu energoeksperts, bet mani interesē enerģijas ieguve, tāpat kā IT, citas jaunās tehnoloģijas.

-Kā mākslīgais intelekts ietekmēs cilvēku kā kopienas locekli?

-Spēles laukums nepārtraukti mainās, bet galvenais spēlētājs, cilvēks, nepazūd. Varam iet cauri dažādiem attīstības cikliem, kuros daudz kas atkārtojas. Režisori un aktieri mainās, bet drāma paliek. Tāpēc arī turpinām karot, tikai mainās tehnoloģijas un dalībnieki. Skatos, kā katrs atrod savu spēles laukumu. Pasaulē nav tikai labais vai ļaunais, starp tiem jābūt līdzsvaram. Svarīgākais ir katram pašam atrast sevi, apzināties, kas pats esi un nebūt par spēles kauliņu cita rokās.

-Kur sevi uzlādējat?

-Daba ir mana svētnīca. Dzīvoju netālu no Roču rezervāta, kaimiņus neredzu. Tur ir pirmatnējs spēks. Bites dod spēku. Man ir astoņas saimes. Kād­reiz bija 30, bet sapratu, ka tad tas vairs nav vaļasprieks. Ieejot dravā, ja ir satraukums, stress, no tās izeju cits cilvēks, līdzsvarots. Man bites vairs nedzeļ, kā agrāk. Man patīk pētīt bišu dzīvi, saku, ka medus man ir blakusprodukts.

Bitei nav individuālas apziņas, tā sevi apzinās kā kolektīvu, kurā katrai sava loma. Parasti tiek stāstīts par saimes   hierarhiju, kurā valda karaliene. Mans novērojums, ka tur nav hierarhijas, ir zināmi principi, kā bites līdzvērtīgi mijiedarbojas. Bišu māti var nomainīt, tas ir kolektīvs lēmums, nevis viena iznāk uz skrejas un paziņo, ko darīsim.

-Kā dzīvē pietrūkst?

-Mana dzīve ir piepildīta. Esmu laimīgs. Nav nekā tāda, kā man pietrūktu, vienīgi laika izzināt sevi, atklājot ne tikai labo, atzīstot arī ēnas, nebēgot no tām. Man pietrūkst laika sev.

Komentāri

    Saistītie raksti

    Misija – palīdzēt cilvēkiem atgūt spēju būt kustīgiem

    06:31
    14.08.2025
    130

    Amerikāniete Keitija Ledervuda nu jau vairākus gadus par savām mājām sauc Cēsīs. Viņas darbs ir ļoti specifisks un īpašs, viņa gatavo protēzes cilvēkiem, kas zaudējuši kādu locekli un rūpējas, lai protēze veiksmīgi kalpotu ilgākā periodā. Ar savu darbu viņa ieguvusi atzinību gan Latvijā, gan plašākā mērogā. -Kā vērtējat paveikto un par to saņemto atzinību? -Jā, […]

    Keitija1

    Turēt dievnama atslēgas

    06:01
    11.08.2025
    70

    Svētdien Āraišu baznīcai svinēsim 800 gadu jubileju. Par gadsimtus senā dievnama saglabāšanu, uzturēšanu, par draudzes ikdienu un gaidāmajiem svētkiem saruna ar draudzes priekšnieku Jāni Sietiņsonu. -Tas ir nozīmīgs notikums ne tikai draudzei. Āraišu baznīca ir tikai 19 gadus jaunāka par Cēsīm. 800 gadi mūžībā nav nekas, bet vai laicīgajā dzīvē ir daudz organizāciju, struktūru, kas […]

    Sietinsons2

    Jaunais CVK vadītājs: Uz tā paša grābekļa noteikti vēlreiz neuzkāpsim

    05:48
    08.08.2025
    41

    Tikai pirms nepilniem diviem mēnešiem sabiedrība viļņojās par pašvaldības vēlēšanu balsu skaitīšanas sistēmas nepilnībām un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) neizdarībām. Atceramies – balsu skaitīšanas tehnoloģijas nespēja tikt galā ar plānoto, vēlēšanu komisijas gaidīja CVK lēmumu, vai skaitīt balsis manuāli. Bet CVK minstinājās, un radās apjukums, kas par vēlēšanu rezultātiem raisīja dažādas spekulācijas. CVK priekšsēdētāja Ingrīda […]

    Centrālās Vēlēšanu Komisijas Priekšsēdētājs

    Akordeoniste ar īpašu stāstu

    09:12
    03.08.2025
    363

    Cēsniece un akordeoniste Alise Siliņa mākslas rančo “Dukuri” Vispasaules cēsnieku dienās uzstājās ar solo koncertu akordeonam “Aiz redzamā”. Pirms četriem gadiem viņa izturēja iestājpārbaudījumus Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Londonā, bet, tā kā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības studiju maksa trīskāršojās, bija nepieciešams līdzcilvēku atbalsts studiju maksai. Palīdzēt vēlējās daudzi cēsnieki, atbalstu sniedza arī Cēsu un […]

    Alise Silina

    Kokvedējiem savs saiets “Meža karalis 2025”

    06:36
    02.08.2025
    56

    Pirms 21 gada SIA “UNI-TRUCK” uzsāka darbību kā viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas specializējās modernajā meža tehnikā. Tā darbības pamatprincips visus šos gadus bijis -nodrošināt augstas kvalitātes servisu, uzticamu tehniku un risinājumus, kas palīdz klientiem strādāt efektīvāk. Cēsnieku uzņēmums ir pazīstams katram Latvijā, kurš nodarbojas ar mežizstrādi. “Ikdienā remontējām kokvedējus, sarunās radās ideja, ka […]

    Auto

    Meiteņu peldkostīmi: kuru izvēlēties? Kas jāņem vērā?

    12:34
    01.08.2025
    40

    Peldkostīms bērnam nav tikai apģērbs – tas ir arī palīglīdzeklis jauniem piedzīvojumiem. Bērns, kurš jūtas ērti un pārliecināti savā peldkostīmā, būs vairāk gatavs mēģināt peldēt pirmo reizi, spēlēties kopā ar citiem bērniem vai vienkārši būt aktīvs. Vecākiem, kas iegādājas bērniem peldkostīmu, viņi nereti redz preci ar konkrētu funkciju. Taču bērnam tas ir apģērbs dzīves notikumiem, […]

    Meitenu Peldkostimi

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

    16:47
    16.08.2025
    14
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

    06:34
    13.08.2025
    47
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

    19:40
    09.08.2025
    28
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

    19:38
    09.08.2025
    32
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    “Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

    20:43
    06.08.2025
    50

    Tautas balss

    Neņem vērā dzīves ritmu

    09:37
    15.08.2025
    18
    1
    Lasītāja K. raksta:

    “Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

    Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

    09:36
    14.08.2025
    14
    Vēstures cienītājs P. raksta:

    “Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

    Cēsis uzplaukst

    09:35
    13.08.2025
    49
    Bijusī cēsniece raksta:

    “Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

    Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

    19:43
    10.08.2025
    27
    Lasītāja raksta:

    “Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

    Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

    19:42
    08.08.2025
    23
    Taureniete raksta:

    “Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

