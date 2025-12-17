Izlocīt puķes

Rīdzenē vienā no ārēji tik līdzīgajiem daudzdzīvokļu namiem sastopu bijušo bērnudārza audzinātāju Annu Kosovu. Viņa no saviem 70 gadiem vairāk nekā divus desmitus gandrīz katru brīvo mirkli veltījusi japāņu papīra locīšanas mākslai jeb origami.
“Vienkārši esmu cilvēks, kurš grib visu ko pamēģināt,” iesākumu atceras kundze, atklājot, ka pēc kādā video ieraudzītā parauga ienācis prātā izlocīt papīra puķi. “Pamēģināju – iepatikās!”
Anna gan dažādas radošas nodarbes apguvusi arī kursos, bet origami pilnībā pašmācības ceļā. Kad vēl nebija plaši pieejams internets, izdevumus par origami mākslu no ceļojumiem vedusi meita. Pensionāre saka, ka patiesībā tas nav grūti, un vienu pēc otra izrāda lielāku kompozīciju elementus, kas palikuši neizlietoti. Kāds kā Ziemassvētku dekorācija, arī puansetija jeb Ziemassvētku zvaigzne, cits darinājums kāpņu telpas noformējumam, ar mazmeitu kopā gatavota grezna virtene – dāvana meitai kāzu jubilejā.
Gana daudz izdevies savu aizraušanos ielikt darbā, veidoti gan noformējumi darbavietai, gan Līvu skolā pāris gadu vadīts pulciņš skolas vecuma bērniem, pat pedagogi no tagad lielā Cēsu novada braukuši kopā pamācīties kaut ko izlocīt. Šī nodarbe esot efektīvs radošās terapijas veids, kas palīdz veselībai. “Vēl strādājot bērnudārzā un skolā, novēroju, kā tas bērniem attīsta arī runu,” stāsta bijusī audzinātāja, uzsverot – visiem bērniem, kam kādi runas traucējumi, vajadzētu nodarboties ar origami. “Tajā ir arī matemātikas pamatu apguve – ir taisnstūris, pēc tam jāloka kvadrāts, lai iegūtu pamatformu,” skaidro A. Kosova, atceroties, kā ar bērniem kopā skaitījuši, cik ir trīsstūru, cik – taisnstūru.
Kā ļoti saviļņojošu brīdi Anna atceras 2013. gadu, kad ar pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālistes Dzintras Kozakas atbalstu uz Līvu skolas bērnudārzu izdevies atvest Origami federācijas priekšsēdētāju Kadzuo Kobajaši. “Viņš ir ceturtajā paaudzē origami meistars un ar to visu mūžu nodarbojies,” stāsta Anna, piemetinot, ka šajā viesošanās reizē viņš vadījis vietējiem bērniem meistarklasi.
“Esmu lasījusi, ka japāņi, arī braucot sabiedriskajā transportā, spēj locīt visdažādākās formas,” ar klusu apbrīnu stāsta Anna Kosova.
Komentāri