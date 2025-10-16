PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 16. oktobris
Vārda dienas: Daiga, Dinija, Dinārs
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Ironiski trāpīgs. Dzejā un dzīvē. Jānis Rokpelnis

Iveta Rozentāle
06:26
16.10.2025
6
Rokpelnis

Jānis Rokpelnis. FOTO: Iveta Rozentāle

Mūsdienu latviešu dzejas klasiķis Jānis Rokpelnis, kuram 2. oktobrī apritēja 80 gadi, nepilnus desmit gadus dzīvo Cēsīs.

Viņš arvien aktīvi raksta dzeju un vasaras izskaņā izdevis savu ,   pēc skaita vienpadsmito, dzejas krājumu “Nomods”. Viņš atdzejojis citu tautu dzejnieku dzeju, tulkojis literārus darbus. Arī viņa vārsmas atdzejotas apmēram 20 valodās.

J.Rokpelnis piedalās ar dzeju un rakstniecību saistītos pasākumos, arī mūsu novadā “Raksti­vālā” Līgatnē, “Ceļojumā ar dzejniekiem Cēsīs”, kā arī nupat viņa jubilejai veltītajā pasākumā “Rokpelnis. Veidenbaums. Satik­šanās. Jaunība” Eduarda Veiden­bauma muzejā “Kalāči”.

Jānis Rokpelnis ir saņēmis valsts augstākos apbalvojumus, arī Ministru kabineta Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā, radot izcilus darbus dzejā un prozā, kā arī veicinot jauno autoru daiļrades attīstību.

– Pasākumā “Kalāčos” izskanēja atziņa, ka esat drūmākais un nīgrākais latviešu dzejnieks. Vai pats tam piekrītat?
– Jā. Es ļoti labi zinu latviešu literatūras vēsturi un kādreiz ļoti izmisīgi meklēju kādu līdzinieku pagātnē. Piemēram, skumjākais latviešu dzejnieks ir Valdis Grē­viņš. Un viņš līdzās Jānim Zie­meļniekam    manā bērnībā bija pirmais, kas izraisīja interesi par dzeju kā par kaut ko, kas man iekšēji, dvēseliski nepieciešams. Līdz tam dzeja man likās sveša un neinteresanta, kurai nav nekādas saistības ar maniem pārdzīvojumiem.

Tādai depresīvai un drūmai dzejai ir dīvains terapeitisks efekts. Es dzejoju dzīves pabērniem – ne materiālā ziņā, bet emocionālā ziņā. Un zinu, ka viņiem šī dzeja palīdz, acīmredzot tāpēc, ka tas kaut kā radnieciski runā par viņu izjūtām un palīdz tikt ārā no bedres, nomāktības, depresijas. Tāpēc esmu samierinājies, ka es esmu tāds. Man šajā ziņā ļoti tuva ir Vizma Belševica. Esam tādi grūtsirdīgi dzejnieki. Jā, es to nosauktu par grūtsirdību.

– Un kā ar Veidenbaumu?
– O, Veidenbaums man ārkārtīgi patīk. Viņš man ir tuvs. Pro­tams, nemēģinu viņu atdarināt, bet mums ir radniecīgs temperaments. Veidenbaums ir ārkārtīgi atklāts un patiess dzejnieks, nevairās no nesamierināmiem pretmetiem savā dzejā. Viņam dzejā vienlaicīgi ir līksmošana pie dzīru galdiem un koncentrēšanās uz eksistenciālām problēmām. Viņš raksta par idejām. Un tas man arī ir ārkārtīgi tuvs.

– Arī jūsu dzejā ir šie pretstati.

-Jā. Tādas galējības. Robež­situācijas. Cilvēka izziņas robežas. Dzīves jēga. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Koncentrēšanās, vai dzīve ir bezjēdzīga, vai tur ir jēga.      

– Jūsu jaunākās dzejas krājuma nosaukums ir “Nomods”. Kā jums šķiet, par ko šodien ir jābūt nomodā?
– To grūti pateikt. Nomods ir ļoti plašs jēdziens. Tas nav vienkārši bezmiegs. Tas ir nomods par ļoti daudz ko. Šajā gadījumā koncentrējos uz to, ka cilvēce nedrīkst apdzist, aizmigt, izsīkt – vai tas būtu dzīves nastas vai gadu nastas dēļ. Visas šīs nastas nedrīkst iemidzināt cilvēku. It sevišķi pasaulē, kura kā vienmēr cilvēces vēsturē ir bijusi un arī tagad, protams, ir ļoti traģisku notikumu pilna. Tāpat kā Veiden­baums, kurš domāja ne tikai sava laika nogrieznī, bet visā civilizācijas griezumā, arī es pēc izglītības filozofs domāju plašāk, arī antīkās filozofijas, antīkās vēstures ietvaros, rietumu civilizācijas kontekstos.

Tas ir arī reliģisks jēdziens. Esiet nomodā, jo Tas Kungs nāk kā zaglis naktī, negaidot! Tāpēc esiet nomodā! Es esmu ticīgs kristietis. Tāpēc tas ir bībeliskā kontekstā – neaizmigt, būt nomodā. Tas nozīmē, ka cilvēkam garīgi ir būtiski negulēt. Nav runa par miesisko ķermeni, kas sadilst, bet par garīgo, iekšējo cilvēku.      

– Jūs mēdzat teikt, ka dzeja ir arī remdena. Kāds ir dzejas pulss šobrīd?
– Pulss ir ļoti spēcīgs, tāpēc ka mums patlaban ir ārkārtīgi daudz spēcīgu, jaunu dzejnieku. Ļoti daudz. Bieži ir veselas desmitgades, kad no jauna nāk tikai viens divi talantīgi dzejnieki. Bet visu nosaka talants. Un patlaban ir vesela paaudze gados jaunu talantīgu, apdāvinātu dzejnieku. Dzeja principā ir jaunu cilvēku nodarbe. Tas, ka es savos gados rakstu daudzmaz piedienīgu dzeju, ir sava veida izņēmums. Es nevaru izskaidrot, kāpēc tas tā notiek. Bet arī mani populārākie dzejoļi ir no manas pirmās dzejoļu grāmatiņas, kas gan iznāca jaunam dzejniekam pavēlu – 30 gadu vecumā, 1975. gadā.      

-Vai visiem, kas raksta, ir jāpublicē savi darbi vai tomēr jājūt, kad to darīt?
– Ir jājūt. Tas ir ļoti svarīgi. Ir tāds teiciens, ka dzeja ir vienīgā māksla, kur nevar būt amatierisms. Ģitāru var trinkšķināt amatieri, pašdarbnieki un darīt to ļoti veiksmīgi, bet dzeja prasa profesionālismu, kas nav sasniedzams bez talanta. Un talants vai nu ir, vai nav. Tāpat kā nauda – vai nu ir, vai nav. Talantu palielināt nevar, ar to jāsamierinās, bet var izkopt. Un tā ir profesionāla prasība. Meistarība. Grūti, protams, ir samierināties, ka neraksti tādā līmenī kā Rainis vai Ziedonis.

Bet noteikti gribu teikt, ka ir vajadzīgi ļoti dažādi talanti, jo katrs talants runā par kaut ko īpašu. Savā psiholoģijā un garīgajā pasaulē cilvēki atšķiras. Tāpat kā mani bērnībā iedvesmoja nevis Rainis vai cits klasiķis, bet Ziemeļnieks un Grēviņš, tā katram ir savs dzejnieks, kurš uzrunā, viņi nepārklājas. Rainis nevar aizvietot Ziemeļnieku un Grē­viņu, un otrādi. Un visi viņi ir vajadzīgi.      

– Nereti lasītājs dzejoli uztver citādi, nekā to domājis autors. Vai jūs ar laiku pats savus dzejoļus uztverat citādi?
– Jā, es tos uztveru citādi nekā tad, kad uzrakstu. Bet es nekad bez ārējas vajadzības nepārlasu savus darbus. Varbūt man šī krava nav vajadzīga, lai netraucē rakstīt jaunus dzejoļus. Protams, rakstot katru dzejoli, man ir sajūta, un tas ir nepieciešams dzejniekam, ka es rakstu savu labāko dzejoli. Bieži vien arī – ka tas ir pēdējais. Bet pēc tam sāc šaubīties, vai tas vispār ir derīgs, vai varbūt ir makulatūra. Tāpēc ir svarīgs kvalificētu lasītāju viedoklis. Lai lasītu dzeju, arī ir vajadzīgs talants.      

– Jūs sacījāt, ka jūsu krājuma nosaukums varēja būt “Makulatūra”. Kādēļ tā?
– Tas atbilst manam groteskās dzejas žanram, lai cilvēki paši saprastu, cik tur ir vai nav makulatūras. Tas ir rotaļīgs nosaukums.      

– Jūs jau kādu laiku dzīvojat Cēsīs. Vai tas ietekmē jūsu radošo procesu?
– Tas sniedz jaunus impulsus. Man, piemēram, ir daudz par mūriem, par vārtiem mūros, par Vecās Derības pilsētu. To visu man dod Cēsu pils mūri. Pils parks, gulbji, tas viss dod impulsus. Vide dod jaunus impulsus.

Līdz tam man impulsus deva Latvijas daba, jo vasarās dzīvoju savās lauku mājās Piebalgas Kaivē, kuru man tagad nav. Daba man deva visus impulsus un tēlus. Tagad man ir arī sena pilsēta, un tās ir senās Cēsis.      

– Cēsis šogad sevi dēvē par Latvijas kultūras galvaspilsētu. Kā jūs izjūtat kultūru Cēsīs?
– Man svarīgākā ir koncertzāle, jo viens no galvenajiem iedvesmas avotiem man ir akadēmiskā mūzika. Un tieši tā Cēsīs ir pieejama. Es cenšos apmeklēt šos koncertus. Mūzika ieved tādā vārdos neizsakāmā pasaulē. Šo pasauli, šo mākoni es mēģinu kaut kā izteikt savos dzejoļos.      

– Jūs teicāt, ka nezināt, kā ir dzīvot 80 gadu vecumā. Bet kā ir būt šajā vecumā?
– Tiešām nezinu. Nav man vēl nekādas pieredzes. Bet varu pateikt vienu, ka koks, kas čīkst, – nelūst. Es no bērnības biju slimīgs bērns, pieradis sirgt ar visādām kaitēm, un nevar teikt, ka es tagad jūtos sliktāk nekā padsmit gados. Var dzīvot.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Kā Katkevičas zobārstniecība izceļas uz citu fona

18:14
15.10.2025
23

Meklējot piemērotāko zobārstniecību, pacienti nereti pievērš uzmanību ne tikai pakalpojumu cenām un pieejamībai, bet arī ārstu profesionalitātei, tehnoloģijām un attieksmei pret pacientiem. Rīgā pieejamas daudzas zobārstniecības klīnikas, taču ir dažas, kas izceļas ar īpašu pieeju un kvalitāti. Viena no tām ir Katkevičas diennakts zobārstniecība, kas jau vairāk nekā desmit gadus palīdz pacientiem tikt galā gan […]

1

Mirklis ainavā – vēstures liecība

06:04
14.10.2025
33

Rolanda Tihānova ikdiena paiet Rīgā, kur ir darbs, kas saistīts ar IT  nozari, bet, ciemojoties dzimtajos Drustos, allaž top kāda fotogrāfija. Fotografēšana un filmēšana Rolandam kļuva par vaļasprieku, kad viņš iegādājās dronu. “Tas ir reģistrēts, ir apdrošināšana, un man ir pilota tiesības. Fotografējot ar dronu, iznāk skaistas, interesantas bildes, kurās redzamas neierastas ainavas,” stāsta drustēnietis […]

Dr Pl1

Stāsti un notikumi par pašiem

06:48
12.10.2025
115

Drustu pagastā interesantu vietu, par kurām netrūkst atmiņu un stāstu, arī vēsturisku liecību, ir daudz. Pagasta bibliotēka un muzejs regulāri rīko pārgājienus, lai kopā apskatītu apkaimes un arī uzzinātu ko jaunu. “Drustēnieši paši rosina, ka vēlas iet pārgājienā. Esam izstaigājuši Skripstus, Mīlakšas. Pēdējoreiz iepazinām Auļukalna apkārtni,” stāsta bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze un piebilst, ka visos […]

Dr Pl

Būt blakus topošajām un esošajām māmiņām

06:54
11.10.2025
141

Saruna ar dūlu ILZI ŠVALBI -Ko jums nozīmē būt dūlai? -Šobrīd esmu dūlu apmācībā, esmu vēl mācību procesā. Mani uz to pamudināja personīgā pieredze – mans bērniņš piedzima kovida pandēmijas laikā. Tas bija gan īpašs, gan ļoti izaicinošs posms. Man pietrūka iespēju vienkārši parunāties ar citām sievietēm, būt sadzirdētai un saprastai. Tieši tas man lika […]

Ilze

Nepieradinātā pļavas puķe medicīnā un uzņēmējdarbībā

06:40
11.10.2025
510

Cēsniece Ilze Dambe ir Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra vadītāja un pediatre. Viņa arī kokapstrādes uzņē­muma “Staļi” īpašnieka Viļņa Strazdiņa meita. Kad tēvs pirms gada devās mūžībā, bija jāpieņem lēmums, kurš “Staļus” krīzes brīdī turpinās vadīt. Ilze izlēma uzņemties šo izaicinājumu. Sarunā ar “Druvu” cēsniece atklāj, ka bija domājusi – dzimtajā pilsētā neatgriezīsies. Bet jau […]

Stali (2)

Ieriķu bibliotēkā ceļ godā kartupeli

05:53
10.10.2025
49

Lai vairāk iepazītu kartupeli, tā šķirnes, pielietojumu un nozīmi, septembra nogalē Ieriķu bibliotēkā Ieriķu paaudžu kopa rīkoja pasākumu, veltītu šim daudzgadīgajam nakteņu ģints augam. Bija iespējams aplūkot bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, kas veltītas kartupeļiem, nogaršot vietējo saimnieču sarūpētos kartupeļu ēdienus. Par kartupeļu izplatības vēsturi, to pētniecības zinātniskajiem procesiem un citus interesantus faktus klātesošajiem stāstīja Agroresursu […]

Kartupelis 2

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
17
Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
19
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
32
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
33
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
26

Tautas balss

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
17
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
50
1
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
43
1
Lasītājs raksta:

“Lasu, ka Cēsīs, Pils dīķī, ievietos mākslīgo salu. Tajā stādīs augus, kas samazinās nevajadzīgās barības vielas ūdenī. Dīķis būšot tīrāks. Tas, protams, labi, bet tajā pašā laikā zinām, cik grūti valstī ar naudu, ka arī pašvaldībām tās nav par daudz, taču mēs to tērējam projektiem, kas patlaban nebūt nav svarīgākie. Ir tik daudz citu aktuālāku […]

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
31
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
59
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
14

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
21

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
39

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998