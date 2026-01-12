Inese Zagorska - SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle

“Koncertzāle “Cēsis” man ir vairāk nekā ēka – esmu tajā no pirmās dienas. Es apņemos stiprināt esošo izcilības tradīciju un vienlaikus meklēt drosmīgus, nākotnē vērstus risinājumus. Mans mērķis ir veidot vidi, kur mākslinieki jūtas gaidīti un novērtēti, kur jaunie talanti atrod savu ceļu un skatītāji jūtas iesaistīti un piederīgi. Mūsu koncertzāle ir nacionālas un reģionālas nozīmes kultūras centrs, un ticu, ka tā kļūs par nozīmīgu Latvijas kultūras vēstnieku Eiropā,” uzsver Inese Zagorska, kas pašvaldības kapitālsabiedrības “Vidzemes koncertzāle” valdes locekles amatu pilda kopš decembra.
I. Zagorska kopš koncertzāles dibināšanas bija tās mākslinieciskā vadītāja. Valdes locekles jeb kapitālsabiedrības galvenās amatpersonas darbam izraudzīta konkursa kārtībā un apstiprināta uz piecu gadu termiņu. “Vidzemes koncertzāles” mārketinga un komunikācijas vadītājs Aleksandrs Abramovs “Druvai” paskaidroja, ka I. Zagorska veiks arī mākslinieciskās vadītājas pienākumus.
I. Zagorskas mērķis ir veidot ilgtspējīgu, kvalitatīvu un sabiedrībai atvērtu kultūras telpu. Viņa koncertzāli redz kā Vidzemes profesionālās mākslas centru, kur satiekas tradīcijas un laikmetīga jaunrade. Viņas vadībā turpinās daudzveidīgu un mūsdienīgu māksliniecisku programmu īstenošana, kas atspoguļos gan Latvijas, gan starptautiskās mākslas aktualitātes, veicinot koprades projektus un jaunu mākslas formu rašanos.
Īpaša uzmanība tiek un tiks veltīta sabiedrības izglītošanai. Turpinās sadarbība ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu un citām izglītības iestādēm. Plānots veicināt pieejamību dažādai auditorijai: ģimenēm, skolēniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
