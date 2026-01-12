PIESLĒGTIES
Inese Zagorska - SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle

Agnese Leiburga
08:02, 12. Jan, 2026

Inese Zagorska. FOTO: publicitātes

“Koncertzāle “Cēsis” man ir vairāk nekā ēka – esmu tajā no pirmās dienas. Es apņemos stiprināt esošo izcilības tradīciju un vienlaikus meklēt drosmīgus, nākotnē vērstus risinājumus. Mans mērķis ir veidot vidi, kur mākslinieki jūtas gaidīti un novērtēti, kur jaunie talanti atrod savu ceļu un skatītāji jūtas iesaistīti un piederīgi. Mūsu koncertzāle ir nacionālas un reģionālas nozīmes kultūras centrs, un ticu, ka tā kļūs par nozīmīgu Latvijas kultūras vēstnieku Eiropā,” uzsver Inese Zagorska, kas pašvaldības kapitālsabiedrības “Vidzemes koncertzāle” valdes locekles amatu pilda kopš decembra.

I. Zagorska kopš koncertzāles dibināšanas bija tās mākslinieciskā vadītāja. Valdes locekles jeb kapitālsabiedrības galvenās amatpersonas darbam izraudzīta konkursa kārtībā un apstiprināta uz piecu gadu termiņu. “Vidzemes koncertzāles” mārketinga un komunikācijas vadītājs Aleksandrs Abra­movs “Druvai” paskaidroja, ka I. Zagorska veiks arī mākslinieciskās vadītājas pienākumus.

I. Zagorskas mērķis ir veidot ilgtspējīgu, kvalitatīvu un sabiedrībai atvērtu kultūras telpu. Viņa koncertzāli redz kā Vidzemes profesionālās mākslas centru, kur satiekas tradīcijas un laikmetīga jaunrade. Viņas vadībā turpinās daudzveidīgu un mūsdienīgu māksliniecisku programmu īstenošana, kas atspoguļos gan Latvijas, gan starptautiskās mākslas aktualitātes, veicinot koprades projektus un jaunu mākslas formu rašanos.

Īpaša uzmanība tiek un tiks veltīta sabiedrības izglītošanai. Turpinās sadarbība ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu un citām izglītības iestādēm. Plānots veicināt pieejamību dažādai auditorijai: ģimenēm, skolēniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Tautas balss

Karogus atstāt svētkiem

11:59, 10. Jan, 2026
Lasītāja S. raksta:

“Patīk Cēsu Vienības laukums, kad tajā mirdz egle, ne visapkārt laukumam plīvo karogi. Ieteiktu tiem, […]

Sajukums ar jubilejas datumu

11:59, 9. Jan, 2026
Dzie­dātāja raksta:

“Paldies dievam, ka mani varēja sazvanīt un pateikt, ka kora “Be­verīna” 60. jubilejas koncerts būs […]

Egle rada prieku

11:57, 17. Dec, 2025
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan […]

Klientus necenšas piesaistīt

17:11, 13. Dec, 2025
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur […]

Latvijas preces - dārgas

17:11, 13. Dec, 2025
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas […]

