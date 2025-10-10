PIESLĒGTIES
Piektdiena, 10. oktobris
Vārda dienas: Arvīds, Arvis, Druvis
Ieriķu bibliotēkā ceļ godā kartupeli

Agnese Leiburga
05:53
10.10.2025
3
Kartupelis 2

Galvenais varonis! Kartupelis bija galvenais varonis Ieriķu paaudžu kopas rīkotajā pasākumā. FOTO: Agnese Leiburga

Lai vairāk iepazītu kartupeli, tā šķirnes, pielietojumu un nozīmi, septembra nogalē Ieriķu bibliotēkā Ieriķu paaudžu kopa rīkoja pasākumu, veltītu šim daudzgadīgajam nakteņu ģints augam.

Bija iespējams aplūkot bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, kas veltītas kartupeļiem, nogaršot vietējo saimnieču sarūpētos kartupeļu ēdienus. Par kartupeļu izplatības vēsturi, to pētniecības zinātniskajiem procesiem un citus interesantus faktus klātesošajiem stāstīja Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Ilze Dimante. Klātesošie dalījās savā pieredzē dažādu šķirņu audzēšanā, tostarp apsprieda permakultūru kā saimniekošanas veidu lauksaimniecībā, kas paredz ilgtspējīgu un pašpietiekamu attīstību, ņemot vērā dabiskajās ekosistēmās novērojamos principus. Tika apspriesta arī pieredze pēc šiem principiem audzēt kartupeļus. Dalībnieki testēja pagatavotos ēdienus un sprieda, kuras kartupeļu šķirnes un kādu īpašību dēļ patīk vairāk par citām.

Veselīgi auzu cepumi ar lepnumu no Cēsīm

05:51
09.10.2025
78

Cēsniece Linda Gnedlere novērtē veselīga uztura nozīmi ikdienā, arī veselīgus našķus. Ilgstoši veselīgu cepumu receptes meklējumi viņu aizveduši līdz savas prečzīmes “auzu auzas” radīšanai. Vasaras beigās “auzu auzas” bija to 13 uzņēmēju pulkā, kuri tika pie iespējas lepoties ar preču zīmi “Radīts Cēsu novadā”, kas apliecina piederību un ieguldījumu nozares un novada attīstībā. “Manām “auzu […]

Auzu Auzas

Vaļasprieks un bizness vienlaicīgi

06:23
08.10.2025
41

Pabeigtās mācības Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā un arī dalība Jaunsardzē ideāli sasaucas ar Mārtiņa Neimaņa attīstīto uzņēmējdarbības virzienu. Viņš Cēsu novadā piedāvā iespēju izmēģināt spēkus peintbola laukumā. Tas atrodas pie pašas Cēsu pilsētas, braucot Līvu virzienā. “Šis man ir kā darbs un hobijs vienlaicīgi, jo patīk un interesē militārā joma,” atzīst Mārtiņš.Jautāts, kāpēc šāda […]

Peintbols 1

CVĢ. Skola simts gadu garumā

06:19
07.10.2025
380

Simts gadu Cēsīs ir skola, kuras absolventu tālākais ceļš ir universitāte vai cita augstākās izglītības iestāde. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas sākumu uzskata 1925.gadu, kad zem kopīga nosaukuma – Cēsu Valsts vidusskola – apvienoja Cēsu – Bērzaines Valsts vidusskolu un sieviešu neoģimnāziju. Laika gaitā skolas nosaukums vairākkārt mainījies, bet būtība palikusi nemainīga – palīdzēt augt personībām, […]

Ina Gaike

Katra nezāle ir vērtīga

06:39
04.10.2025
71

Saruna ar augu pasaules noslēpumu pārzinātāju VAIRU KĀRKLIŅU Vaira Kārkliņa ir divu “Savvaļas augu virtuve” grāmatu autore. Viņa nesavtīgi dalās plašājās zināšanās, kā augus izmantot virtuvē, skaistumkopšanā, arī mājas tīrībā. Šoreiz ar viņu sarunājāmies pēc nesenā Zaubes Savvaļas kulinārā festivāla, kur viņa vadīja meistarklasi, daloties padomos par augu fermentēšanu. -No kuras puses savas zināšanas par […]

Vaira

Kāpēc māka braukt ar velosipēdu jāapgūst jau agrā bērnībā

16:01
02.10.2025
26

Var teikt, ka riteņbraukšana ir universāla nodarbe: tā spēj sagādāt prieku kā lieliem, tā maziem. Lai bērnu pie aktīva dzīvesveida radinātu laicīgi, jau agrā bērnībā ir vēlams iemācīt braukt ar velosipēdu. Jau no pusotra gada vecuma bērns var sēsties uz velosipēda un braucot attīstīt kā koordināciju un līdzsvaru, tā uzlabot garastāvokli un veselīgi pavadīt laiku […]

Kid 6803576 1280

Ieriķu dzīvības dzēriens kombuča

05:37
02.10.2025
82

Ieriķos, tiekoties sarunai, lai pastāstītu par tējas dzērienu “Kombuča “Dzīvības dzēriens””, Miķelis Isajevs, galvenais idejas autors un ražošanas īstenotājs, rāda kiosku, kurā paredzēta arī lejamās kombučas tirdzniecība. Autobraucēji ceļā pa Vidzemes šoseju varēs piestāt Ieriķos un nobaudīt kādu glāzi dzirkstošā spirdzinājuma. Kā zināms, pēdējos gados popularitāti iemantojusī kombuča ir raudzēts dzēriens, kas rodas, ilgstoši ievietojot […]

KombuÐa

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
18
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
32
6
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Biedējošā Stambulas konvencija

09:15
07.10.2025
94
2
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
14

Tautas balss

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
30
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
19
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
25
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
34
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
23
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
6

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
16

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
34

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998