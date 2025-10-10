Ieriķu bibliotēkā ceļ godā kartupeli

Lai vairāk iepazītu kartupeli, tā šķirnes, pielietojumu un nozīmi, septembra nogalē Ieriķu bibliotēkā Ieriķu paaudžu kopa rīkoja pasākumu, veltītu šim daudzgadīgajam nakteņu ģints augam.
Bija iespējams aplūkot bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, kas veltītas kartupeļiem, nogaršot vietējo saimnieču sarūpētos kartupeļu ēdienus. Par kartupeļu izplatības vēsturi, to pētniecības zinātniskajiem procesiem un citus interesantus faktus klātesošajiem stāstīja Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Ilze Dimante. Klātesošie dalījās savā pieredzē dažādu šķirņu audzēšanā, tostarp apsprieda permakultūru kā saimniekošanas veidu lauksaimniecībā, kas paredz ilgtspējīgu un pašpietiekamu attīstību, ņemot vērā dabiskajās ekosistēmās novērojamos principus. Tika apspriesta arī pieredze pēc šiem principiem audzēt kartupeļus. Dalībnieki testēja pagatavotos ēdienus un sprieda, kuras kartupeļu šķirnes un kādu īpašību dēļ patīk vairāk par citām.
Komentāri