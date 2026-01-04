PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 5. janvāris
Vārda dienas: Sīmanis, Zintis
Ieriķos atver grāmatu “Lenormand 36 Personības”

Agnese Leiburga
07:33, 4. Jan, 2026
1

Intuitīvi! Autore Kristīne Artimoviča atzīst, ka viņas veidotā grāmata visādā veidā ir aizraujoša lasāmviela, kas intuitīvi un dzīvi ļauj piedzīvot katru kārti kā dzīvu cilvēku, rodoties organiskai izpratnei. FOTO: no albuma

“Grāmatu par Lenor­mand kārtīm vēlējos uzrakstīt, jo latviešu valodā līdz šim nebija grāmatas, kas detalizēti un intu­itīvi ļauj izprast šo kāršu dabu un arī padziļinātu aprakstu, kā ar šīm kārtīm strādāt praktiski,” “Druvai” stāsta Kristīne Arti­moviča. Viņas grāmatas “Lenor­mand 36 Personības” atvēršanas svētki notika 19. decembrī Ieriķu stacijā.

Autore atzīst: “Parasti grāmatās tiek apkopota informācija no daudziem avotiem, aprautas frāzes, ko jāmēģina iekalt no galvas. Manis veidotā grāmata visādā veidā ir aizraujoša lasāmviela, kas intuitīvi un dzīvi ļauj piedzīvot katru kārti kā dzīvu cilvēku, tā izpratne rodas organiski. Līdztekus grāmatas rakstīšanai atnāca arī sajūta par kāršu kavu 36 Personībām, kur katra kārts ir veidota ar mākslinieces palīdzību, iekļaujot gan astroloģisko simboliku, ko nolasām caur krāsām, gan īpašas uzvedinošas pentagrammas, kas it kā pašas pasaka priekšā, par ko ir šī kārts. Otras līdzīgas kavas pasaulē nav, un tā noteikti ir unikāla pievienotā vērtībā Lenormand sistēmai.”

Vēl rakstniece teic: “Grāma­tas saturs pie manis atnāca pietiekami viegli, jo pēkšņi likās, ka zinu, kā visam jābūt, un informācija burtiski caur mani ielija. Lai arī esmu diezgan loģiska, šo uztveru par mazliet mistisku pieredzi. Lai visu pierakstītu, vajadzēja sistematizētu plānošanu. Grāmatas projekts sarežģījās, kad klāt nāca arī kāršu kava, jo izveidot tādu, lai tā būtu patiesi dzīva un īsta, prasīja daudz laiku.  Protams, ne visus posmus varēju veikt pati, bija arī korektore, maketētāja un māksliniece. Kopumā viss aizņēma vairāk nekā gadu ļoti intensīva darba.”

Kristīne Artimoviča dzimusi un augusi Cēsīs. Pēc studijām maģistratūrā uzkavējās Rīgā un kovida laikā pavisam izmainīja dzīvi, atgriežoties Cēsīs. “Savu dzīvi varu iedalīt divos lielos etapos. Sākotnēji izvēlējos profesiju saistībā ar finansēm un analītiku, strādāju lielos uzņēmumos un veidoju veiksmīgu karjeru. Tad saskāros ar nopietnām veselības problēmām, kas lika aiziet no darba. Tajā laikā vēl nerunāja par izdegšanu vai veģetatīvo distoniju, bet tagad atskatoties varu teikt, ka tā man bija. Vēlme izprast sevi un savu ķermeni mani aizveda ceļojumā pie sevis, kad dažādās terapijas praksēs izdevās izprast, kas ar mani notiek, un arī sev sākt palīdzēt,” atmiņās dalās Kristīne.

Viņa piebilst: “Līdztekus sāka veidoties arī mans jaunais dzīves ceļš, kā rezultātā pati jau gandrīz desmit gadu darbojos kā speci­āliste sistēmterapeite Helingera tehnikā, kas tiešā veidā strādā ar cilvēku, lai tas kļūtu pieaudzis, vesels un atbrīvotos no neveselīgām lojalitātēm, kas traucē dzīvot mierā un mīlestībā pašam ar sevi. Vēl pirms tam jau sen biju sākusi apgūt astroloģiju, jo vēlējos izprast, kāpēc mēs visi esam tik atšķirīgi. Kā es smejos – veļasmašīnai ir instrukcija, bet cilvēkiem līdzi tāda nenāk, tad nu astroloģija noteikti ļauj tādu iegūt un veidot cieņpilnu pieņemšanu vienam ar otru. Jo īpaši vecākiem ar bērniem. Un vēl, jau no bērnības ļoti interesēja kārtis un zīlēšana, kas arī manā dzīvē atgriezās kopā ar sevis meklējumu ceļu. Šobrīd jau vairāk nekā septiņus gadus man ir sava kāršu skola, kur mācu Simbolon kārtis. Tās ir balstītas astroloģijā un ļauj vienlaicīgi apgūt gan kāršu lasīšanas tehniku, gan astroloģijas pamatus. Otra sistēma ir Lenormand kārtis, kas ir sena Francijā radusies sistēma no 36 kārtīm – maiga, draudzīga un ļoti viegli uztverama, īpaši tad, ja tā ir pirmā kāršu sistēma, ko cilvēks apgūst. Uzreiz gribu teikt, ka kārtis nav maģija vai buršanās, tas ir brīnišķīgs pašizziņas instruments, kas neprasa īpašas spējas, tikai zināšanas un izpratni par simboliem. Attiecīgi, ja cilvēkam ir par šo tēmu patiesa interese, ikviens var apgūt kāršu lasīšanas mākslu. Esmu pārliecināta, ka ikviens justos drošāk un mierīgāk, ja šāds papildu atbalsts, ko sniedz kārtis, būtu pieejams. Attiecīgi mana misija caur laiku ir izkristalizējusies, vēlos noņemt no visām šīm vērtīgajām zināšanām misticisma plīvuru un ļaut iepazīt šo aizraujošo pasauli pēc iespējas vairāk cilvēkiem.”

Cēsniece paskaidro, ka esot arī plāns par turpinājumu rakstīt līdzīgās tēmās. Viņa saka: “Šis nebija pirmais projekts kāršu pasaulē. Kopā ar kolēģi jau bijām veidojušas kāršu plānotāju/grāmatu. Ir arī citas idejas, ko vēlamies kopā realizēt, lai vairotu izpratni un drošu sajūtu par kāršu pasauli un zīlēšanu. Katrā profesijā ir ētikas standarti, un tādi ir arī kāršu konsultācijā. Grāmatā “36 Personības” un arī Taro asociācijas mājaslapā var atrast ētikas kodeksu. Katram vajadzētu ar to iepazīties, lai varētu izvērtēt, vai saņēma profesionālu un godīgu konsultāciju. Pēc katras konsultācijas cilvēkam būtu jājūt sevī spēks, miers un gatavība tikt galā ar dzīves situācijām. Ja jūtamies iebiedēti un vāji, tad no konsultanta puses kaut kas nebija izdarīts pareizi.”

Vecais
16:46, 5. Jan, 2026
Liels prieks, ka vēl viena zinātniece no Rīgas atgriezusies mūsu Cēsīs!
