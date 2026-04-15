Iepazīt senus divriteņus un izmest līkumus pa Līgatni   

SIA “Velomānija”, kas Līgatnē izveidojusi Seno velosipēdu muzeju, velonomu un velodarbnīcu, “Latvijas Lauku foruma” rīkotajā konkursā “Dižprojekts” ieguva otro vietu. Konkursam 25 Latvijas Lauku partnerības izvirza kādu savā teritorijā ar “Leader” programmas atbalstu īstenotu projektu.
Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” konkursam pieteica līgatniešu īstenoto projektu. Tad par visiem projektiem varēja balsot sociālajos medijos, pēc tam vērtējumu deva visas partnerības un beigās eksperti. Viņi pārstāvēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu.
“Kopvērtējumā 20 procentus deva sociālo mediju, pa 40 rīcības grupu un ekspertu vērtējums. Ir prieks, ka eksperti un citas partnerības paveikto augstu novērtējuši. Balva ir atzinība uzņēmībai,” saka “Cēsu rajona lauku partnerība” administratīvā vadītāja Daiga Rubene un pastāsta, ka ir radīta interaktīva ekspozīcija seno velosipēdu muzejā, vienlaicīgi attīstot velosipēdu nomu un velodarbnīcu, apvienojot vēsturi, veselīgu dzīves veidu un piedzīvojumu – no seno velosipēdu apskates līdz aizraujošiem velobraucieniem pa Līgatni.
SIA “Velomānija” saimnieki Ieviņa Veinolde un Mārtiņš Belickis atzīst, ka bija šaubas, vai idejas īstenošanai piesaistīt finansējumu, uzņemties saistības, jo līdz tam to nebija darījuši.
I. Veinolde pastāsta, ka ar Eiropas Savienības finansētās “Leader” programmas atbalstu iegādāti astoņi nomas elektroriteņi, velosipēdu remontinstrumenti, muzejam – televizors, dators, projektors. Pirms tam sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu bija izstrādāta virtuālā programma braucienam pa Līgatni, tagad to varēja izmantot.
Uzņēmēji aizvien apsver, kā paplašināt piedāvātos pakalpojumus. “Izstaigā muzeju, uzzini velosipēdu vēsturi, pēc tam vari iznomāt divriteni un nesteidzīgi izbraukt Līgatni, aizbraukt uz Vienkoču parku, Dabas takām, iespēju ir daudz,” stāsta M. Belickis un padalās nākotnes iecerēs: “Bērnu drošībai jāiegādājas velosipēds, kam bērna sēdeklītis ir priekšā, nevis aizmugurē.”
Turpat līdzās muzejam, kas iekārtots kādreizējās papīra dzirnavās, top velodarbnīca. “Vecā brūzīša ēka ir bēdīgā stāvoklī, bet nu jau vienā stūrītī ir vieta darbarīkiem, apkurei ierīkots neliels kamīns. Jāsakopj apkārtne, lai skaisti,” lietišķi pastāsta I. Veinolde.
Seno velosipēdu muzeja saimnieki uzsver, ka tūrismā ļoti būtiska ir sadarbība. “Tā nāk par labu ikvienam. Ja vienam pietrūkst velosipēdu, aizņemamies, cits par citu stāstām viesiem,” teic M. Belickis un pastāsta, ka arī nejauši veidojas sadarbība. Velo entuziasti ieinteresējušies, ka kāzās varētu muzejā iedzert glāzi vīna, tad braukt uz mielastu, bet kāpēc jādodas citur, ja turpat blakus ir restorāns. Tāpat veidojas sadarbība ar viesu mājām.
“Iespējas ir. Gribu izveidot marķētu taku, pa kuru var izbraukt ar riteņiem, būt vēl tuvāk dabai. Jādomā, kā uz pilsētu atvilināt laivotājus,” pārdomās dalās M. Belickis. Muzejā, protams, bez pārsteigumiem neiztikt. Par tādu saimnieki nosauc Valsts prezidenta nejaušo muzeja apmeklējumu.
Seno Velosipēdu muzeja sagatavotā STEM programma ir iekļauta arī “Skolas somā”. Skolēnu klases ciemojas muzejā, un I. Veinolde un M. Belickis brauc uz skolām.
“Stāstām par velosipēda vēsturi, līdz nonākam līdz fizikai un tam, kā kustas velosipēds, kas ir inerce, kā noturēt līdzsvaru, skaidrojam Ņūtona likumus. Bērni zīmē, līmē, rada savu braucamo, rādām, stāstām par detaļām,” pastāsta I. Veinolde, bet M. Belickis piebilst, ka, braucot uz skolu, vienmēr ir līdzi maziņš velosipēds un arī viens no lielajiem. Bērniem pārsteigums, ka tie tik dažādi.
“Fizika un Ņūtona likumi ir pieprasītākā programma, un ar velosipēdu viegli parādīt, izskaidrot fizikas likumus. Skolēni labprāt nāk, iesaistās, mēģina. Starpbrīdi esam iesaukuši par dinamisko pauzi, jo tad katrs grib pabraukt ar divriteni,” stāsta M. Belickis un ar gandarījumu atklāj, ka skolas jau piesakās nākamajam mācību gadam, tas liecina, ka tūrisma klusajā laikā, ko darīt, būs.
“Esam pabijuši ļoti daudzviet Latvijā. Visur arī stāstām par Līgatni, ka tā atrodas starp Cēsīm un Siguldu, Gaujas Nacionālajā parkā. Diemžēl pieredze rāda, ka reti kurš zina Līgatni, ceram, ka pēc mūsu viesošanās tā nebūs svešs vārds,” teic I. Veinolde, bet M. Belickis atgādina, ka Līgatni vērts apmeklēt jebkurā gadalaikā.
