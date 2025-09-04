PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 4. septembris
Vārda dienas: Dzintra, Dzintara, Dzintars
Ieguvumi uzņēmumam, izmantojot celtniecības tehnikas nomu

13:05
04.09.2025


Mūsdienu uzņēmējdarbībā arvien lielāka nozīme tiek pievērsta resursu optimizācijai un izmaksu kontrolei. Īpaši tas attiecas uz nozarēm, kur nepieciešama dārga, specializēta vai konkrētam projektam paredzēta tehnika. Šādās situācijās ļoti noder celtniecības tehnikas noma – tā sniedz iespēju izmantot kvalitatīvu aprīkojumu bez nepieciešamības ieguldīt ievērojamus līdzekļus tā iegādē un uzturēšanā.

Šī pieeja ļauj uzņēmumiem strādāt elastīgāk, ātrāk pielāgoties tirgus prasībām un būtiski samazināt izmaksas.


Izmaksu optimizācija un kapitāla atbrīvošana

Viens no būtiskākajiem ieguvumiem, izvēloties celtniecības tehnikas nomu, ir iespēja samazināt sākotnējās investīcijas. Nomas modelis ļauj šo kapitālu novirzīt citām prioritātēm – jaunu projektu uzsākšanai, personāla apmācībai vai ražošanas procesu pilnveidošanai.

Turklāt nomas maksā ir iekļauta arī tehnikas apkope un remonts, kas nozīmē mazāk neparedzētu izdevumu. Ja iegādātā tehnika sabojājas, uzņēmumam pašam jāsedz remonta izmaksas, bet nomas gadījumā par to parasti rūpējas pakalpojuma sniedzējs.

Praktiskais efekts ir redzams arī grāmatvedībā – samazinās nepieciešamība norakstīt amortizācijas izmaksas, jo tehnika nepieder uzņēmuma aktīviem. Tas dod iespēju saglabāt labāku finanšu bilances struktūru un elastīgāk reaģēt uz tirgus izmaiņām.


Piekļuve modernām tehnoloģijām bez ilgtermiņa saistībām

Celtniecības tehnikas noma nodrošina piekļuvi jaunākajām iekārtām bez nepieciešamības tās iegādāties. Būvniecībā tehnoloģiju attīstība ir ļoti strauja – tas, kas šodien ir moderns, jau pēc pāris gadiem var būt novecojis.

Izvēloties nomu, uzņēmums vienmēr var strādāt ar efektīvākajiem un drošākajiem risinājumiem, neuzņemoties risku, ka aprīkojums zaudēs savu vērtību.

Turklāt tehnikas nomas uzņēmumi piedāvā plašu iekārtu klāstu, ļaujot piemeklēt katram projektam piemērotāko. Tas nozīmē, ka nav jāpērk viena universāla tehnika, kas labi der tikai daļai uzdevumu – katru reizi iespējams izvēlēties tieši konkrētajām vajadzībām optimālo aprīkojumu.


Elastīgums un operatīva pielāgošanās projekta vajadzībām

Uzņēmuma spēja ātri reaģēt uz izmaiņām projektos bieži vien nosaka tā konkurētspēju. Ja pēkšņi rodas nepieciešamība pēc papildu tehnikas vai specializētiem risinājumiem, celtniecības tehnikas noma ļauj tos nodrošināt uzreiz.

Šis elastīgums ir īpaši nozīmīgs:

  • īstermiņa vai sezonas projektos;
  • situācijās, kad ir vairāki objekti paralēli;
  • dažādās projekta fāzēs, kur vajadzīga cita specifikācija;
  • ārkārtas gadījumos, kad esošā tehnika ir remontā.


Samazināts administratīvais un tehniskais slogs

Tehnikas uzturēšana, pārbaudes un remonti prasa gan laiku, gan resursus. Ja uzņēmums izvēlas nomu, šo atbildību pārņem pakalpojuma sniedzējs. Tas nozīmē, ka nav jāiegulda resursi tehnikas apkalpošanā un iespējams koncentrēties uz pamatdarbību.

Parasti celtniecības tehnikas nomas uzņēmumi nodrošina:

  • regulāru iekārtu tehnisko apkopi;
  • bojāto daļu nomaiņu;
  • drošības prasību ievērošanu;
  • rezerves tehniku bojājumu gadījumā.


Ilgtspējīgāka un videi draudzīgāka pieeja

Ilgtspēja un resursu atbildīga izmantošana kļūst arvien nozīmīgāka. Celtniecības tehnikas noma veicina resursu efektīvāku izmantošanu – viena un tā pati tehnika kalpo vairākiem uzņēmumiem, samazinot nepieciešamību ražot lieku aprīkojumu.

Tas ne tikai samazina uzņēmuma izmaksas, bet arī mazina ietekmi uz vidi, kas mūsdienās ir būtisks faktors uzņēmuma reputācijas un konkurētspējas uzlabošanā.

Saistītie raksti

Lote un Rihards: mājupceļš uz Cēsīm caur pasaules pieredzi

05:02
04.09.2025
38

Lotes un Riharda stāsts nav par aizbraukšanu vai atgriešanos – tas ir par apzinātu izvēli, par to, kā pasauli var izpētīt, “nogaršot,” un tad pieņemt lēmumu, kur izvēlēties dzīvot, par mazas valsts iespējām, ja vien prot tās saskatīt. Rihards ir dzimis cēsnieks, kurš jaunībā gribēja redzēt plašāku pasauli. Studēja Latvijas Universitātē vēsturi, pēc tam devās […]

Loteunrihards

ZeMe Nature Room – sapņa īstenošana laukos

06:34
03.09.2025
424

Linda Kreičmane stāsta, ka vīram Robertam ideja par viesu namiņu lauku apvidū bija prātā jau ilgu laiku. Daudzus gadus viņš sapņoja par ko jaunu, ko darīt papildus pamatdarbībai galdniecībā un ģimenei, lai gan tā dzīvo Cēsīs, vienmēr ir bijusi vēlme pietuvoties laukiem. Atrast īsto vietu Ceļš līdz ZeMe Nature Room nebija īss. Ģimene vairāk nekā […]

Roberts Un Linda KreiÐmaýi

Būt harmonijā

06:32
02.09.2025
87

“Nevis skumt par to, kas nav izaudzis, bet priecāties par to, kas ir. Kāda vaina laikapstākļiem? Mums taču nav orkānu, zemestrīču, ugunsgrēku. Ja es būtu zemniece, droši vien runātu citādi, tagad uzvelku siltāku jaciņu un dodos savās gaitās,” saka Edīte Rudzīte. Viņas vasara bijusi notikumiem piepildīta, un katrs iekrāsojis ikdienu. Edītes aizraušanās ir orientēšanās, viņai […]

Pl Straupe Edite

Te ir ģimenes mājas

06:28
01.09.2025
172

“Vasara pagājusi ļoti ātri. Arī Estere izaugusi,” saka Ingrīda Martinsone, un meita, kurai jau desmit mēneši, samīļo mammu, priecīgi smejas. “Viņu interesē viss. Ir sabiedriska, vienmēr priecīga, mācās staigāt. Estere ir Dieva mīļa dāvana,” pauž mamma un piebilst, ka grūti iedomāties, kur vēl būtu tik laba vieta kā Straupe, lai audzinātu bērnu.    Ingrīdai patīk […]

Ol Straupe Ingrida

Redzēt dzīvi savvaļā

06:24
31.08.2025
90

Līgatnes takas ir vieta atpūtai un  dabas iepazīšanai. Te jau 50 gadus ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iepazīt tikai vietējos savvaļas dzīvniekus. Par šo īpašo vietu saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku vadītāju Ilmāru Radziņu. -Šis gads ir notikumiem bagāts, kā jau jubilejas zvaigznē. Bet pēdējos gados ir    […]

Ilmârs Radziýi

Kāpēc izvēlēties uzticamu auto tirgotāju

13:03
28.08.2025
25

Auto iegāde, neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns vai lietots, ir nozīmīga investīcija. Runa nav tikai par pārvietošanos no vienas vietas uz citu — stāsts ir par drošību, komfortu un ilgtermiņa vērtību.Lai gan daži pircēji, lai ietaupītu naudu, piekrīt iegādāties automašīnu tieši no privātiem pārdevējiem vai mazāk uzticamiem avotiem, uzticama automašīnu tirgotāja izvēle gandrīz […]

Pexels Picswithjer 18990120

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
17
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
11
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
24
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
24
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
40

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
25
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
33
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
25
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998