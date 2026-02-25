PIESLĒGTIES
Trešdiena, 25. februāris
Vārda dienas: Alma, Annemarija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Guntars Dzērve: pirmā Latvijas zemeņu raža šogad gaidāma vēlāk

Reklāmraksts
11:30, 25. Feb, 2026

Guntars Dzērve. FOTO: publicitātes

Pēdējiem gadiem netipiski zemo gaisa temperatūru dēļ šogad Latvijā zemeņu sezona sāksies vēlāk, norāda saimniecības “Augusta zemenes” (Baltijas līmenī “Augusta plants”) agronoms Guntars Dzērve. Sen nepieredzētais sals februāra beigās un marta sākumā aizkavēs stādīšanas darbus segtajās platībās, līdz ar to pašmāju zemenes tirgū varētu nonākt vien pašās maija beigās vai jūnija sākumā.

Agronoms skaidro, ka parasti frigo jeb saldētos zemeņu stādus segtajās platībās (siltumnīcā un tuneļos) sāk stādīt marta sākumā vai vidū, tāpēc pirmās ražas iespējams iegūt jau maija sākumā vai vidū. Taču ņemot vērā, ka šī gada februārī termometra stabiņš lielākoties saglabājas zem nulles ne vien naktīs, bet arī dienā un tiek lēsts, ka aukstums saglabāsies arī martā, – lielākā daļa zemeņu audzētāju stādīšanu uzsāks vēlāk, kad gaisa temperatūra dienā paaugstināsies, un zeme siltumnīcā būs atkususi un piemērota stādīšanai. Tādēļ arī zemeņu raža, visticamāk, ienāksies nedēļu vai pat divas vēlāk nekā iepriekšējos gados.
“Augusta zemenes” agronoms Guntars Dzērve: “Labāka situācija varētu būt tiem, kas zemenes audzē apsildāmās siltumnīcās, taču tas nozīmē augstākas audzēšanas izmaksas un līdz ar to arī ogu cenu. Pēdējo gadu laikā cenu svārstības par pašmājās audzētām zemenēm ir mazinājušās, jo Latvijas tirgu mazāk ietekmē kaimiņvalstu – Lietuvas un Polijas – piedāvājums,” pauž G. Dzērve. “Tomēr pircējiem jāņem vērā, ka Latvijā audzētās zemenes ir un arī turpmāk būs dārgākas nekā importa. To nosaka vairāki faktori – mūsu ziemas ir garākas, līdz ar to ogu audzēšanas sezona ir īsāka nekā Eiropas dienvidos, ES atbalsts Latvijas audzētājiem ir mazāks nekā, piemēram, Polijā, turklāt audzēšanai nepieciešamie palīglīdzekļi Latvijas ogu audzētājiem ir mazāk pieejami un izmaksā dārgāk. Jāņem vērā, ka arī pati nozare Latvijā ir salīdzinoši jauna un prasa būtiskus kapitālieguldījumus.”

Tāpat G. Dzērve stāsta, ka nestabilie laikapstākļi arvien biežāk mudina ogu audzētājus pāriet uz audzēšanu segtajās platībās, tāpēc palielinās tuneļu un siltumnīcu apjoms ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas un Skandināvijas valstīs.

“Audzēt ogas atklātā laukā kļūst arvien sarežģītāk, jo pēdējo trīs gadu laikā novērojamas izteikti krasas laikapstākļu svārstības, kas negatīvi ietekmē stādu attīstību un ogu kvalitāti. Rezultātā pieaug arī slimību un kaitēkļu ietekme uz ražas kvalitāti – parādās puves, kas iepriekš bija sastopamas retāk, arvien vairāk savairojas tripši un citi kaitēkļi. Vienlaikus audzētāju un selekcionāru vidū aizvien lielāku popularitāti gūst zemeņu stādu audzēšana no sēklām, kas ļauj iegūt kvalitatīvākus stādus un būtiski samazināt slimību risku, taču šai metodei ir savi izaicinājumi un pagaidām arī izmaksas ir augstas,” informē G. Dzērve. 

Zīmols “Augusta zemenes” pieder uzņēmumam SIA “Mad Nordic”. Uzņēmums nodarbojas ar frigo zemeņu stādu pārdošanu, kā arī zemeņu un aveņu audzēšanu. Kopš 2026. gada “Augusta zemenes” pakāpeniski sāk darboties Baltijas līmenī, kļūstot par “Augusta plants” (www.augustaplants.com).

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Sauklis “Cēsu novads pievelk” Līgatnei tūristus nepievelk

02:00, 22. Feb, 2026
1

Rada vietu, kur patverties klusumā

02:00, 21. Feb, 2026

“Pārgaujai” - būt vai nebūt situācija

09:47, 22. Feb, 2026

Ļauties, lai hokejs ievelk

02:00, 19. Feb, 2026

Būt godīgam mīlestībā un dzīvē

13:24, 20. Feb, 2026

“Vidzemes cīrulīšos” skanīgākās balsis

07:52, 19. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Sportisti no “citas” valsts

11:07, 25. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Grāmata kā ticība nākotnei

09:00, 23. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dāvana visvājākajam

13:55, 21. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026

Tautas balss

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

Sludinājumi

Pārdod

17:46, 23. Feb, 2026

Pārdod lauku īpašumu Smiltenes novadā. Zeme ar dzīvojamo ēku ( remontējama). Sīkāka informācija informācija zvanot […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]