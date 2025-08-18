PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 18. augusts
Vārda dienas: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Gatavoja torti pāra kāzām, tagad cep dzimšanas dienas kūkas viņu bērniem

Agnese Leiburga
06:04
18.08.2025
20
Kârumlâde Pers Alb 1

Vineta Žamoidika un Alla Oldermane- Vadzinska. FOTO: no albuma

“Tiešām sirsnīgs paldies “Cēsu alus” komandai par izvirzīšanu titulam un milzīgs paldies ikvienam, kurš balsoja, juta līdzi, un paldies visiem mūsu klientiem un it īpaši vietējiem pilsētniekiem un novadniekiem, kas turpina mūs atbalstīt. Ir patīkami justies novērtētam par ieguldīto darba mīlestību,” par izvirzīšanu balvai “Gada Cēsnieks” teic kafejnīcas “Vinetas un Allas Kārumlāde” radītājas Vineta Žamoidika un Alla Oldermane- Vadzinska.

Jau 15 gadus Cēsu centrā

Par “Vinetas un Allas Kā­rumlādi” mēdz teikt, ka šī kafejnīca ir kā Cēsu Rīgas ielas dinozauri. Citās vietās saimnieki sen jau mainījušies, bet “Vinetas un Allas Kārumlāde” arvien vēl darbojas. Pašas saimnieces pasmejas par šo apzīmējumu un piekrīt, ka arī ir dzirdējušas tādu apgalvojumu. “Nezinu, vai iet pie sirds, ka mūs dēvē par dinozauriem, bet tā jau ir, ka citi iestādījumi tuvākajā apkārtnē nāk un iet, bet mēs tepat vien esam, nu jau piecpadsmit gadus,” teic Vineta. Saimnieces arī pastāsta, ka pirmos divus gadus gan darbojušās blakus ielā. Toreiz radusies iespēja no mazākām telpām pārnākt uz šīm, lielākām.

Abas īpašnieces lepojas, ka ir vietējās līdz kaulam, un pauž prieku, ka ir savējo klientu lutinātas un novērtētas. “Konditoreja ir gan mūsu izglītība, gan sirdslieta,” paskaidro Vineta un Alla, Jautātas, kāpēc izvēlējās tieši šo uzņēmējdarbības jomu. Viņas atminas, ka, uzsākot darboties šajā sfērā, iespēju un zināšanu bijis daudz mazāk nekā pašlaik. Sākumā daudz kas apgūts, skatoties ārzemju grāmatās un žurnālos, mēģinot pašu spēkiem un pielāgotiem pieejamajiem līdzekļiem un instrumentiem atdarināt tur redzamo. “Tad to gala rezultātu nevarēja sasniegt tik vienkārši, kā tas ir tagad,” atzīst Alla, paskaidrojot, ka dažādu gardumu cepšana ir vaļasprieks daudziem un ir iegādājami visdažādākie speciāli tam domāti instrumenti un izejvielas. Nereti arī tie, kam konditorejas izstrādājumu radīšana ir hobijs, izlemj attīstīt to par savu uzņēmējdarbību. “Tomēr visbiežāk viņi specializējas katrs kādā šaurākā nišā, piemēram, cepot tikai kūkas, makarūnus vai kaut ko citu,” spriež Alla. “Mums savukārt piedāvājums gadu gaitā kļuvis ļoti plašs,” piebilst Vineta. Viņa atzīst: “Mums vienmēr bijis tāds dzinulis, ka gribas pamēģināt kaut ko jaunu, tāpēc klāsts visu laiku palielinās.”

Kādam mīļāka kūciņa, citam aknu pastēte

Pašām pamēģinot radīt ko jaunu, parasti griboties arī šo produktu piedāvāt klientiem. Ne vienmēr jaunumi uzreiz iekarojot pircēju sirdis. Dažkārt sākotnēji šķiet, ka to nemaz nevajag, bet vēlāk klienti tomēr šo produktu prasa. Viņas arī pastāsta, ka tagad patērētājs arī kļuvis daudz izglītotāks. “No sākuma kaut to pašu makarūnu bija jāpierunā pagaršot,” atceras Alla. Konditores ar smaidu spriež, ka latviešiem arī sākotnēji tādi makarūni šķituši pārāk mazi un dārgi, bet neviens jau pat nenojauš, cik daudz pūļu pielikts, lai panāktu, ka tie izskatās patiešām skaisti un ir izcili garšīgi.

Taujātas par klientu iecienītākajiem produktiem, “Kārumlādes” saimnieces saka, ka vienu vai pāris tādu esot grūti nosaukt. “Tieši tāpēc, ka produkcijas klāsts ir tik plašs, ir grūti nosaukt pāris iecienītākos. Tādu ir diezgan daudz,” saka Vineta. Abas paskaidro, ka tas lielā mērā esot atkarīgs arī no konkrētā laika posma. Piemēram, ja tuvojoties kādi tradicionālie svētki – Jāņi, Ziemassvētki vai tamlīdzīgi, tad ļoti populāri esot pīrādziņi. Tie ir ļoti pieprasīti arī dzimšanas dienu un darba ballītēm, bet kāzu laikā topā ir tortes un kūciņas. Kūkas gan aktīvi tiekot pasūtītas arī dzimšanas dienām.

Ir klienti, kas gadiem nāk uz kafejnīcu ēst vienu konkrētu izstrādājumu, kas viņam ļoti garšo. “Ir pircējs, kas regulāri nāk pie mums nopirkt tieši aknu pastēti,” situāciju raksturo Alla. Novērots, ka brokastīs iecienītākā esot omlete. Pašām garšojot gan sāļumi, gan saldumi – tikpat labi ierastie pīrādziņi, cik eksperimentāli un jauni garšu salikumi.

“Burvīgi, ka ir klienti, kas nāk pie mums kopš pašiem pirmsākumiem. Viņi, piemēram, ir sūtījuši pie mums savu kāzu torti un tagad pasūta kūkas bērnu dzimšanas dienām. Tas ir īpaši mīļi,” ar gandarījumu teic Vineta. Kon­ditores atzīst, ka nu jau dažkārt esot grūti atcerēties, par kuru kūku tieši ir runa, kad klients saka: “Atceraties, jūs toreiz mums tādu garšīgu kūku uz kāzām izcepāt!” Ja stāstīto papildina toreizējās tortes foto, tad gan parasti neesot problēma atminēties, par kuru konditorejas veikumu ir runa.

Abas kafejnīcas saimnieces atzīst, ka ļoti mīl Cēsis un nekur citur savu kafejnīcu nevar iedomāties. “Tomēr gribētos, lai ir vairāk cilvēku. Jūt, ka paliekam mazāk, pat ielas ir tukšākas,” pārdomās dalās Vineta. Klientu pieplūdums, protams, esot lielāks vasaras mēnešos, kad pastāvīgo apmeklētāju loku papildina tūristi. Tiesa gan, abas pasmejas, ka vairs īsti neesot skaidrs, kad ir atvaļinājumu sezona. Agrāk licies, ka tā sākas apmēram maijā. Pa­gājušajā gadā jūtamāks cilvēku pieplūdums bijis jūlijā. Esot dienas, kad kafejnīcas darbinieces teju visu dienu runā tikai angļu valodā. Ne bez lepnuma saim­nieces palepojas ar foršo kolektīvu, kam svešvaloda neesot problēma. Ar smaidu viņas piebilst, ka šeit esot jānāk pastrādāt, ja grib tikt pie ģimenes pieauguma, jo 15 gadu laikā kolektīvā sagaidīti 18 bērniņi.

Vineta un Alla priecājas, ka viņu darbības loks ir gana plašs. “Ja būtu tikai kafejnīca un nebūtu piegādes un pasūtījumu, nezinu, kā varētu pārlaist ziemas sezonu,” atzīst Vineta. Viņas palepojas, ka “Kārumlādes” izstrādājumi nopērkami arī daudz kur citur visā Latvijā. Tāpat nesezonā klienti nākot uz kafejnīcu ne tikai iedzert kafiju un apēst kaut ko garšīgu, bet arī nopirkt kaut ko dāvanām – garšvielas, kādu našķi vai ko citu.

Nominācija balvai “Gada Cēsnieks” bijis negaidīts, bet patīkams pārsteigums. Abas uzņēmējas pauž prieku par balvas saņēmēju – skolotāju Agritu Bart­u­sēviču. Vineta un Alla atzīst, ka viņām milzīgu gandarījumu radījusi jau šī nominācija vien. Tā kā abas ļoti mīl Cēsu pilsētu, kurā izveidojušas kafejnīcu, tad saka – kamēr vien cilvēki labprāt izvēlēsies baudīt šo produkciju, viņas turpinās darboties kafejnīcā pašā Cēsu sirdī. Esot arī šādas tādas jaunas idejas, par kuru īstenošanu vēl tiek domāts.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Jāspēj turēties pie idejas

05:59
17.08.2025
22
2

Ceturto vasaru visas dienas garumā ikvienu atkal gaidīs festivāls Līgatnes papīrfabrikā. Ne tikai par festivālu, arī papīrfabriku, vidi, kuru katrs cilvēks veido ap sevi, un harmonisku dzīvi saruna ar Līgatnes papīrfabrikas saimnieku Edgaru Ricevu. -Papīrfabrikas festivāls ir kā brīdis, kad parādīt sabiedrībai, kas gada laikā paveikts. Arī pašiem pavērtēt. -Par to, kas papīrfabrikā notiek, ko […]

Ricevs

Misija – palīdzēt cilvēkiem atgūt spēju būt kustīgiem

06:31
14.08.2025
141

Amerikāniete Keitija Ledervuda nu jau vairākus gadus par savām mājām sauc Cēsīs. Viņas darbs ir ļoti specifisks un īpašs, viņa gatavo protēzes cilvēkiem, kas zaudējuši kādu locekli un rūpējas, lai protēze veiksmīgi kalpotu ilgākā periodā. Ar savu darbu viņa ieguvusi atzinību gan Latvijā, gan plašākā mērogā. -Kā vērtējat paveikto un par to saņemto atzinību? -Jā, […]

Keitija1

Turēt dievnama atslēgas

06:01
11.08.2025
71

Svētdien Āraišu baznīcai svinēsim 800 gadu jubileju. Par gadsimtus senā dievnama saglabāšanu, uzturēšanu, par draudzes ikdienu un gaidāmajiem svētkiem saruna ar draudzes priekšnieku Jāni Sietiņsonu. -Tas ir nozīmīgs notikums ne tikai draudzei. Āraišu baznīca ir tikai 19 gadus jaunāka par Cēsīm. 800 gadi mūžībā nav nekas, bet vai laicīgajā dzīvē ir daudz organizāciju, struktūru, kas […]

Sietinsons2

Jaunais CVK vadītājs: Uz tā paša grābekļa noteikti vēlreiz neuzkāpsim

05:48
08.08.2025
41

Tikai pirms nepilniem diviem mēnešiem sabiedrība viļņojās par pašvaldības vēlēšanu balsu skaitīšanas sistēmas nepilnībām un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) neizdarībām. Atceramies – balsu skaitīšanas tehnoloģijas nespēja tikt galā ar plānoto, vēlēšanu komisijas gaidīja CVK lēmumu, vai skaitīt balsis manuāli. Bet CVK minstinājās, un radās apjukums, kas par vēlēšanu rezultātiem raisīja dažādas spekulācijas. CVK priekšsēdētāja Ingrīda […]

Centrālās Vēlēšanu Komisijas Priekšsēdētājs

Akordeoniste ar īpašu stāstu

09:12
03.08.2025
363

Cēsniece un akordeoniste Alise Siliņa mākslas rančo “Dukuri” Vispasaules cēsnieku dienās uzstājās ar solo koncertu akordeonam “Aiz redzamā”. Pirms četriem gadiem viņa izturēja iestājpārbaudījumus Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Londonā, bet, tā kā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības studiju maksa trīskāršojās, bija nepieciešams līdzcilvēku atbalsts studiju maksai. Palīdzēt vēlējās daudzi cēsnieki, atbalstu sniedza arī Cēsu un […]

Alise Silina

Kokvedējiem savs saiets “Meža karalis 2025”

06:36
02.08.2025
57

Pirms 21 gada SIA “UNI-TRUCK” uzsāka darbību kā viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas specializējās modernajā meža tehnikā. Tā darbības pamatprincips visus šos gadus bijis -nodrošināt augstas kvalitātes servisu, uzticamu tehniku un risinājumus, kas palīdz klientiem strādāt efektīvāk. Cēsnieku uzņēmums ir pazīstams katram Latvijā, kurš nodarbojas ar mežizstrādi. “Ikdienā remontējām kokvedējus, sarunās radās ideja, ka […]

Auto

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
26
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
51
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
29
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
33
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
51

Tautas balss

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
14
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Neņem vērā dzīves ritmu

09:37
15.08.2025
24
1
Lasītāja K. raksta:

“Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
15
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
50
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
29
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Sludinājumi

Pārdod

15:40
17.08.2025
7

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
16

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998