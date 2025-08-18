Gatavoja torti pāra kāzām, tagad cep dzimšanas dienas kūkas viņu bērniem

“Tiešām sirsnīgs paldies “Cēsu alus” komandai par izvirzīšanu titulam un milzīgs paldies ikvienam, kurš balsoja, juta līdzi, un paldies visiem mūsu klientiem un it īpaši vietējiem pilsētniekiem un novadniekiem, kas turpina mūs atbalstīt. Ir patīkami justies novērtētam par ieguldīto darba mīlestību,” par izvirzīšanu balvai “Gada Cēsnieks” teic kafejnīcas “Vinetas un Allas Kārumlāde” radītājas Vineta Žamoidika un Alla Oldermane- Vadzinska.
Jau 15 gadus Cēsu centrā
Par “Vinetas un Allas Kārumlādi” mēdz teikt, ka šī kafejnīca ir kā Cēsu Rīgas ielas dinozauri. Citās vietās saimnieki sen jau mainījušies, bet “Vinetas un Allas Kārumlāde” arvien vēl darbojas. Pašas saimnieces pasmejas par šo apzīmējumu un piekrīt, ka arī ir dzirdējušas tādu apgalvojumu. “Nezinu, vai iet pie sirds, ka mūs dēvē par dinozauriem, bet tā jau ir, ka citi iestādījumi tuvākajā apkārtnē nāk un iet, bet mēs tepat vien esam, nu jau piecpadsmit gadus,” teic Vineta. Saimnieces arī pastāsta, ka pirmos divus gadus gan darbojušās blakus ielā. Toreiz radusies iespēja no mazākām telpām pārnākt uz šīm, lielākām.
Abas īpašnieces lepojas, ka ir vietējās līdz kaulam, un pauž prieku, ka ir savējo klientu lutinātas un novērtētas. “Konditoreja ir gan mūsu izglītība, gan sirdslieta,” paskaidro Vineta un Alla, Jautātas, kāpēc izvēlējās tieši šo uzņēmējdarbības jomu. Viņas atminas, ka, uzsākot darboties šajā sfērā, iespēju un zināšanu bijis daudz mazāk nekā pašlaik. Sākumā daudz kas apgūts, skatoties ārzemju grāmatās un žurnālos, mēģinot pašu spēkiem un pielāgotiem pieejamajiem līdzekļiem un instrumentiem atdarināt tur redzamo. “Tad to gala rezultātu nevarēja sasniegt tik vienkārši, kā tas ir tagad,” atzīst Alla, paskaidrojot, ka dažādu gardumu cepšana ir vaļasprieks daudziem un ir iegādājami visdažādākie speciāli tam domāti instrumenti un izejvielas. Nereti arī tie, kam konditorejas izstrādājumu radīšana ir hobijs, izlemj attīstīt to par savu uzņēmējdarbību. “Tomēr visbiežāk viņi specializējas katrs kādā šaurākā nišā, piemēram, cepot tikai kūkas, makarūnus vai kaut ko citu,” spriež Alla. “Mums savukārt piedāvājums gadu gaitā kļuvis ļoti plašs,” piebilst Vineta. Viņa atzīst: “Mums vienmēr bijis tāds dzinulis, ka gribas pamēģināt kaut ko jaunu, tāpēc klāsts visu laiku palielinās.”
Kādam mīļāka kūciņa, citam aknu pastēte
Pašām pamēģinot radīt ko jaunu, parasti griboties arī šo produktu piedāvāt klientiem. Ne vienmēr jaunumi uzreiz iekarojot pircēju sirdis. Dažkārt sākotnēji šķiet, ka to nemaz nevajag, bet vēlāk klienti tomēr šo produktu prasa. Viņas arī pastāsta, ka tagad patērētājs arī kļuvis daudz izglītotāks. “No sākuma kaut to pašu makarūnu bija jāpierunā pagaršot,” atceras Alla. Konditores ar smaidu spriež, ka latviešiem arī sākotnēji tādi makarūni šķituši pārāk mazi un dārgi, bet neviens jau pat nenojauš, cik daudz pūļu pielikts, lai panāktu, ka tie izskatās patiešām skaisti un ir izcili garšīgi.
Taujātas par klientu iecienītākajiem produktiem, “Kārumlādes” saimnieces saka, ka vienu vai pāris tādu esot grūti nosaukt. “Tieši tāpēc, ka produkcijas klāsts ir tik plašs, ir grūti nosaukt pāris iecienītākos. Tādu ir diezgan daudz,” saka Vineta. Abas paskaidro, ka tas lielā mērā esot atkarīgs arī no konkrētā laika posma. Piemēram, ja tuvojoties kādi tradicionālie svētki – Jāņi, Ziemassvētki vai tamlīdzīgi, tad ļoti populāri esot pīrādziņi. Tie ir ļoti pieprasīti arī dzimšanas dienu un darba ballītēm, bet kāzu laikā topā ir tortes un kūciņas. Kūkas gan aktīvi tiekot pasūtītas arī dzimšanas dienām.
Ir klienti, kas gadiem nāk uz kafejnīcu ēst vienu konkrētu izstrādājumu, kas viņam ļoti garšo. “Ir pircējs, kas regulāri nāk pie mums nopirkt tieši aknu pastēti,” situāciju raksturo Alla. Novērots, ka brokastīs iecienītākā esot omlete. Pašām garšojot gan sāļumi, gan saldumi – tikpat labi ierastie pīrādziņi, cik eksperimentāli un jauni garšu salikumi.
“Burvīgi, ka ir klienti, kas nāk pie mums kopš pašiem pirmsākumiem. Viņi, piemēram, ir sūtījuši pie mums savu kāzu torti un tagad pasūta kūkas bērnu dzimšanas dienām. Tas ir īpaši mīļi,” ar gandarījumu teic Vineta. Konditores atzīst, ka nu jau dažkārt esot grūti atcerēties, par kuru kūku tieši ir runa, kad klients saka: “Atceraties, jūs toreiz mums tādu garšīgu kūku uz kāzām izcepāt!” Ja stāstīto papildina toreizējās tortes foto, tad gan parasti neesot problēma atminēties, par kuru konditorejas veikumu ir runa.
Abas kafejnīcas saimnieces atzīst, ka ļoti mīl Cēsis un nekur citur savu kafejnīcu nevar iedomāties. “Tomēr gribētos, lai ir vairāk cilvēku. Jūt, ka paliekam mazāk, pat ielas ir tukšākas,” pārdomās dalās Vineta. Klientu pieplūdums, protams, esot lielāks vasaras mēnešos, kad pastāvīgo apmeklētāju loku papildina tūristi. Tiesa gan, abas pasmejas, ka vairs īsti neesot skaidrs, kad ir atvaļinājumu sezona. Agrāk licies, ka tā sākas apmēram maijā. Pagājušajā gadā jūtamāks cilvēku pieplūdums bijis jūlijā. Esot dienas, kad kafejnīcas darbinieces teju visu dienu runā tikai angļu valodā. Ne bez lepnuma saimnieces palepojas ar foršo kolektīvu, kam svešvaloda neesot problēma. Ar smaidu viņas piebilst, ka šeit esot jānāk pastrādāt, ja grib tikt pie ģimenes pieauguma, jo 15 gadu laikā kolektīvā sagaidīti 18 bērniņi.
Vineta un Alla priecājas, ka viņu darbības loks ir gana plašs. “Ja būtu tikai kafejnīca un nebūtu piegādes un pasūtījumu, nezinu, kā varētu pārlaist ziemas sezonu,” atzīst Vineta. Viņas palepojas, ka “Kārumlādes” izstrādājumi nopērkami arī daudz kur citur visā Latvijā. Tāpat nesezonā klienti nākot uz kafejnīcu ne tikai iedzert kafiju un apēst kaut ko garšīgu, bet arī nopirkt kaut ko dāvanām – garšvielas, kādu našķi vai ko citu.
Nominācija balvai “Gada Cēsnieks” bijis negaidīts, bet patīkams pārsteigums. Abas uzņēmējas pauž prieku par balvas saņēmēju – skolotāju Agritu Bartusēviču. Vineta un Alla atzīst, ka viņām milzīgu gandarījumu radījusi jau šī nominācija vien. Tā kā abas ļoti mīl Cēsu pilsētu, kurā izveidojušas kafejnīcu, tad saka – kamēr vien cilvēki labprāt izvēlēsies baudīt šo produkciju, viņas turpinās darboties kafejnīcā pašā Cēsu sirdī. Esot arī šādas tādas jaunas idejas, par kuru īstenošanu vēl tiek domāts.
