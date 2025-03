Delikatese no kalpu galda

“Sviests ar kaņepēm”, ko ražo piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe”, ir produkts, ko gatavo tikai Latvijā. Savukārt “Straupe” ir vienīgais piena pārstrādes uzņēmums valstī, kur jau 29 gadus, ņemot par pamatu nedaudz precizētu tautas recepti, šādu sviestu gatavo.

Šodien sviests ar kaņepēm ir delikatese, ko iecienījuši gardēži, veselīgu produktu cienītāji un saim­nieces, kurām patīk jauninājumi ģimenes ēdienkartē. Taču senākā pagātnē to dēvēja par “bada sviestu”. “Tas radās kā kalpu ēdiens. Sviests vienmēr bijis dārgs, saimnieki, lai vērtīgo mantu taupītu, kalpiem gatavoja sviestu ar kaņepēm. Proporcijas izvēlējās atbilstoši katras sētas rocībai. Tā nu zemnieki, paši to pat nenojaušot, atstājuši mums ļoti vērtīgu mantojumu. Kā atzīst uzturzinātnieki šodien kaņepju sviestu papildina ar olbaltumvielām, šķiedrvielām, piesātinātajām taukskābēm, kas cīnās ar holesterīnu. Mūsu senči ir radījuši vērtīgu, veselīgu produktu, kas ir sātīgs un garšīgs, ar mazliet specifisku kaņepju, riekstu pieskaņu,” stāsta “Straupes” ražošanas vadītājs Rolands Jomerts. “Kā jau zemnieku ēdiens tas ir vienkāršs un top no trim sastāvdaļām: sviesta, kaņepju masas un sāls. Sviestu gatavojam no apkārtnes lauksaimnieku piegādātā piena, savukārt kaņepju masu piegādā viena saimniecība Jelgavas pusē. Sadarbojamies jau vairāk nekā 10 gadus.

Sviestu ar kaņepēm ražojam reizi nedēļā un pamatā pārdodam mūsu pašu veikaliņu tīklā. Tehnoloģiskais process arī ir vienkāršs. Tikko gatavotu svaigu sviestu samaisa ar kaņepju masu, pievieno sāli. Tā iegūstam sviestu ar kaņepēm, veselīgu produktu, kas nācis no latviešu zemnieku galda.”



Produkta receptūra teju 30 gadus saglabāta nemainīga: 80% sald­krējuma sviests, 20 % kaņepju masa un sāls. Kaņepju masu gatavo no sējas kaņepju šķirnes ‘Adzelvieši’. Latvijā tā ir sena un novērtēta šķirne pārtikas ražošanā, jo satur līdz 35% eļļas, daudz olbaltumvielu, arī šķiedrvielu. Kvalitatīvas sēklas ir aromātiskas, tām piemīt patīkama, no maigas līdz izteiktai riekstu garšai un smaržai.



Nogatavojušās kaņepes izkuļ, attīra un nožāvē. Pēc tam sēklas karsē, atdzesē un samaļ, iegūstot gandrīz melnu, eļļainu, aromātisku masu. PKS “Straupe” sviests ar kaņepēm. FOTO: Marta Meldra Martinsone

LAI GARŠO!

Gatavošanas iedvesmai dažas Ogres tehnikuma pasniedzējas Zinaidas Bāras un viņas audzēkņu sagatavotas receptes, kas apliecina, ka pielietojums zemnieku delikatesei ir ļoti daudzveidīgs.

Uzkodas ar “Straupes sviestu ar kaņepēm”

No rudzu maizes izspiež medaljonus, uz pannas viegli apgrauzdē, atdzesē, virsū liek biezpienu, kas rūpīgi samaisīts ar sviestu ar kaņepēm. Rotā ar dārzeņu gabaliņiem.

No baltmaizes izspiež medaljonus, uz pannas apgrauzdē brūnus. Ar konditorejas tūtu uzspiež saputotu sviestu ar kaņepēm. Var rotāt ar svaiga gurķa strēmelītēm. Var izmantot tikai sviestu ar kaņepēm, to var samaisīt, piemēram, ar biezpienu.

Izvāra kartupeļus ar mizu, atdzesē, nomizo, sagriež šķēlēs, virsū ar konditorejas tūtu uzspiež saputotu sviestu ar kaņepēm. Rotā ar sarīvētu Jāņu sieru un sasmalcinātiem lociņiem.

Kartupeļu krēmzupa ar šitaki sēnēm un “Straupes sviestu ar kaņepēm”

Burkānus un sīpolus notīra, sagriež mazākos gabalos un apcep sviestā ar kaņepēm. Pievieno buljonu, liek kartupeļus, sēnes. Vāra, līdz sastāvdaļas ēšanas gatavībā. Padzesē, sablendē un izberž caur sietu. Pievieno saldo krējumu, sviestu ar kaņepēm, uzvāra un pasniedz ar siera kraukšķiem.

Siera kraukšķi ar kaņepju sviestu

Sviestu ar kaņepēm un miltus saberž smilšveidīgā masā, pievieno sarīvētu Jāņu sieru un samīca viendabīgā mīklā. To sadala uz pusēm. No pirmās daļas veido garenas, apaļas standziņas un cep cepeškrāsnī gatavas. Otro mīklas daļu plāni izveltnē, liek uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru, un cep kraukšķus.

Pildītas kartupeļu kroketes ar “Straupes sviestu ar kaņepēm” un Jāņu sieru

Izvāra kartupeļus, tos sastampā kartupeļu biezenī. Karstam pievieno sviestu ar kaņepēm, olu dzeltenumus, sāli, muskatriekstu, zaļumus. Sadala vienāda izmēra lodītēs, katrā ieliek Jāņu siera kubiņu, veido apaļu formu. Panē olu baltumā, rīvmaizē un cep lielā taukvielu daudzumā gaiši brūnas.