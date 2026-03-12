PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 12. marts
Vārda dienas: Aija, Aiva, Aivis
Darot piedzīvot ideju īstenošanos dzīvē

Sarmīte Feldmane
08:24, 12. Mar, 2026

Tūlīt sāksies nodarbība. Radošo projektu studijas “Piedzīvotāji” vadītāja Madara Lasmane māca uzdrošināties, atvērties un īstenot idejas. FOTO: Sarmīte Feldmane

Cēsīs, Gaujas kvartālā, darbojas radošo projektu studija “Piedzīvotāji”.   

Tās ideju izauklējusi Madara Lasmane. “Esmu bijusi tikai darba ņēmēja, lielākoties pašvaldībā, neilgi arī uzņēmējdarbībā. Tagad esmu pašnodarbinātā,” pastāsta studijas vadītāja un atzīst, ka pie daudz kā jāpierod, kaut vai tā, ka noteiktā dienā pašsaprotami neviens algu kontā neieskaitīs. Viņai ir pieredze kultūras un tūrisma jomā, mārketingā. “Tās ir zināšanas, kuras varu nodot un kuras ļoti noder,” stāsta Madara.

Pirms aicināt bērnus uz studiju attīstīt un pilnveidot savas prasmes, viņa izveidoja mājaslapu, kontu feisbukā, kur informē par “Piedzīvotājiem”. “Cē­sīs bērniem ir ļoti plašs un daudzveidīgs piedāvājums. Man jākonkurē ar pašvaldības un skolu finansētiem pulciņiem. Prieks, ka ir interese par to, ko piedāvāju, ka vecāki novērtē,” saka studijas vadītāja.

Kāpēc “Piedzīvotāji”? Vadī­tāja uzsver, ka  ikviens tiek rosināts izkāpt no ierastā un pierastā, radīt idejas, tās īstenot darbībā, kurai ir mērķis. Te katrs var piedzīvot savas idejas īstenošanu.

“Tā ir pašizpausmes studija drosmīgiem un zinātkāriem bērniem. Te kopā nāk astoņus līdz 14 gadus veci dalībnieki. Tas nav pulciņš, bet platforma, kur, kopā darot, mācāmies īstenot idejas. Bērni nevis izpilda uzdevumus, bet gan paši rada un īsteno savas idejas,” stāsta studijas vadītāja Madara Lasmane un atgādina, ka nav neiespējamu ideju, ir tikai jāsaprot, ar ko sākt, kā soli pa solim virzīties uz mērķi.   
“Ja spēlē šahu vai apmeklē deju kolektīvu, vecākiem skaidrs, ko bērns dara, bet kas te notiek?” smaidot saka Madara un atklāj, ka sezonas noslēgumā studijas dalībnieki pilsētā rādīs pašu izdomātu, sagatavotu pasākumu. Paši to arī reklamēs.

“Neko priekšā nepasaku, katra ierosinātā ideja ir vērtība, un darba gaitā ir iespēja pārliecināties, ka un kā to var īstenot,” uzsver studijas vadītāja. Idejas dalībnieki rada paši, tāpat domā, kam un ko vēlas rīkot, ko grib pateikt. Madara pastāsta, ka neatkārtojama bijusi nodarbība, kurā studijas dalībnieki stāstīja, kādu pasākumu paši neapmeklētu. “Kādas tur bija idejas! Visas pierakstījām, lai meklētu pretējo. Tas ir radošs process, sarunas, diskusijas, komandas darbs. Man prieks, ka nodarbības kļūst aizvien skaļākas, bērni atvērtāki, droši aizstāv savas domas un mācās ieklausīties citos,” ar gandarījumu stāsta Ma­dara un uzsver, ka bērni aizvien dzīvo idejās. Tad būs debates, kura iecere labāka, kāpēc, līdz kopā secinās, kādu pasākumu grib radīt.

“Līdztekus mācāmies runāt publikas priekšā, prezentēt sevi, kā mazināt uztraukumu. Tas ir svarīgi. Tāpat kā saskarsmes kultūra,” teic studijas vadītāja. Domājot par savu pasākumu, nodarbībās bija tikšanās ar paš­valdības policijas priekšnieku, Cēsu novada Publisko pasākumu komisijas vadītāju un Cēsu teātra 2025. gada aktieri Gun­taru Norbutu. Viņš pastāstīja par pasākumu rīkotāju atbildību, par to, kas jāievēro, lai pasākumā ikviens justos droši, kā arī akcentēja policijas atbalstu. G. Norbuts kā aktieris dalījās pieredzē, kā nesatraukties uz skatuves.

“Nestrādāju pēc grāmatām, idejas rodas darot. Ir patīkami dzirdēt, kad vecāki stāsta, ka bērns kļuvis atvērtāks, daudz ko stāsta, vēlas izteikt viedokli,” bilst Madara un atzīst, ka tikai ar laiku iepazīstoties, uzticoties, saprotot, ka var justies brīvi, apgūt jaunas prasmes, studijas dalībnieki ļaujas būt atvērti.
Madara pastāsta, ka sākumā, lai ieinteresētu, radītu brīvāku gaisotni, pati vadījusi dažādas spēles. Tagad katru nodarbību      vada kāds studijas dalībnieks. Pašam jāizdomā, kā izstāstīt noteikumus, kā spēlē iesaistīt visus. Bērni ļoti gaida savu reizi, kad pārējiem varēs kaut ko jaunu pamācīt.

“Man patīk tas, ko daru. Pavasarī redzēsim, kas mums iznāks. Mūsu kopīgā ideja nepaliks neīstenota,” teic Madara Lasmane un piebilst, ka uz nodarbībām studijā piesakās arī skolu klases.

