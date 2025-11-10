Darbs ar jauniešiem – dzīves misija

Ja sarunās iznāk pieminēt jauniešu centru “Apelsīns” Liepā, cilvēki visbiežāk ir informēti, ka tas ir pirmais un ilglaicīgākais jauniešu centrs Cēsu novadā. Oktobrī “Apelsīns” nosvinēja jauniešiem svarīgu dzimšanas dienu – 18. jubileju. Nu jau astoņus no tiem centru pretī pilngadībai veda Maija Ozoliņa. Par godu nozīmīgajai jubilejai Maija piekrita “Druvai” pastāstīt par savu darbu.
-Kad un kā Liepā izveidojās jauniešu centrs “Apelsīns”?
-Jauniešu centrs “Apelsīns” izveidojās, vēl pirms sākās manas darba gaitas šeit — pirms 18 gadiem. Cik zinu no kolēģu stāstiem, tajā laikā bija Bērnu un ģimenes lietu ministrija, kas piedāvāja jaunu pakalpojumu veidošanu, un tolaik vietējie profesionāļi kopā ar aktīviem ciema iedzīvotājiem un jauniešiem vēlējās radīt vietu, kur jaunieši varētu tikties, radoši izpausties un attīstīties. “Apelsīna” nosaukums simbolizē enerģiju, siltumu un pozitīvu garu — tieši tādu vidi, kādu vēlējās izveidot dibinātāji.
-Kāda sākotnēji bija jauniešu aktivitāte, tur iesaistoties?
-Par pirmajiem gadiem varu spriest tikai no stāstiem un fotogrāfijām. Sākumā “Apelsīns” bija vieta, kur jaunieši nāca vienkārši satikties, spēlēt galda spēles un pavadīt brīvo laiku. Drīz kopā ar darbiniekiem viņi sāka paši rosināt pasākumus, koncertus, idejas un projektus. Tieši šī pašiniciatīva kļuva par “Apelsīna” raksturīgo iezīmi — jaunieši vienmēr bijuši šī centra sirds.
-Vai un kā tā ir mainījusies gadu gaitā?
-Jaunatnes joma pastāvīgi mainās, mainās politika un uzstādījumi. Pašlaik likumiski ir noteikts, ka pašvaldībā jābūt vietai, kur pulcēties jauniešiem. Jaunieši “Apelsīnā” aktīvi darbojušies jau no centra pastāvēšanas sākuma, vienmēr ir bijušas dažādas radošas, sportiskas un izglītojošas aktivitātes un projekti. Laika gaitā esam izauguši. Tagad jauniešu centrs darbojas trīs reizes plašākās telpās, kur ievācāmies šī gada pavasarī. Līdz ar to ir paplašinājušās iespējas — varam rīkot lielākus pasākumus, darboties vairākās zonās vienlaikus un dot jauniešiem vēl vairāk iespēju īstenot savas idejas. Kopiena ir kļuvusi stabilāka, daudzveidīgāka un pašpārliecinātāka.
-Cik sen pati esat tur vadītāja?
-Esmu “Apelsīnā” tūlīt jau astoņus pilnus gadus, sāku 2017. gada 20. novembrī. Šie gadi ir bijuši gan izaicinoši, gan ļoti iedvesmojoši. Jauniešu centrs ir piedzīvojis lielas pārmaiņas, esam paplašinājušies, kļuvuši par atpazīstamu un aktīvu vietu ne tikai Liepā un Priekuļu apvienībā, bet visā Cēsu novadā. Man bijis prieks redzēt, kā jaunieši pieaug, mainās, atrod savu ceļu un kļūst par līderiem. Daudzi, kuri reiz bija vienkārši apmeklētāji, tagad palīdz organizēt pasākumus, dalās pieredzē un iedvesmo citus. Tas ir lielākais gandarījums šajā darbā — redzēt, ka “Apelsīns” ne tikai dod iespējas, bet arī veido cilvēkus, kas savukārt dod tālāk.
-Kāpēc tieši darbs ar jauniešiem? Kas šajā darbā visvairāk patīk?
-Darbs ar jauniešiem nav tikai profesija, tā ir dzīves misija. Mani aizrauj brīdis, kad jaunietis atrod savu ceļu, notic sev. Visvairāk patīk redzēt pārmaiņas, kā kāds, kurš sākumā bija kluss un neuzticējās, ar laiku iesaistās, kļūst drosmīgs, radošs un aktīvs.
-Vai paši jaunieši gadu gaitā ir mainījušies?
-Jā un nē. Viņu intereses mainās. Tagad ļoti klātesoša ir digitālā pasaule, taču pamatlietas paliek tās pašas – vajadzība tikt sadzirdētam, būt pieņemtam un būt daļai no kaut kā nozīmīga. Jaunieši vienmēr ir bijusi tā grupa, kas ir atvērtāki, drosmīgāki un arī jūtīgāki pret netaisnību. Viņi joprojām ir tikpat radoši kā agrāk, tikai šodien viņu idejas arvien biežāk saistās ar tehnoloģijām, sociālajiem tīkliem vai globālām tēmām. Tajā pašā laikā laikmets ir kļuvis prasīgāks gan pret jauniešiem, gan pret pieaugušajiem, kas ar viņiem strādā. Šī pastāvīgā spriedze starp augstām prasībām un vēlmi būt brīviem reizēm rada grūtības, taču tieši tajā slēpjas arī darba ar jaunatni nozīme — palīdzēt jaunietim atrast līdzsvaru un ticību sev.
-Vai aktivitātēs izdodas iesaistīt arī minoritāšu jauniešus?
-Jā, “Apelsīns” vienmēr ir bijis atvērts ikvienam – neatkarīgi no tautības, sociālā stāvokļa vai dzīves pieredzes. Pie mums nāk visu grupu jaunieši, arī mazākumtautību. Taču darba ar jaunatni burvība slēpjas neformālajā izglītībā, kas ir brīvprātīga un viegli uztverama, un tādējādi iekļaujoša jebkuram. Mēs veidojam vidi, kurā visi jūtas pieņemti.
-Kādas ir jauniešu iecienītākās nodarbes?
-Ļoti populāras ir radošās darbnīcas, tematiskie un nakts pasākumi, kā arī aktivitātes dabā, piemēram, pārgājieni ar ēst gatavošanu uz ugunskura vai kopīgi vakari ar diskusijām un spēlēm. Jauniešiem patīk darīt lietas, kas ir gan jēgpilnas, gan jautras, kur viņi var būt brīvi un vienlaikus mācīties caur pieredzi. Visgrūtāk viņus iesaistīt tur, kur vajag ilgstošu apņemšanos, piemēram, projektos vai aktivitāšu plānošanā, tomēr tie, kas iesaistās, iegūst ļoti vērtīgu pieredzi un pārliecību par sevi.
-Kā izdevās “Apelsīna” jubilejas svinības?
-Ļoti sirsnīgi un jaudīgi! Šogad “Apelsīna” dzimšanas dienas svinības sākām ar brīvprātīgā darba forumu, jo arī jauniešu centra ikdienas aktivitātes veidojas, pateicoties tieši jauniešu iesaistei un viņu pašiniciatīvai. Klausījāmies aizraujošu un iedvesmojošu stāstu no mūsu jaunietes un darbinieces Annas par viņas brīvprātīgā darba pieredzi, pēc tam, izmantojot pasaules kafejnīcas metodi, apspriedām brīvprātīgā darba nozīmi un iespējas.
Vakarā turpinājām ar kūku, jauniešu pašu veidotu koncertu, neformālām sarunām un, protams, karaoki, kas vienmēr ienes īstu dzīvesprieku un kopības sajūtu. Visa diena bija piepildīta ar siltumu, pateicību un sajūtu, ka “Apelsīns” ir vairāk nekā ēka — tā ir dzīva kopiena, kurā aug nākamā paaudze.
