PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 10. novembris
Vārda dienas: Mārtiņš, Mārcis, Markuss, Marks
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Darbs ar jauniešiem – dzīves misija

Agnese Leiburga
06:21
10.11.2025
31
Maija Apelsīns 1 — Rediģēts

Maija Ozoliņa. FOTO: Ieva Pelēkā

Ja sarunās iznāk pieminēt jauniešu centru “Apelsīns” Liepā, cilvēki visbiežāk ir informēti, ka tas ir pirmais un ilglaicīgākais jauniešu centrs Cēsu novadā. Oktobrī “Apelsīns” nosvinēja jauniešiem svarīgu dzimšanas dienu – 18. jubileju. Nu jau astoņus no tiem centru pretī pilngadībai veda Maija Ozoliņa. Par godu nozīmīgajai jubilejai Maija piekrita “Druvai” pastāstīt par savu darbu.

-Kad un kā Liepā izveidojās jauniešu centrs “Apel­sīns”?

-Jauniešu centrs “Apelsīns” izveidojās, vēl pirms sākās manas darba gaitas šeit — pirms 18 gadiem. Cik zinu no kolēģu stāstiem, tajā laikā bija Bērnu un ģimenes lietu ministrija, kas piedāvāja jaunu pakalpojumu veidošanu, un tolaik vietējie profesionāļi kopā ar aktīviem ciema iedzīvotājiem un jauniešiem vēlējās radīt vietu, kur jaunieši varētu tikties, radoši izpausties un attīstīties. “Apelsīna” nosaukums simbolizē enerģiju, siltumu un pozitīvu garu — tieši tādu vidi, kādu vēlējās izveidot dibinātāji.

-Kāda sākotnēji bija jauniešu aktivitāte, tur iesaistoties?

-Par pirmajiem gadiem varu spriest tikai no stāstiem un foto­grāfijām. Sākumā “Apelsīns” bija vieta, kur jaunieši nāca vienkārši satikties, spēlēt galda spēles un pavadīt brīvo laiku. Drīz kopā ar darbiniekiem viņi sāka paši rosināt pasākumus, koncertus, idejas un projektus. Tieši šī pašiniciatīva kļuva par “Apelsīna” raksturīgo iezīmi — jaunieši vienmēr bijuši šī centra sirds.

-Vai un kā tā ir mainījusies gadu gaitā?

-Jaunatnes joma pastāvīgi mainās, mainās politika un uzstādījumi. Pašlaik likumiski ir noteikts, ka pašvaldībā jābūt vietai, kur pulcēties jauniešiem. Jaunieši “Apelsīnā” aktīvi darbojušies jau no centra pastāvēšanas sākuma, vienmēr ir bijušas dažādas radošas, sportiskas un izglītojošas aktivitātes un projekti. Laika gaitā esam izauguši. Tagad jauniešu centrs darbojas trīs reizes plašākās telpās, kur ievācāmies šī gada pavasarī. Līdz ar to ir paplašinājušās iespējas — varam rīkot lielākus pasākumus, darboties vairākās zonās vienlaikus un dot jauniešiem vēl vairāk iespēju īstenot savas idejas. Kopiena ir kļuvusi stabilāka, daudzveidīgāka un paš­pārliecinātāka.

-Cik sen pati esat tur vadītāja?

-Esmu “Apelsīnā” tūlīt jau astoņus pilnus gadus, sāku 2017. gada 20. novembrī. Šie gadi ir bijuši gan izaicinoši, gan ļoti iedvesmojoši. Jauniešu centrs ir piedzīvojis lielas pārmaiņas, esam paplašinājušies, kļuvuši par atpazīstamu un aktīvu vietu ne tikai Liepā un Priekuļu apvienībā, bet visā Cēsu novadā. Man bijis prieks redzēt, kā jaunieši pieaug, mainās, atrod savu ceļu un kļūst par līderiem. Daudzi, kuri reiz bija vienkārši apmeklētāji, tagad palīdz organizēt pasākumus, dalās pieredzē un iedvesmo citus. Tas ir lielākais gandarījums šajā darbā — redzēt, ka “Apelsīns” ne tikai dod iespējas, bet arī veido cilvēkus, kas savukārt dod tālāk.

-Kāpēc tieši darbs ar jauniešiem? Kas šajā darbā visvairāk patīk?

-Darbs ar jauniešiem nav tikai profesija, tā ir dzīves misija. Mani aizrauj brīdis, kad jaunietis atrod savu ceļu, notic sev. Visvairāk patīk redzēt pārmaiņas, kā kāds, kurš sākumā bija kluss un neuzticējās, ar laiku iesaistās, kļūst drosmīgs, radošs un aktīvs.

-Vai paši jaunieši gadu gaitā ir mainījušies?

-Jā un nē. Viņu intereses mainās. Tagad ļoti klātesoša ir digitālā pasaule, taču pamatlietas paliek tās pašas – vajadzība tikt sadzirdētam, būt pieņemtam un būt daļai no kaut kā nozīmīga. Jaunieši vienmēr ir bijusi tā grupa, kas ir atvērtāki, drosmīgāki un arī jūtīgāki pret netaisnību. Viņi joprojām ir tikpat radoši kā agrāk, tikai šodien viņu idejas arvien biežāk saistās ar tehnoloģijām, sociālajiem tīkliem vai globālām tēmām. Tajā pašā laikā laikmets ir kļuvis prasīgāks gan pret jauniešiem, gan pret pieaugušajiem, kas ar viņiem strādā. Šī pastāvīgā spriedze starp augstām prasībām un vēlmi būt brīviem reizēm rada grūtības, taču tieši tajā slēpjas arī darba ar jaunatni nozīme — palīdzēt jaunietim atrast līdzsvaru un ticību sev.

-Vai aktivitātēs izdodas iesaistīt arī minoritāšu jauniešus?

-Jā, “Apelsīns” vienmēr ir bijis atvērts ikvienam – neatkarīgi no tautības, sociālā stāvokļa vai dzīves pieredzes. Pie mums nāk visu grupu jaunieši, arī mazākumtautību. Taču darba ar jaunatni burvība slēpjas neformālajā izglītībā, kas ir brīvprātīga un viegli uztverama, un tādējādi iekļaujoša jebkuram. Mēs veidojam vidi, kurā visi jūtas pieņemti.

-Kādas ir jauniešu iecienītākās nodarbes?

-Ļoti populāras ir radošās darb­nīcas, tematiskie un nakts pasākumi, kā arī aktivitātes dabā, piemēram, pārgājieni ar ēst gatavošanu uz ugunskura vai kopīgi vakari ar diskusijām un spēlēm. Jauniešiem patīk darīt lietas, kas ir gan jēgpilnas, gan jautras, kur viņi var būt brīvi un vienlaikus mācīties caur pieredzi. Visgrūtāk viņus iesaistīt tur, kur vajag ilgstošu apņemšanos, piemēram, projektos vai aktivitāšu plānošanā, tomēr tie, kas iesaistās, iegūst ļoti vērtīgu pieredzi un pārliecību par sevi.

-Kā izdevās “Apelsīna” jubilejas svinības?

-Ļoti sirsnīgi un jaudīgi! Šogad “Apelsīna” dzimšanas dienas svinības sākām ar brīvprātīgā darba forumu, jo arī jauniešu centra ikdienas aktivitātes veidojas, pateicoties tieši jauniešu iesaistei un viņu pašiniciatīvai. Klausījāmies aizraujošu un iedvesmojošu stāstu no mūsu jaunietes un darbinieces Annas par viņas brīvprātīgā darba pieredzi, pēc tam, izmantojot pasaules kafejnīcas metodi, apspriedām brīvprātīgā darba nozīmi un iespējas.

Vakarā turpinājām ar kūku, jauniešu pašu veidotu koncertu, neformālām sarunām un, protams, karaoki, kas vienmēr ienes īstu dzīvesprieku un kopības sajūtu. Visa diena bija piepildīta ar siltumu, pateicību un sajūtu, ka “Apelsīns” ir vairāk nekā ēka — tā ir dzīva kopiena, kurā aug nākamā paaudze.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

No grāmatas uz kino ekrāna

06:25
06.11.2025
89

 Zane (Nuts) Riekstiņa dažu gadu laikā no diplomētas juristes veidola pārtapusi radošā personībā un nu jau izdevusi desmit grāmatas, turklāt tās piedāvājot ne tikai fiziski lasāmā, bet arī klausāmā formātā. Taču tagad viņas radošo rakstīšanas ceļu šķērsojuši arī kino darboņi, un nu jau aptuveni nedēļu televīzijas programmu sarakstā    “Go3” skatītāju baudījumam piedāvātas divas sērijas, […]

Zane

Jau desmit gadu apmeklē un vērtē kultūras pasākumus

06:09
04.11.2025
54

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā regulāri tiekas domubiedru klubiņš “Teātra afiša”, lai dalītos iespaidos par kultūras pasākumiem. Oktobrī tikšanās reize aizritēja svētku noskaņās, atzīmējot kluba desmito jubileju. Bibliotēkas vadītāja un domubiedru pulcinātāja Baiba Logina “Druvai” pastāstīja, ka jubilejas reizē bija plānots doties kopīgi noskatīties kādu izrādi, tomēr ikdiena bija pārāk aizņemta un tas neizdevās. Pāris dienu pirms […]

Teatra Afisa(1)

Mācās noadīt savu sapņu džemperi

08:06
03.11.2025
112

Reizi mēnesī Auciemmuižā, Raiskuma pagastā, kopā sanāk dažādu paaudžu novadnieces, apsēžas ap galdu, pārspriež ikdienu un ada. “Citi dejo, citi dzied, citi ada,” saka Inga Kalniņa, uzsverot, ka kopā adīšanā ne mazāk svarīga ir kopā būšana. Auciemmuiža ir laba vieta, kur rīkot dažādas meistarklases, atzīst Cēsu novada  Pārgaujas apvienības pārvaldes Kultūras centra vadītāja Solveiga Lobuzova. […]

Dzemperi1

Savienošanās ar ezoterisko pasauli ir sava iekšējā spēka atgūšana

06:10
31.10.2025
91

Agnese Mārtiņkrista ikdienā darbojas ezoterikas jomā – viņa strādā arī ar regresijām jeb iepriekšējo dzīvju ceļojumiem. Ar viņu sarunājāmies par šī darba nozīmi, atklāsmēm un piedzīvoto. -Kur rit jūsu ikdiena? -Dzīvoju Jelgavā. Jāsaka gan, ka esmu gana daudz paceļojusi pa Latviju, bērnībā uzturējos Baus­kas pusē – Misā un Skaistkalnē. Vēlāk, no pusaudža gadiem, dzīvoju Jelgavā […]

Agnese Portrets Mezs 1 4mp

Turpina tradicionālu amatu

06:44
27.10.2025
121

Kaspars Zvirbulis jau desmit gadus dzīvo Līgatnē. Pusaudža gados Rīgas puika brauca pie tēvoča un palīdzēja tāšu darbnīcā. “Jau 20 gados apzinājos, ka tāsiķa amats noderēs. Vismaz  vecumdienāsnoteikti,” stāsta Kaspars. Kaspars Rīgā strādāja celt­niecībā, sieva Madara absolvēja Mākslas akadēmiju. Bija jāizlemj, ko tālāk darīt. Tad arī nolēma pārcelties uz Līgatni un kopā ar Vizmu un […]

Ligatne Kaspars

Maina gadsimtus un atklāj noslēpumus

06:40
26.10.2025
96

Kuram gan nepatīk atklāt noslēpumus. Īpaši jau tos, kas gadsimtiem glabājas zem zemes. Arheologiem ir tā iespēja rakt, izzināt un stāstīt vēsturi.  Jau desmit gadus SIA “Arheoloģiskā izpēte” veic izrakumus daudzviet Latvijā. Arī Cēsīs. Oskars Ušpelis ir arheologs, uzņēmuma vadītājs. Saruna, protams, par pagātni, šodienu un nākotni. -Zinot vēsturi, ikviena vecā pilsēta atrodas uz kapiem. […]

Uspelis

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
37
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
21
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
23
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
27

Tautas balss

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
13
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
16
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
17
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

Kaķis izglābj kaķi

08:18
08.11.2025
35
Seniore raksta:

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

Gājēju pāreja var būt bīstama

08:15
08.11.2025
42
Cēsniece G. raksta:

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

Sludinājumi

Citi

20:43
04.11.2025
13

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
24

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998