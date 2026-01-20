PIESLĒGTIES
Otrdiena, 20. janvāris
Vārda dienas: Oļģerts, Orests, Aļģirds, Aļģis
Cep makarūnus un saimnieko kafejnīcā

Sarmīte Feldmane
07:23, 20. Jan, 2026

Garšīgi. Liene Laila Liepiņa cep dažādu garšu makarūnus... Un ne tikai. FOTO: no albuma

Raunas centrā nelielā kafejnīca ar pārtraukumiem darbojas jau vairākus gadu desmitus. Mainījušies apsaimniekotāji, nosaukumi, arī piedāvājums. No jūnija vidus te strādā Liene Laila Liepiņa. Viņa ne tikai raunēniešiem bija pazīstama ar zīmola “Leilas gardumi” makarūniem, kociņkūkām, kēksiem, cepumiem, arī dažādām  mērcēm. 

“Par kafejnīcu nebiju domājusi, bet telpas bija brīvas, izvērtēju, ka būtu laba vieta ražotnei, lai nav jāstrādā mājās. Taču izrādījās, ēkas pamatfunkcija ir kafejnīca. Atlika vien arī ierīkot kafejnīcu. Ar ģimenes atbalstu strādājam trīs dienas nedēļā,” stāsta Liene Laine un piebilst, ka raunēnieši ieteikuši kafejnīcā piedāvāt picas. Tā arī ir – te ikviens var baudīt dažādas picas. Vēlāk piedāvājums palielinājās, ir arī zupa, plovs un, protams, gardumi.

“Leilas gardumi” ir novada tūrisma kartē kā vieta, kur Raunā var paēst. Liene Laila priecājas par katru, kurš iegriežas kafejnīcā, un vērtē, ka vasarā tūristu varējis būt vairāk.

Ikdienā Rauna ir diezgan klusa. Liene Laila uzdrošinās mēģināt kaut ko jaunu, ieinteresēt apmeklētājus. Lai raunēnieši ienāktu kafejnīcā un pagaršotu ko neierastāku, saimniece vienu nedēļu mēnesī piedāvās iespēju paceļot “Apkārt zemeslodei”. Tas būs ceļojums dažādu valstu ēdienu pasaulē. Nākamnedēļ varēs iepazīt itāļu virtuvi, bet meistarklasēs Liene Laila atklāj savus meistares noslēpumus.   

Lai gan kļuvusi par kafejnīcas saimnieci, Liene Laila ir konditore tāpat kā viņas vecmāmiņa, kura gan mazmeitai ieteica izvēlēties kādu vieglāku profesiju, bet viņas izvēli, tāpat kā pārējie ģimenē, atbalstīja.

Liepiņu ģimene ir rīdzinieki. Pirms deviņiem gadiem, kā saka Liene Laila, atbēga uz laukiem. Meklējot laukos māju, izvēlējās Raunu. “Pie pasta ēkas ziedēja puķes, tur bija laipnas, atsaucīgas darbinieces. Centrs sakopts, ziedos. Mamma pateica, ka paliekam te, un veiksmīgi atradām māju,” atmiņās kavējas raunēniete.
Viņai garšo makarūni, bet apkārtnē neviens tos necepa. Pamēģināja pati, pirmie neizdevās, bet pamazām tika atrasta īstā recepte. Četrus gadus Liene Laila braukā pa tirdziņiem Vidzemē un piedāvā līdz pat 12 dažādu garšu makarūnus un citus gardumus. 

“Dārzā un siltumnīcās audzējam piparus, papriku, tomātus, gurķus, gatavojam lečo, čilli mērces. Divus gadus piedāvājām arī pīlādžu čilli. Tas bija ļoti pieprasīts, bet pērn pīlādžiem ogu nebija. Gatavojam arī sīrupus, daudzu iecienītākais ir plūškoka. Mērces un svaigus dārzeņus izmantoju picā, sīrupus saldumiem. Ko vien varam, izaudzējam paši. Mums ir arī bites, vistas, pīles,” pastāsta Liene Laila un uzsver, ka ģimene – mamma ar vīru, brālis, māsa – iesaistās un dara kopā.

Liene Laila vērtē, ka ļoti būtisks bijis atbalsts pašvaldības projektu konkursā “Uzņēmējs Smiltenes novadā”. Tāpat, ja ir kādi jautājumi, vienmēr ātri var noskaidrot. Viņa arī iesaistās pagasta pasākumos, sadarbojas ar citiem uzņēmējiem. Kafej­nīcā līdzās pašas gardumiem var nopirkt arī autosportista raunēnieša Kalvja Blūma zīmola kafiju. Un mammas vīra vārīto harčo zupu katrs varēja novērtēt pagasta eglītes iedegšanas pasākumā. Raunēniete atklāj, ka vasarā kafejnīcā būs plašāks piedāvājums.

Brīvajā laikā visbiežāk Lie­ne Laila ir ar grāmatu rokās. “Man patīk fantāzijas grāmatas. Spēlēju arī datorspēles,” pastāsta raunēniete un uzteic sadarbību ar bibliotēku. Lasītāji bibliotēkā var tikt pie kuponiem un kafejnīcā saņemt atlaidi. Uz kupona rakstīts: “Prieks, ka apmeklē Raunas bibliotēku.” Viņa bibliotēkai arī uzdāvinājusi vairākas daiļliteratūras grāmatas angļu valodā, lai plašāks klāsts.

“Esmu iedzīvojusies Raunā, daudzus pazīstu, viņi pazīst mani. Te ir māju sajūta,” teic Liene Laila Liepiņa.

