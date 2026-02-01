Būt savā īstajā vietā

Toms strādā celtniecībā, darbs aizved prom no mājām. Madara ir saimniece mīļpirtiņā “Giguči”, rūpējas par klientiem, pirms tam bērnudārzā bija audzinātāja. Vakarā Reinhardu ģimene ir kopā, dēli Raivo un Markuss ar saviem dienas stāstiem, vecāki saviem.
Madara un Toms ir straupieši. “Te notur saknes, te esmu augusi mīlošā ģimenē un gribu būt šajā vietā,” saka Madara, un Toms piekrīt. Abi dzīvē dara to, kas patīk. Toms Priekuļos tehnikumā izmācījās par automehāniķi, bet mainīja profesiju. “Esmu apmierināts,” uzsver straupietis un ar lepnumu pastāsta, ka pats atjaunojis vecu pirtiņu. “Ko darīt, ir vienmēr, un man tas patīk,” teic Toms. Atjaunotā ēka kļuvusi par mīļpirtiņu “Giguči”, kur Madara jau divus gadus uzņem viesus un piedāvā pirtnieces pakalpojumus. Viņa ir pirts meistare, vada pirts rituālus. Madara vērtē, ka izvēle bijusi pareiza.
“Ir konkurence, un tas ir labi. Straupe ir vieta, kur bez bailēm var kaut ko uzsākt. Bieži vien nodomu neīstenojam, jo baidāmies. Man nebija bažu uzsākt ko jaunu, un neesmu kļūdījusies,” saka straupiete, atgādinot, ka Straupe atrodas izdevīgā vietā, te skaista daba, dažādi apskates objekti, uz kuriem brauc arī ārzemnieki, piemēram, pazemes ezeri, Lielstraupes pils. “Tūrismā mēs, straupieši, esam kopā, cits citu atbalstām un ticam, ka visiem ies labi,” teic Madara.
Vērtējot ikdienu, abi atzīst, ka pagastā ir viss, kas nepieciešams. “Skola, bērnudārzs, sporta zāle te un Stalbē, kultūras dzīve, aptieka, veikals,” ātri uzskaita Toms, bet atzīst, ka bērniem pietrūkst vienīgi interešu pulciņu, lai tos apmeklētu, jāved uz pilsētu. Desmitgadnieks Markuss vēl domā, kas viņam patiktu, savu interešu loku iezīmē arī piecgadīgais Raivo, un rudenī vecāki viņus vadās uz pulciņiem.
Toms un Madara dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā un aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē. “Abi savam priekam spēlējam volejbolu Straupes vai Stalbes sporta zālē. Straupē ir brīnišķīgs volejbola laukums, entuziasti vasarā rīko turnīrus. Arī dēliem patīk volejbols,” pastāsta Madara un uzsver, ka straupieši ir ieinteresēti darīt kopā, nevis sēdēt mājās.
Vasarā Reinhardi prot izbrīvēt laiku, lai kopā ar radu ģimenēm kaut kur aizbrauktu, apmeklētu izrādes bērniem un kādu atrakciju parku, kas viņiem ļoti patīk. Toma vaļasprieks ir makšķerēšana. Ja vien ir brīvs laiks, ziemā vai vasarā viņš ir pie kāda ezera. Savukārt Madara saka: “Man patīk pastaigas. Laikapstākļi netraucē, vienmēr taču var piemēroti saģērbties. Straupe ir skaista arī drēgnā un nemīlīgā dienā.”
Komentāri