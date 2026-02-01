PIESLĒGTIES
Svētdiena, 1. februāris
Vārda dienas: Brigita, Indra, Indars, Indris
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Būt savā īstajā vietā

Sarmīte Feldmane
07:01, 1. Feb, 2026

Te ir labi. Madara un Toms Reinhardi paaudzēs ir straupieši un zina, ka Straupe ir īpaša vieta. FOTO: Marta Meldra Martinsone

Toms strādā celtniecībā, darbs aizved prom no mājām. Madara ir saimniece mīļpirtiņā “Giguči”, rūpējas par klientiem, pirms tam bērnudārzā bija audzinātāja. Vakarā Reinhardu ģimene ir kopā, dēli Raivo un Markuss ar saviem dienas stāstiem, vecāki saviem. 

Madara un Toms ir straupieši. “Te notur saknes, te esmu augusi mīlošā ģimenē un gribu būt šajā vietā,” saka Madara, un Toms piekrīt. Abi dzīvē dara to, kas patīk. Toms Priekuļos tehnikumā izmācījās par automehāniķi, bet mainīja profesiju. “Esmu apmierināts,” uzsver straupietis un ar lepnumu pastāsta, ka pats atjaunojis vecu pirtiņu.  “Ko darīt, ir vienmēr, un man tas patīk,” teic Toms. Atjaunotā ēka kļuvusi par mīļpirtiņu “Giguči”, kur Madara jau divus gadus uzņem viesus un piedāvā pirtnieces pakalpojumus. Viņa ir pirts meistare, vada pirts rituālus. Madara vērtē, ka izvēle bijusi pareiza.

“Ir konkurence, un tas ir labi. Straupe ir vieta, kur bez bailēm var kaut ko uzsākt. Bieži vien nodomu neīstenojam, jo baidāmies. Man nebija bažu uzsākt ko jaunu, un neesmu kļūdījusies,” saka straupiete, atgādinot, ka Straupe atrodas izdevīgā vietā, te skaista daba, dažādi apskates objekti, uz kuriem brauc arī ārzemnieki, piemēram, pazemes ezeri, Lielstraupes pils. “Tūrismā mēs, straupieši, esam kopā, cits citu atbalstām un ticam, ka visiem ies labi,” teic Madara.

Vērtējot ikdienu, abi atzīst, ka pagastā ir viss, kas nepieciešams. “Skola, bērnudārzs, sporta zāle te un Stalbē, kultūras dzīve, aptieka, veikals,” ātri uzskaita Toms, bet atzīst, ka bērniem pietrūkst vienīgi interešu pulciņu, lai tos apmeklētu, jāved uz pilsētu. Desmitgad­nieks Markuss vēl domā, kas viņam patiktu, savu interešu loku iezīmē arī piecgadīgais Raivo, un rudenī vecāki viņus vadās uz pulciņiem.

Toms un Madara dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā un aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē. “Abi savam priekam spēlējam volejbolu Straupes vai Stalbes sporta zālē. Straupē ir brīnišķīgs volejbola laukums, entuziasti vasarā rīko turnīrus. Arī dēliem patīk volejbols,” pastāsta Madara un uzsver, ka straupieši ir ieinteresēti darīt kopā, nevis sēdēt mājās.

Vasarā Reinhardi prot izbrīvēt laiku, lai kopā ar radu ģimenēm kaut kur aizbrauktu, apmeklētu izrādes bērniem un kādu atrakciju parku, kas viņiem ļoti patīk. Toma vaļasprieks ir makšķerēšana. Ja vien ir brīvs laiks, ziemā vai vasarā viņš ir pie kāda ezera. Savukārt Madara saka: “Man patīk pastaigas. Laikapstākļi netraucē, vienmēr taču var piemēroti saģērbties. Straupe ir skaista arī drēgnā un nemīlīgā dienā.”

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Velo drifta trase telpā izmantojama jebkuros laika apstākļos

08:01, 30. Jan, 2026

Mīti un fakti par Cēsu paplašināšanos

02:00, 31. Jan, 2026
1

“Šogad vismaz ir ziema,” priecājas Ozolkalna slēpošanas trases saimnieks

02:00, 30. Jan, 2026

Pilnveidot sevi, darot to, kas patīk

07:29, 26. Jan, 2026

Var ļauties ezeru ledus vilinājumam

02:00, 26. Jan, 2026

Ceļš atver iespējas

07:09, 30. Jan, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pēc pasaules“labākajiem” paraugiem

12:31, 31. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Algoritmiem sava taisnība

11:57, 28. Jan, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Lai prāta pietiek!

20:46, 26. Jan, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Klusums tomēr skan

22:39, 25. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Peripetijas ap Grenlandi turpinās

20:38, 24. Jan, 2026
1

Tautas balss

Arī gājējam jāatceras - ir ziema, brauktuves slidenas

13:56, 26. Jan, 2026
Autovadītājs raksta:

“Tā vien liekas, gājēji aizmirst, ka viņi ir tādi paši satiksmes dalībnieki kā autovadītāji. Arī […]

Izdodas eko svece

00:55, 25. Jan, 2026
Lasītāja raksta:

“Pērkam āra sveces, kas deg plastmasas ietvarā, pēc pasākumiem paliek atkritumu kaudzes. Es šoziem pamēģināju […]

Apsekoja, bet nepamanīja

20:52, 23. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” Cēsu novada Sociālā dienesta stāstīto par padarīto un plānoto. Rakstīts, ka Vaives pagastā […]

Piedzēries cilvēks pie transportlīdzekļa stūres - noziedznieks

14:23, 23. Jan, 2026
“Druvas” lasītājs raksta:

“Avīze raksta, ka pilsētas ie­lās viens iereibušais, ar to domājot autovadītāju, kura izelpā alkohola daudzums […]

Seniora ienākumi nesedz vajadzības

14:23, 21. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054