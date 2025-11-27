Aukstajam laikam šuj siltas segas

“Milzīgs paldies mammai Skaidrītei, kas mani vienmēr atbalstījusi, un māsai Ingai, viņa man ir bijusi paraugs un palīdzējusi virzīties uz priekšu,” sarunā par uzņēmējdarbību šuvējas arodā būtiskāko uzsver Ilvija Tīrone-Gabrānova, akcentējot, ka ģimenes atbalsts vienmēr ir bijusi viņas stiprā aizmugure.
Ilvija dzīvojusi un dzīvo Cēsu novadā, izņemot periodus, kad mācījās Rīgā un kādu brīdi mitinājās mums šķietami eksotiskajā Islandē. Šūšanu viņa iepazinusi un iemīlējusi jau sen. “Atceros, kā bērnībā braucu pie vecmāmiņas uz Liepu, tur bija šī šujmašīna, kuru es mantoju,” Ilvija parāda sev dārgu piemiņu, kas pēc restaurēšnas atradusi vietu darbnīcā.
Tā nopietnāk šūšanai meitene pievērsusies jau pamatskolā, kad darbojusies pulciņā Cēsu Bērnu un jauniešu centrā pie Mudītes Blūmas, kura ielikusi “kolosālas un ļoti spēcīgas zināšanas”. Tuvojoties pamatskolas absolvēšanai, Ilvija bijusi pilnīgi pārliecināta par nākotnes profesiju. Mācību turpināšanai izvēlēta Rīgas 34. arodvidusskola, tagad Rīgas Stila un modes tehnikums. Mācoties šajā skolā, iegūts arī amata zeļļa diploms. “Jāatzīst, man šajā skolā mācīties bija samērā viegli, jo man jau iepriekš bija spēcīgas zināšanas šūšanā,” stāsta Ilvija, piebilstot, ka pasniedzēji viņai vienmēr devuši papildu uzdevumus, jo tie, ko pildīja pārējie, viņai bijuši par vieglu. Meistare spriež, ka skolā jutusies novērtēta un atbalstīta. Samērā neilgi pēc mācību iestādes absolvēšanas pieteicies pirmais bērniņš un Ilvija aizbraukusi līdzi vīram uz Islandi. Tur viņa kādam vietējam veikaliņam šuva aizkarus.
Ziemeļu valstī nodzīvoti gadi četri. Atgriežoties Latvijā, Ilvija uzsāka darbu Cēsīs, aizkaru veikalā tirdzniecības centrā “Globuss”. Tieši tur izteikti parādījusies viņas interese par aizkariem un logu dizainu. “Tur es sāku darīt to, ar ko pašlaik nodarbojos pamatā, jo apģērbus faktiski vairs nešuju,” pastāsta šuvēja.
Pēc ugunsgrēka, kas plosījās tirdzniecības centrā “Globuss”, abas ar toreizējo kolēģi Piebalgas ielā atvēra mājas tekstila darbnīcu. “Tas viss pamazām izbeidzās, un tad arī pasaulē nāca otrais bērns,” teic Ilvija. Viņa atklāj, ka pamēģinājusi spēkus arī citās jomās, piemēram, Centrālajā statistikas pārvaldē par intervētāju, arī apģērbu veikalā. “Tomēr līdztekus vienmēr esmu arī šuvusi,” uzsver aroda meistare, kas kopš bērnības, kad aizrāvās ar šūšanu, šo prasmi nekad nav pilnībā nolikusi malā.
“Bet pēc trešā bērna piedzimšanas es šajā jomā atgriezos ar milzīgu vērienu, jo man radās iespēja uzstādīt aizkarus viesnīcai Islandē. Ļoti milzīgai viesnīcai. Tas bija aptuveni pusgada projekts. Tad faktiski biju spiesta nopietni pievērsties katram sīkumam, detaļai. Meklēju agrākos kontaktus, pati braucu uz Lietuvu atrast maksimāli izdevīgāku audumu iepirkšanu. Nebija viegli man vienai to paveikt, bet ar neatlaidību un smagu darbu es to izdarīju. Divus mēnešus arī nodzīvoju tajā Islandes viesnīcā, aizkarus gludinādama un kārdama. Lielāko daļu darbu patiešām paveicu viena, bet palīdzēja arī bijusī kolēģe. Šis projekts man ļāva apzināties – ja es to spēju vienatnē izdarīt, tad varēšu gandrīz jebko. Tas ļāva man apjaust, ka es varu vēlēties savu uzņēmējdarbību un ka tikšu ar to galā.”
Sekoja vairāk nekā piecu gadu darbošanās koprades mājā Cēsīs, Skolas ielā 6, pakāpeniski iemantojot visai plašu klientu loku. Tagad darbošanās tiek turpināta Raiņa ielas kvartālā. “Darbnīcā esam četras, jo kopā ir izdevīgāk, bet darbojamies katra individuāli,” paskaidro šuvēja. Viņa arī atklāj, ka pašlaik savā attīstībā ir sasniegusi līmeni, kad ir gatava pāriet uz citu uzņēmējdarbības formu – atteikties no pašnodarbinātas personas statusa un dibināt savu SIA. Ir vēl kādas īpašas ieceres, un Ilvija atklāj: “Tas sākās ar to, ka mani bērni, būdami siltuma mīļotāji, tuvojoties aukstajai sezonai, palūdza uzšūt segas. Tās izdevās tik labas, ka gribas dalīties plašāk. Vēlos izveidot mājas tekstila lietu kolekciju, kurā ietilps dažādas lietas: pledi, spilveni un tamlīdzīgi. Droši vien kā jau siltās lietas tās būs vispieprasītākās gada vēsajā periodā.” Viņa pauž cerību, ka drīzumā šī kolekcija būs pieejama pircējiem.
Šuvēja ir pārliecināta, ka daudzie klienti novērtē viņas izstrādājumu kvalitāti un priecāsies arī par jauno produktu kolekciju. “Visu šo gadu laikā, kopš nodarbojos ar šūšanu, neesmu savus pakalpojumus reklamējusi, klienti vienkārši iesaka cits citam,” gandarīta un apņēmības pilna ir uzņēmēja, pastāstot, ka viņai ir klienti ne tikai Cēsīs un tuvējos novados, bet arī citur Latvijā un arī Islandē. “Es domāju, cik ļoti svarīgi, ka man no sirds patīk tas, ko daru. Šo domu pašlaik cenšos nodot tālāk saviem bērniem – svarīgi ir darīt darbu, kas patiešām patīk,” iedvesmoti teic Ilvija.
