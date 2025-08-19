Atgriešanās mājās un savs bizness Bērzkrogā

Ilva Štāle savu uzņēmumu “Sidrabs” atvēra pagājušajā vasarā ap Jāņu laiku. Tas ir ēdiena treileris, kurā top burgeri pēc pašas izlolotām receptēm.
Darbību jau pirmās sezonas laikā sākusi Bērzkrogā, tad ar savu ceļojošo burgernīcu uzaicināta uz Cēsīm, tomēr šogad Ilva nolēmusi palikt Bērzkrogā – tuvāk mājām un savējiem.
Idejas rašanās un treilera iegāde
Ilva ar ģimeni vairākus gadus dzīvojusi Lielbritānijā, kur šāds ēdināšanas piedāvājums – no treilera – ir ikdienas sastāvdaļa. Arī Anglijā Ilvai bijis savs bizness, gan citā jomā – šūšanā. Atgriežoties Latvijā, vīrs mudinājis darīt ko savu arī šeit. “Viņš ticēja man vairāk nekā es pati,” atzīst Ilva.
Ideja par burgeriem arī nākusi no vīra. Viņam garšo Ilvas gatavotie burgeri, un viņš bijis pārliecināts, ka tie patiks arī citiem. Receptes “Sidraba” saimniece izstrādājusi pati, cepot burgerus vasarās ģimenei. Palīdzējis arī radinieks – pavārs ar pieredzi Jaunzēlandē-, kurš parādījis dažus profesionālus knifus un ievirzījis Ilvu šī biznesa pareizajā ceļā. Taču galvenais kritērijs ir vienkāršs – ja vīram un bērniem garšo, tad būs labi. Viņa klientiem gatavo tā, kā to darītu mājās.
Treilera nosaukums “Sidrabs” saglabājies no iepriekšējiem īpašniekiem. Vīram esot bijusi vīzija, kādam jāizskatās ēdiena treilerim. Meklējot sludinājumos, Ilva atradusi tieši tādu, kādu vēlējušies, un uz tā jau bija nosaukums “Sidrabs”, mainīt neesot bijis vēlmes. Arī bijušie saimnieki priecājušies, ka “Sidrabs” turpina darboties, un atbrauc ciemos.
Militārie burgeri
Īpašu raksturu “Sidraba” piedāvājumam piešķir burgeru nosaukumi, kā “Tēvijas sargs”, “Zaļais partizāns”, “Smagā artilērija” un citi. Militārā tematika ģimenei ir tuva. Pati Ilva, atgriežoties no Anglijas, iestājusies Zemessardzē, dēls Patriks ir jaunsargs, bet meita Paula mācās Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā un savu nākotni redz militārajā jomā. Vīrs ir patriots, un ģimenes ikdienā militārās vērtības ieņem nozīmīgu vietu.
Sākumā burgeriem bijuši standarta nosaukumi, piemēram, “Klasiskais burgers”, “BBQ burgers”, taču gribējies kaut ko īpašāku, ar savu odziņu. Tā tematika tika izraudzīta par godu ģimenes kopīgām interesēm. Pat “Komandiera iecienītais” radies kā veltījums komandierim – lai atvainotos, ka uzņēmuma dēļ Ilva netiek uz visām mācībām.
Galvenos produktus burgeru gatavošanai iegādājas no vietējiem. Katru nedēļu pasūta gaļu Cēsu gaļas kombinātā, ar ko ir ļoti apmierināta.
Vietējie palīdz viens otram
Treileris novietots Bērzkroga lielajā stāvlaukumā – pašvaldības teritorijā. Atļauju atrasties šajā vietā Ilva ieguva vienkārši, taču elektrības pieslēguma jautājums izrādījās negaidīti sarežģīts.
Vēl pirms treilera iegādes “Sidraba” saimniece sazinājās ar Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldi, lai noskaidrotu, vai būs iespējams pieslēgties elektrībai. Sarunās saņemta atbilde, ka tai nevajadzētu būt problēmai – stāvlaukumā esot elektrības pievads un skaitītāji, un pieslēgumu varētu nodrošināt. Tas Ilvai bija svarīgi, jo visas iekārtas, kas vajadzīgas pakalpojuma nodrošināšanai, darbojas ar elektrību.
Kad treileris jau bija iegādāts un atļauja darbībai saņemta, Ilva atkal vērsās pie atbildīgajiem, lai pieslēgumu noformētu. Atbrauca pašvaldības pārstāvis, apsekoja vietu un apliecināja, ka pieslēgumu varētu ierīkot, taču galavārds esot jāpasaka citam atbildīgajam. Turpmākajās sarunās ar atbildīgo pārstāvi izskanēja, ka pieslēguma nodrošināšana varētu būt problemātiska – galvenokārt tāpēc, ka neesot skaidrs, kā aprēķināt patēriņu un izrakstīt rēķinu.
Ilva uzsver, ka pieslēgumu neprasīja par brīvu – viņa bija gatava segt visas izmaksas, pat uzstādīt atsevišķu skaitītāju. Tikmēr izskanēja arī bažas, ka treileris varētu traucēt blakus esošajai uzņēmuma “Vinda” akai, taču pēc tiešas saziņas ar “Vindu” noskaidrojās, ka problēmu nav.
Pēc gandrīz mēneša gaidīšanas Ilva saņēma galīgo atbildi – pieslēgums netiks nodrošināts. Paliekot neizpratnē, kāpēc nav bijusi iespēja pievienoties – vai tiešām tas viss ir pārāk sarežģīti? Vai viņas uzņēmums ir pārāk mazs, lai kāds būtu ieinteresēts palīdzēt?
Par laimi, risinājumu palīdzēja atrast atsaucīgie saimnieki – vietējie mājražotāji “Kalna Paltes”. Viņiem Bērzkrogā ir veikaliņš, kurā patlaban darbība nenotiek, elektrības pieslēguma vieta atrodas tuvu “Sidraba” lokācijai. “Kalna Paltes” atļāvuši to izmantot, tas pat pārreģistrēts uz Ilvas vārdu, un tagad viņai ir savs skapis un skaitītājs. Var darboties bez bēdas.
Apmeklētāju atsaucība un priekšrocības
Pirmajās dienās pēc darbības uzsākšanas treileris piesaistīja daudz vietējo – interese bija liela. Tagad apmeklētāju plūsma ir mierīgāka, taču Ilva atzīst, ka atrašanās vieta pie lielā Vidzemes un Madonas šosejas krustojuma ir izdevīga: “Ja būtu jārēķinās tikai ar vietējo patēriņu, tik mazā vietā būtu grūti. Bet te piestāj cilvēki no visādām vietām – no Kurzemes, Latgales, Vidzemes.” Ir klienti, kas ierodas katru nedēļu, iegādājas burgerus visai ģimenei.
Viena no lielākajām priekšrocībām ir tā, ka uzņēmums ir pašas rokās, vērtē Ilva. Lēmumi nav jāgaida no citiem – var rīkoties pēc savas ieceres un pielāgoties dažādām situācijām. “Ja kādam ir īpašas vēlmes, es tās cenšos īstenot,” saka Ilva. Tā, piemēram, reiz ieradies klients ar savu maizi, jo klasisko maizi uzturā nevar lietot, viņa bez vilcināšanās pagatavojusi burgeru ar atnesto izejmateriālu. Tāpat iespējams pasūtīt ēdienu uz konkrētu laiku, lai tas būtu gatavs tieši tad, kad klients ierodas Bērzkrogā.
Protams, Ilva šajā darbā nav viena – vīrs palīdz ar tehniskajiem un saimnieciskajiem darbiem, meita veido reklāmas materiālus un rūpējas par sociālajiem medijiem, arī jaunākais dēls iesaistās, cik vien spēj. Tomēr ikdienas darba organizācija un piedāvājuma satura veidošana paliek pašas ziņā.
“Sidrabs” strādā katru nedēļu no ceturtdienas līdz svētdienai. Ziemā darbu pārtrauc, kad sākas sals, strādāt kļūst sarežģīti, laikapstākļi traucē dažādu ierīču darbam.
