PIESLĒGTIES
Otrdiena, 19. augusts
Vārda dienas: Melānija, Imanta
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Atgriešanās mājās un savs bizness Bērzkrogā

Madara Sidorčenko
06:07
19.08.2025
3
Sidrabs

“Sidrabs” savā spožumā. Aiz letes saimniece Ilva Štāle. FOTO: Madara Sidorčenko

Ilva Štāle savu uzņēmumu “Sidrabs” atvēra pagājušajā vasarā ap Jāņu laiku. Tas ir ēdiena treileris, kurā top burgeri pēc pašas izlolotām receptēm.

Darbību jau pirmās sezonas laikā sākusi Bērzkrogā, tad ar savu ceļojošo burgernīcu uzaicināta uz Cēsīm, tomēr šogad Ilva nolēmusi palikt Bērzkrogā – tuvāk mājām un savējiem.

Idejas rašanās un treilera iegāde

Ilva ar ģimeni vairākus gadus dzīvojusi Lielbritānijā, kur šāds ēdināšanas piedāvājums – no treilera – ir ikdienas sastāvdaļa. Arī Anglijā Ilvai bijis savs bizness, gan citā jomā – šūšanā. At­griežoties Latvijā, vīrs mudinājis darīt ko savu arī šeit. “Viņš ticēja man vairāk nekā es pati,” atzīst Ilva.

Ideja par burgeriem arī nākusi no vīra. Viņam garšo Ilvas gatavotie burgeri, un viņš bijis pārliecināts, ka tie patiks arī citiem. Receptes “Sidraba” saimniece izstrādājusi pati, cepot burgerus vasarās ģimenei. Palīdzējis arī radinieks – pavārs ar pieredzi Jaun­zēlandē-, kurš parādījis dažus profesionālus knifus un ievirzījis Ilvu šī biznesa pareizajā ceļā. Taču galvenais kritērijs ir vienkāršs – ja vīram un bērniem garšo, tad būs labi. Viņa klientiem gatavo tā, kā to darītu mājās.

Treilera nosaukums “Sidrabs” saglabājies no iepriekšējiem īpašniekiem. Vīram esot bijusi vīzija, kādam jāizskatās ēdiena treilerim. Meklējot sludinājumos, Ilva atradusi tieši tādu, kādu vēlējušies, un uz tā jau bija nosaukums “Sidrabs”, mainīt neesot bijis vēlmes. Arī bijušie saimnieki priecājušies, ka “Sidrabs” turpina darboties, un atbrauc ciemos.

Militārie burgeri

Īpašu raksturu “Sidraba” piedāvājumam piešķir burgeru nosaukumi, kā “Tēvijas sargs”, “Zaļais partizāns”, “Smagā artilērija” un citi. Militārā tematika ģimenei ir tuva. Pati Ilva, atgriežoties no Anglijas, iestājusies Zemessar­dzē, dēls Patriks ir jaunsargs, bet meita Paula mācās Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā un savu nākotni redz militārajā jomā. Vīrs ir patriots, un ģimenes ikdienā militārās vērtības ieņem nozīmīgu vietu.

Sākumā burgeriem bijuši standarta nosaukumi, piemēram, “Klasiskais burgers”, “BBQ burgers”, taču gribējies kaut ko īpašāku, ar savu odziņu. Tā tematika tika izraudzīta par godu ģimenes kopīgām interesēm. Pat “Ko­man­diera iecienītais” radies kā veltījums komandierim – lai atvainotos, ka uzņēmuma dēļ Ilva netiek uz visām mācībām.

Galvenos produktus burgeru gatavošanai iegādājas no vietējiem. Katru nedēļu pasūta gaļu Cēsu gaļas kombinātā, ar ko ir ļoti apmierināta.

Vietējie palīdz viens otram

Treileris novietots Bērzkroga lielajā stāvlaukumā – pašvaldības teritorijā. Atļauju atrasties šajā vietā Ilva ieguva vienkārši, taču elektrības pieslēguma jautājums izrādījās negaidīti sarežģīts.

Vēl pirms treilera iegādes “Sidraba” saimniece sazinājās ar Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldi, lai noskaidrotu, vai būs iespējams pieslēgties elektrībai. Sarunās saņemta atbilde, ka tai nevajadzētu būt problēmai – stāvlaukumā esot elektrības pievads un skaitītāji, un pieslēgumu varētu nodrošināt. Tas Ilvai bija svarīgi, jo visas iekārtas, kas vajadzīgas pakalpojuma nodrošināšanai, darbojas ar elektrību.

Kad treileris jau bija iegādāts un atļauja darbībai saņemta, Ilva atkal vērsās pie atbildīgajiem, lai pieslēgumu noformētu. Atbrauca pašvaldības pārstāvis, apsekoja vietu un apliecināja, ka pieslēgumu varētu ierīkot, taču galavārds esot jāpasaka citam atbildīgajam. Turpmākajās sarunās ar atbildīgo pārstāvi izskanēja, ka pieslēguma nodrošināšana varētu būt problemātiska – galvenokārt tāpēc, ka neesot skaidrs, kā aprēķināt patēriņu un izrakstīt rēķinu.

Ilva uzsver, ka pieslēgumu neprasīja par brīvu – viņa bija gatava segt visas izmaksas, pat uzstādīt atsevišķu skaitītāju. Tikmēr izskanēja arī bažas, ka treileris varētu traucēt blakus esošajai uzņēmuma “Vinda” akai, taču pēc tiešas saziņas ar “Vindu” noskaidrojās, ka problēmu nav.

Pēc gandrīz mēneša gaidīšanas Ilva saņēma galīgo atbildi – pieslēgums netiks nodrošināts. Pa­liekot neizpratnē, kāpēc nav bijusi iespēja pievienoties – vai tiešām tas viss ir pārāk sarežģīti? Vai viņas uzņēmums ir pārāk mazs, lai kāds būtu ieinteresēts palīdzēt?

Par laimi, risinājumu palīdzēja atrast atsaucīgie saimnieki – vietējie mājražotāji “Kalna Paltes”. Viņiem Bērzkrogā ir veikaliņš, kurā patlaban darbība nenotiek, elektrības pieslēguma vieta atrodas tuvu “Sidraba” lokācijai. “Kalna Paltes” atļāvuši to izmantot, tas pat pārreģistrēts uz Ilvas vārdu, un tagad viņai ir savs skapis un skaitītājs. Var darboties bez bēdas.

Apmeklētāju atsaucība un priekšrocības

Pirmajās dienās pēc darbības uzsākšanas treileris piesaistīja daudz vietējo – interese bija liela. Tagad apmeklētāju plūsma ir mierīgāka, taču Ilva atzīst, ka atrašanās vieta pie lielā Vidzemes un Madonas šosejas krustojuma ir izdevīga: “Ja būtu jārēķinās tikai ar vietējo patēriņu, tik mazā vietā būtu grūti. Bet te piestāj cilvēki no visādām vietām – no Kurzemes, Latgales, Vidzemes.” Ir klienti, kas ierodas katru nedēļu, iegādājas burgerus visai ģimenei.

Viena no lielākajām priekšrocībām ir tā, ka uzņēmums ir pašas rokās, vērtē Ilva. Lēmumi nav jāgaida no citiem – var rīkoties pēc savas ieceres un pielāgoties dažādām situācijām. “Ja kādam ir īpašas vēlmes, es tās cenšos īstenot,” saka Ilva. Tā, piemēram, reiz ieradies klients ar savu maizi, jo klasisko maizi uzturā nevar lietot, viņa bez vilcināšanās pagatavojusi burgeru ar atnesto izejmateriālu. Tāpat iespējams pasūtīt ēdienu uz konkrētu laiku, lai tas būtu gatavs tieši tad, kad klients ierodas Bērzkrogā.

Protams, Ilva šajā darbā nav viena – vīrs palīdz ar tehniskajiem un saimnieciskajiem darbiem, meita veido reklāmas materiālus un rūpējas par sociālajiem medijiem, arī jaunākais dēls iesaistās, cik vien spēj. Tomēr ikdienas darba organizācija un piedāvājuma satura veidošana paliek pašas ziņā.
“Sidrabs” strādā katru nedēļu no ceturtdienas līdz svētdienai. Ziemā darbu pārtrauc, kad sākas sals, strādāt kļūst sarežģīti, laikapstākļi traucē dažādu ierīču darbam.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Gatavoja torti pāra kāzām, tagad cep dzimšanas dienas kūkas viņu bērniem

06:04
18.08.2025
213
1

“Tiešām sirsnīgs paldies “Cēsu alus” komandai par izvirzīšanu titulam un milzīgs paldies ikvienam, kurš balsoja, juta līdzi, un paldies visiem mūsu klientiem un it īpaši vietējiem pilsētniekiem un novadniekiem, kas turpina mūs atbalstīt. Ir patīkami justies novērtētam par ieguldīto darba mīlestību,” par izvirzīšanu balvai “Gada Cēsnieks” teic kafejnīcas “Vinetas un Allas Kārumlāde” radītājas Vineta Žamoidika […]

Kârumlâde Pers Alb 1

Jāspēj turēties pie idejas

05:59
17.08.2025
41
2

Ceturto vasaru visas dienas garumā ikvienu atkal gaidīs festivāls Līgatnes papīrfabrikā. Ne tikai par festivālu, arī papīrfabriku, vidi, kuru katrs cilvēks veido ap sevi, un harmonisku dzīvi saruna ar Līgatnes papīrfabrikas saimnieku Edgaru Ricevu. -Papīrfabrikas festivāls ir kā brīdis, kad parādīt sabiedrībai, kas gada laikā paveikts. Arī pašiem pavērtēt. -Par to, kas papīrfabrikā notiek, ko […]

Ricevs

Misija – palīdzēt cilvēkiem atgūt spēju būt kustīgiem

06:31
14.08.2025
148

Amerikāniete Keitija Ledervuda nu jau vairākus gadus par savām mājām sauc Cēsīs. Viņas darbs ir ļoti specifisks un īpašs, viņa gatavo protēzes cilvēkiem, kas zaudējuši kādu locekli un rūpējas, lai protēze veiksmīgi kalpotu ilgākā periodā. Ar savu darbu viņa ieguvusi atzinību gan Latvijā, gan plašākā mērogā. -Kā vērtējat paveikto un par to saņemto atzinību? -Jā, […]

Keitija1

Turēt dievnama atslēgas

06:01
11.08.2025
74

Svētdien Āraišu baznīcai svinēsim 800 gadu jubileju. Par gadsimtus senā dievnama saglabāšanu, uzturēšanu, par draudzes ikdienu un gaidāmajiem svētkiem saruna ar draudzes priekšnieku Jāni Sietiņsonu. -Tas ir nozīmīgs notikums ne tikai draudzei. Āraišu baznīca ir tikai 19 gadus jaunāka par Cēsīm. 800 gadi mūžībā nav nekas, bet vai laicīgajā dzīvē ir daudz organizāciju, struktūru, kas […]

Sietinsons2

Jaunais CVK vadītājs: Uz tā paša grābekļa noteikti vēlreiz neuzkāpsim

05:48
08.08.2025
43

Tikai pirms nepilniem diviem mēnešiem sabiedrība viļņojās par pašvaldības vēlēšanu balsu skaitīšanas sistēmas nepilnībām un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) neizdarībām. Atceramies – balsu skaitīšanas tehnoloģijas nespēja tikt galā ar plānoto, vēlēšanu komisijas gaidīja CVK lēmumu, vai skaitīt balsis manuāli. Bet CVK minstinājās, un radās apjukums, kas par vēlēšanu rezultātiem raisīja dažādas spekulācijas. CVK priekšsēdētāja Ingrīda […]

Centrālās Vēlēšanu Komisijas Priekšsēdētājs

Akordeoniste ar īpašu stāstu

09:12
03.08.2025
366

Cēsniece un akordeoniste Alise Siliņa mākslas rančo “Dukuri” Vispasaules cēsnieku dienās uzstājās ar solo koncertu akordeonam “Aiz redzamā”. Pirms četriem gadiem viņa izturēja iestājpārbaudījumus Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Londonā, bet, tā kā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības studiju maksa trīskāršojās, bija nepieciešams līdzcilvēku atbalsts studiju maksai. Palīdzēt vēlējās daudzi cēsnieki, atbalstu sniedza arī Cēsu un […]

Alise Silina

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
13
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
28
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
52
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
29
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
34

Tautas balss

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
22
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Neņem vērā dzīves ritmu

09:37
15.08.2025
26
1
Lasītāja K. raksta:

“Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
15
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
51
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
31
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Sludinājumi

Pārdod

15:40
17.08.2025
7

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
16

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998