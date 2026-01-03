Ar uzvārdu kalendāru vēlas radīt jaunus svētkus

“Ir ļoti daudz labu atsauksmju un cilvēki ir priecīgi, uzzinot par šādiem jauniem svētkiem. Sociālajos tīklos cilvēki dalās ar fotogrāfijām, kā svin savu uzvārda dienu ar ģimenēm, bērniem, radiem, tas ļoti iepriecina un iedvesmo turpināt popularizēt šo kalendāru,” par paša radīto Latvijā unikālo uzvārdu kalendāru teic tā autors Edgars Spura.
Viņš dalās priekā: “Vēl pavisam nesen uzzināju, ka Krišjāņa Barona muzejs un Baronu dzimta arī ir pievienojušies šīs jaunās tradīcijas ieviešanā savā ģimenē. Šādi stāsti aizkustina līdz sirds dziļumiem un liek apjaust, ka ar savu ideju būšu kaut kādā mērā ietekmējis daudz ģimeņu visā Latvijā.”
Edgars arī pauž prieku, ka jau trīs radio stacijas -“Radio Skonto”, “Radio Tev” un “Kurzemes radio”- ir izrādījušas iniciatīvu un atbalsta šos jaunos svētkus, iekļaujot sveikšanu uzvārda dienās savos raidījumos.
Edgars izveidojis kalendāru, kurā, saglabājot visu jau ierasto informāciju — vārdadienas, Mēness fāzes, nedēļu numerāciju, svētku un atceres dienas, pārceltās darba dienas -, papildus iekļauti izplatītākie Latvijas pilsoņu uzvārdi, radot jaunus svētkus — uzvārda dienu — ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Kalendārā ierakstīti 3214 uzvārdi, kā arī izveidots paplašinātais kalendārs ar 5569 uzvārdiem.
Ideja par uzvārdu kalendāru ir aizgūta no autora bērnības atmiņām par ģimenes salidojumiem, kuros pulcējās gan tuvi, gan tāli radi. Tie bija vieni no gaidītākajiem svētkiem, jo varēja satikt māsīcas un brālēnus, otrās un trešās pakāpes radiniekus. Tikai tagad, kad šie salidojumi nav notikuši jau vairākas desmitgades, rodas sajūta, cik liela vērtība patiesībā tam visam bija un cik ātri savas ikdienas steigā un darbos aizmirstam ģimenes tradīcijas, tālākus radus un ģimenes saknes.
“Apzinos, ka vēl daudz gadu priekšā, lai šī jaunā tradīcija iesakņotos, tāpēc augsti novērtēju ikvienu, kas šo ideju atbalsta, stāsta radiem un draugiem,” par savu veikumu saka kalendāra veidotājs.
