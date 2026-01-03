PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 5. janvāris
Vārda dienas: Sīmanis, Zintis
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ar uzvārdu kalendāru vēlas radīt jaunus svētkus

Agnese Leiburga
08:31, 3. Jan, 2026

Svētki uzvārdam! Uzvārdu kalendāra veidotājs Edgars Spura atzīst, ka cilvēki ir priecīgi, uzzinot par šādiem jauniem svētkiem. FOTO: no albuma

“Ir ļoti daudz labu atsauksmju un cilvēki ir priecīgi, uzzinot par šādiem jauniem svētkiem. Sociālajos tīklos cilvēki dalās ar fotogrāfijām, kā svin savu uzvārda dienu ar ģimenēm, bērniem, radiem, tas ļoti iepriecina un iedvesmo turpināt popularizēt šo kalendāru,” par paša radīto Latvijā unikālo uzvārdu kalendāru teic tā autors Edgars Spura.

Viņš dalās priekā: “Vēl pavisam nesen uzzināju, ka Krišjāņa Barona muzejs un Baronu dzimta arī ir pievienojušies šīs jaunās tradīcijas ieviešanā savā ģimenē. Šādi stāsti aizkustina līdz sirds dziļumiem un liek apjaust, ka ar savu ideju būšu kaut kādā mērā ietekmējis daudz ģimeņu visā Latvijā.”

Edgars arī pauž prieku, ka jau trīs radio stacijas -“Radio Skonto”, “Radio Tev” un “Kur­zemes radio”- ir izrādījušas iniciatīvu un atbalsta šos jaunos svētkus, iekļaujot sveikšanu uzvārda dienās savos raidījumos.
Edgars izveidojis kalendāru, kurā, saglabājot visu jau ierasto informāciju — vārdadienas, Mēness fāzes, nedēļu numerāciju, svētku un atceres dienas, pārceltās darba dienas -, papildus iekļauti izplatītākie Latvijas pilsoņu uzvārdi, radot jaunus svētkus — uzvārda dienu — ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Ka­lendārā ierakstīti 3214 uzvārdi, kā arī izveidots paplašinātais kalendārs ar 5569 uzvārdiem.

Ideja par uzvārdu kalendāru ir aizgūta no autora bērnības atmiņām par ģimenes salidojumiem, kuros pulcējās gan tuvi, gan tāli radi. Tie bija vieni no gaidītākajiem svētkiem, jo varēja satikt māsīcas un brālēnus, otrās un trešās pakāpes radiniekus. Tikai tagad, kad šie salidojumi nav notikuši jau vairākas desmitgades, rodas sajūta, cik liela vērtība patiesībā tam visam bija un cik ātri savas ikdienas steigā un darbos aizmirstam ģimenes tradīcijas, tālākus radus un ģimenes saknes.

“Apzinos, ka vēl daudz gadu priekšā, lai šī jaunā tradīcija iesakņotos, tāpēc augsti novērtēju ikvienu, kas šo ideju atbalsta, stāsta radiem un draugiem,” par savu veikumu saka kalendāra veidotājs.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Izvēlēties piedzimt 1. janvārī

08:57, 1. Jan, 2026

Cēsu puses kalni ražo sniegu un uzņem slēpot gribētājus

02:00, 30. Dec, 2025

Nodibināta biedrība Rāmuļu skolas pastāvēšanas atbalstam

02:00, 3. Jan, 2026

Ieriķos atver grāmatu “Lenormand 36 Personības”

07:33, 4. Jan, 2026
1

Vēstures stāstiem jādzīvo nākamajās paaudzēs

02:00, 2. Jan, 2026

Ne tikai tetovēšanas salons, arī kultūrvieta

02:00, 5. Jan, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Pamēģini pāršķirstīt

14:11, 31. Dec, 2025
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Prieka dzirkstelītes

14:07, 31. Dec, 2025
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Simts reižu gadā – viena avīze, simts satikšanās

14:04, 31. Dec, 2025
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mirkļa trauslums

14:11, 30. Dec, 2025
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ar āboliem adatās

14:10, 30. Dec, 2025

Tautas balss

Egle rada prieku

11:57, 17. Dec, 2025
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan […]

Klientus necenšas piesaistīt

17:11, 13. Dec, 2025
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur […]

Latvijas preces - dārgas

17:11, 13. Dec, 2025
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas […]

Ko mainīs likuma maiņa

13:58, 7. Dec, 2025
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

13:57, 6. Dec, 2025
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst […]