PIESLĒGTIES
Trešdiena, 24. septembris
Vārda dienas: Agris, Agrita
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

Sarmīte Feldmane
11:24
24.09.2025
10
2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Rudenī visi meklē mājvietu, arī daudzi cilvēki. Priekšā ziema kā izaicinājums, ko nevar pārlaist ciemojoties, atpūšoties, vajag savu mājokli.

Vasaras otrā pusē parādās aizvien vairāk trauksmes saucienu, ka tiek meklēts īres dzīvoklis. Piedāvājums vienam šķiet plašs, cits nekādi nevar atrast to, ko vēlas.

Arī “Eurostat” dati liecina, ka īres maksas pieaugums Latvijā pēdējo 15 gadu laikā bijis divreiz lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), tomēr, salīdzinot ar abām pārējām Baltijas valstīm, Latvijā šis kāpums bijis mērenāks. Tā teikt, regulāri par desmit, piecdesmit, simts eiro īres maksa palielinās. Latvijā īres cenas no 2010. līdz 2024. gadam pieaugušas gandrīz par 60 %, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji ES. Savukārt Igaunijā tās kāpušas pat par 212 %, bet Lietuvā – par 175 %, padarot šīs valstis par līderēm ES īres cenu pieaugumā. Vienīgā valsts, kur īres cenas ir samazinājušās, ir Grieķija (par 13 %). Jāņem vērā, ka šie dati attiecas uz dzīvojamo mājokļu tirgu un tie neietver komerciālos īpašumus.

Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais skaidro, ka    bankas novērojumi liecina, ka pēdējā desmitgadē īres tirgus Latvijā attīstījies samērā līdzsvaroti. Lai arī īres cenas pieauga, iedzīvotāju ienākumu kāpums bija ievērojami straujāks. No 2014. līdz 2024. gadam vidējās algas Latvijā palielinājušās divkārt, kamēr īres maksas palielinājās tikai par aptuveni ceturto daļu. Tas nozīmē, ka, neskatoties uz cenu izmaiņām, iespējas īrēt mājokli Latvijā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir uzlabojušās.

Kā vēsta K.Sausais, piemēram, Rīgā, kā liecina nozares dati, dzīvokļu skaits gan pirkšanai, gan īrei joprojām ir stabils. Šogad jūlijā vairāk nekā trešdaļa no visiem piedāvājumā esošajiem mājokļiem bija paredzēti īrei.

Cik dzīvokļu Cēsu novadā pieejami īrei? To, visticamāk, nezina neviens, jo ne par daudziem īpašumiem Zemesgrāmatā    parādās ieraksts, ka noslēgts īres līgums. Nodokļi netiek maksāti, līgums vienkāršs – es tev, tu man. Ja    rodas nesaprašanās, paši kaut kā tiek galā. Visbiežāk viens paliek aizvainots. Tā dzīvoklis kalpo kā peļņas avots, nelegālais bizness.

Cēsu novads ir tūristu un ceļotāju iecienīts. Tie, kuri mūspusē vēlas uzkavēties ilgāk, kaut pārlaist vienu nakti, meklē apartamentus jeb mūsdienīgi iekārtotus dzīvokļus, kurus izīrē. Maksa par diennakti, protams, atbilstoša eiropiešu maksātspējai. Kad tūristu nav, apartamenti stāv tukši, bet saimnieks var to atļauties, jo peļņa ir gana laba salīdzinājumā ar ieguldīto. Protams, ja pašam ir biznesa un viesmīlības ķēriens. Taču šie dzīvokļi ir izslēgti no dzīvojamā fonda, mājokļiem, kuros ikdienā dzīvo cilvēki. Turklāt tikai retais ir reģistrēts uzņēmējdarbībai. Tātad cik, piemēram, Cēsīs vai Līgatnē, īstenībā ir dzīvokļu, kuros var dzīvot, nevis pārnakšņot vai mitināties atvaļinājuma laikā, neviens nepateiks.

Saprotams, jo lielāks pieprasījums, jo dārgāka prece.    Lai gan pētnieki pauž, ka īres cenas kāpj lēzeni, tāpat kā algas un visi izdevumi, tās tomēr darbspējīgam cilvēkam ar minimālo algu divās darbavietās ir pārlieku dārgas. Ja ģimenē abi vecāki saņem minimālo algu, audzina divus bērnus un viņiem    jāīrē trīsistabu dzīvoklis par 300 eiro, vēl  jāmaksā komunālie maksājumi, citi saim­nieciskie izdevumi – par telefonu, internetu, mašīnu, elektrību…    Cik naudas paliek dzīvošanai? Un viņiem vēl jābūt laimīgiem, ka dzīvokli vispār atraduši.

Droši vien neviens neapkopo informāciju par tiem, kuri kā īrnieki pārceļas dzīvot uz novadu, jo te vienkārši patīk, bet drīz vien aizdodas citur. Arī šie skaitļi labi raksturotu, kā tagad saka, cilvēku labbūtību. Mājoklis ir pirmā nepieciešamība.    Kādreiz ciniski tika teikts, ka ir cilvēki, kuri dzīvo, lai ēstu, tagad ir fakts – dzīvo, lai nodrošinātu jumtu virs galvas.

Tāda tā pasaule. Plaisa starp vēlmēm, vajadzībām, iespējām, piedāvājumiem un sabiedrības spiedienu aizvien palielinās. Tā gan jau ir cita tēma, kaut no tās pašas sērijas par īres dzīvokļiem.   

Lai šoziem silti un mājīgi!

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
23

Līdz ar rudens tuvošanos saasinājusies situācija satiksmes drošībā. Statistika par bojāgājušajiem uz Latvijas ceļiem augustā sabojājusi visas cerības, ka situ­ācija uzlabojas. Mēneša laikā 19 izdzisušas dzīvības pārgalvības, neuzmanības, bezatbildības dēļ. Kā galvenā problēma melnās statistikas uzturēšanā joprojām tiek minēta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Kā nu ne, automašīnas kļūst arvien jaudīgākas, ceļi ar vien labāki, gludāki, […]

Sandra Deruma

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
19

Rudens ir klāt. Dienas­gaismas stundas sarūk, un āra temperatūra pazeminās. Daba rudenī rāda lielisku priekšzīmi tam, ka ir svarīgi ļaut atbrīvoties no nevajadzīgā, novecojušā, nokalpojušā, gūt atelpu un tad sagatavot vietu kam jaunam. Bet kas šajā gadalaikā rosina pārdomas, pašanalīzi un dzīves izvērtēšanu?Rudens daudziem ir kā pārmaiņu laiks – neparedzami laik­apstākļi, mainīgas krāsas ainavā, dzīvnieku […]

Anna Kola

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
23
1

Lai mazinātu viedierīču lietošanas negatīvo iespaidu uz skolēnu spējām koncentrēties mācībām, socializēšanos un drošību, no šī mācību gada sākuma 1.-6. klašu skolēniem skolā aizliegts lietot mobilo tālruni. Skola gan iekšējās kārtības noteikumos var noteikt citādi, kā arī    pedagogs var atļaut skolēniem ierīci izmantotu mācību gaitā. To nosaka veiktie grozījumi Izglītības likumā aizvadītā mācību gada […]

Iveta Rozentāle

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
35

Interesantu maldu ziņu aktualitāti pamanījuši “Re:Balti­ca”/”Re:Check” žurnālisti. Viņi raksta: “Sociālajos medijos milzu popularitāti guvis kārtējais video par skaidru naudu. Tā autore ir Viktorija Tarane. Viņa šogad neveiksmīgi startēja Rīgas domes vēlēšanās no partijas “Stabilitā­tei!”, bet pirms gada – Eiropas Parlamenta vēlēšanās no “Saskaņas”. Tagad viņa biedē cilvēkus ar to, ka vajadzēs skriet uz banku mainīt […]

Agnese Leiburga

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
72

Arī es esmu no tiem, kas priecājas, ka bērnu ikdienā aizvien vairāk iesaistās tēti. Viņi arvien biežāk redzami vecāku sapulcēs skolā, bērnudārzā, piedalās pasākumos kopā ar bērniem un ir mīloši tēti savā ģimenē. Sabiedrībā mainās sen iesakņojies stereotips, ka bērna audzināšana ir tikai mammas uzdevums. Pēdējās desmitgadēs būtiski mainījusies tēvu loma gan Latvijā, gan pasaulē. […]

Iveta Rozentāle

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
26

Šajās dienās nav “karstāka” sarunu temata kā Krievijas dronu ielidošana Polijas teritorijā. Informācijas kanālos spriež, analizē, prognozē, plāno, kā reaģēt, ko darīt turpmāk. Nezināmais – ko aiz aizslēgtām durvīm runā tie, kas patiešām saprot, kas notiek. Man kā “dīvāna ekspertam” gribētos, lai Krievija nekavējoties saņemtu nopietnu atbildi no Eiropas un pārējās civilizētās pasaules. Bet, neko […]

Sandra Deruma

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
10
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
23
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
19
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
23
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
35

Tautas balss

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
7
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
19
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
26
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
36
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
28
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
19

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
22

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998