Svētdiena, 24. augusts
Vārda dienas: Bērtulis, Boļeslavs
Viņa "uztaisīja" manu dienu

Agnese Leiburga
18:10
24.08.2025
12
Agnese Leiburga

Gan jau ir dzirdēts, ka angļu valodā mēdz teikt “you made my day”, ko var tulkot kā ”tu uztaisīji manu dienu”. Vārdu sakot, tas apliecina, ka kāds jūsu dienu ir “izveidojis” vai padarījis īpašu. Manu dienu īpašu padarīja kundze, ar kuru kopā sēdējām uz soliņa pie Dubinska dīķa. Es pusdienlaikā pa Raiņa ielu gāju uz autoostu. No rīta puses lietainajā dienā tobrīd uzspīdēja silta vēlas vasaras saule. Skaistā skata uz dīķi apburta, nolēmu izbaudīt šajā vasarā nebūt ne biežo sau­laini silto mirkli un pasēdēt uz soliņa. Ne brīdi nenožēlojot it kā izšķērdēto laiku, nolēmu mājās braukt ar nākamo autobusu.

Dzīves foršie mirkļi taču jābauda tajā brīdī, kad tie ir. Un saule beidzot sildīja īsti vasarīgi jauki. Dīķis izskatījās pēc mierpilnas Purvīša gleznas. Pēc mirkļa man pievienojās kāda kundze gados, sakot, ka arī gribot te piesēst un apēst saldējumu. Pavirzījos vairāk uz soliņa malu un piekritu, ka šis ir īstais brīdis saldējuma baudīšanai. Tā, vārdu pa vārdam, sākām sarunu. Diemžēl es neiedomājos noskaidrot cēsnieces vārdu. Toties uzzināju, ka viņai ir 87 gadi. Nekad gan viņai tik daudz nedotu.Teiktu – maksimums 75. Saruna bija tik interesanta. Par visu ko – par Sibīriju, par padomju gadiem, par ilglaicīgo darbu universālveikalā pilnu ar piedzīvojumiem, zagļu pieķeršanām un citiem aizraujošiem notikumiem. Dzīvelīgi un aizraujoši man tika izstāstīts, kā viņa ar kolēģi aizvilkušas pie priekšnieka kundzīti, kas bija “netīšām” aizņēmusies halātu, un par kādu citu, kura veikala labumus bija gribējusi iznest sabāztus zem lietusmēteļa, tāpat par igauņu tūristu, kas, visiem redzot, paņēmis no plaukta labu konjaku un jau taisījies doties prom. Sēdēju tur, klausījos sirsnīgos stāstus no pagātnes un domāju, ka mūsdienu trakās steigas laikmetā ikvienam no mums vajadzētu biežāk mierīgi pasēdēt un ieklausīties.

Ziniet, ja uzmanīgi paklausās, visu ko var dzirdēt. Te nu man bija jāatceras pirms kāda laika “Rīgas Laikā”, kad vēl bija tāds žurnāls,lasītu rakstu par to, ka mēs jau sākam aizmirst, kas ir klusums. Klusuma būtībai publikācijā “Variācijas par klusumu” pievērsās Dženeta Kūpermane. Viņa, piemēram, saka: “Tas, ko mēs atstājam neizrunātu, ir daudz svarīgāks par to, ko pasakām.” Nenoliedzami- nepietiekama komunikācija nereti ir iemesls daudzām nesaskaņām un problēmām, jo, kā mēdz teikt. – kur nav informācijas, tur rodas dezinformācija, respektīvi – katrs pats var piedomāt iztrūkstošo skaidrojumu. Tomēr dažkārt pārlieku liela “ļurināšana” ļauj aiz vārdu biezokņa pazaudēt būtisko. Tieši tāpēc, manuprāt, īpaši pašreizējā infolaikmetā ir svarīgi nepazaudēt kontaktu ar sevi. Aiz skaņu un attēlu biezokņa spēt dzirdēt savas domas. Pa laikam nozust no sabiedrības virpuļa, lai ieklausītos savās izjūtās, vēlmēs un noskaņojumā. Arī Dž. Kūpermane raksta: “Skaņas satrauc – tās maina pasauli. Taču laiku pa laikam tām jāapstājas. Bez klusuma brīžiem nevar sadzirdēt ne sevi, ne citus.”

Ja pārāk auļo pa dzīvi un neklausās, tad vienkārši neatliek laika pamanīt šādus jaukus mirkļus, kad blakus piesēdusi kundze, kas labprāt padalās ar aizraujošiem dzīves laikā piedzīvotiem notikumiem. Tāpēc – ieklausieties!

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
18
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
12
1
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
28
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
36
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Citi

22:06
23.08.2025
6

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
12

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
23

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998