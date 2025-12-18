PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 18. decembris
Vārda dienas: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

Andra Gaņģe
09:56
18.12.2025
Diskusijas pret vēja parkiem Cēsu novadā sit augstu vilni. Un ne tikai pie mums, emocionāls sasprindzinājums par vēja elektrostaciju būvniecību ir visā Latvijā. Saprotams, kurš gan grib no savas lauku mājas, savas lauku sētas ikdienā redzēt lielos vēja rotorus! Rimtajā Latvijas ainavā, kur mežu horizonts mijas ar lēzeniem pauguriem, pļavām un aizvien vairāk labības laukiem, strauji grib ienākt svešinieks, par kuru ir tik daudz nezināmā un dzirdētā, kas nesola neko labu.

No vienas puses, vietējās kopienās aizvien lielākas aug bažas par iespējamo kaitējumu videi, dzīvajai dabai un pat cilvēku veselībai. No otras puses, valsts līmenī skan aicinājums straujāk virzīties uz energoneatkarību un zaļo ekonomiku. Un tieši šajā saspringumā no medijiem tiek gaidīts skaidrs, līdzsvarots skaidrojums. Taču – vai tas vispār ir iespējams brīdī, kad pat zinātniskie pētījumi nereti nonāk pretrunā cits ar citu?

Vēja elektrostaciju sakarā tiek citēta dažāda ārzemju literatūra, pētījumi, kas vēja turbīnu ietekmi uz putnu migrāciju vai zīdītāju uzvedību raksturo kā minimālu, un citi, kas brīdina par būtiskiem ekosistēmas traucējumiem. Vienos secinājumi, ka turbīnu radītais troksnis nav kritisks veselībai, kamēr citi uzsver – ilgtermiņa ietekme līdz galam nav izpētīta. Kā gan lai lasītājs izvērtē, kas ir metodoloģiski korekts pētījums un kur trūkst datu? Arī žurnālistam, kas parasti nav enerģētikas eksperts, šī ir sarežģīta teritorija. Vēl sarežģītāka tā kļūst brīdī, kad sabiedrības bailes un aizdomas iegūst aizvien lielāku svaru.

Latvijā vērojama skaidra disproporcija: pret vēja parkiem vērsto argumentu publiskajā telpā ir daudz vairāk nekā atbalstošo. Tie ir emocionāli, vizuāli un saprotami: “sabojās ainavu”, “slēps patiesos riskus”, “peļņu gūs tikai investori”. Savukārt argumenti par energoneatkarību vai klimata mērķiem ir abstraktāki, grūtāk izmērāmi ikdienas pieredzē. Te arī rodas plaisa, kurai pāri netiekam: valsts runā par stratēģiju, bet cilvēks – par savu pagastu, savu pagalmu, savu logu.

Medijiem šajā situācijā nav jābūt advokātiem ne vienai, ne otrai pusei. Uzdevums ir skaidrot, cik iespējams, un nebaidīties atzīt neskaidro. Vai “Druvas” rīcībā ir pietiekami daudz resursu, lai mēģinātu atbildēt uz kaivēniešu, veselaviešu, skujeniešu satraukumu par draudiem, ko varētu radīt iespējamie vēja parki?

Atzīstamies, nav. Publiskajā telpā iznākt varam tikai ar iedzīvotāju viedokli. Kas viņiem atbildēs? Vai tā atkal būs formāla institūciju atrakstīšanās, vēstule, kurā savirknēti neprofesionālim neko neizsakoši termini?
Droši vien Latvija nevar atļauties ne aklu atteikšanos no vēja enerģijas, ne aklu steigu. Vajadzīgas sarunas un skaidras galvas. Un skaidrs prāts jāsaglabā ne tikai tiem, kuri saņem vēja enerģētikas virzītāju pārmetumus par “lielās bildes” neizpratni, bet arī visiem, kas attīsta un atbalsta šo nozari.

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
22

Brīvdienā caurskatot ziņu virsrakstus internetā, uzmanību piesaistīja informācija vietnē “Tvnet.lv”, kas vēstīja: ”Eiropas Savienība (ES) ir jālikvidē, lai pārvaldību nodotu atsevišķām valstīm, paziņojis “Space X” dibinātājs un uzņēmuma “Tesla” īpašnieks miljardieris Īlons Masks, kuram Eiropas Komisija (EK) nesen piemēroja sodu 120 miljonu eiro apmērā. “ES ir jālikvidē, un suverenitāte jāatdod atsevišķām valstīm, lai valdības varētu […]

Agnese Leiburga

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
32

Neesmu nekāds izņēmums, gribas un gribas to pasauli kritizēt, pasūkstīties, pažēloties, pavaimanāt. Ja tam visam vēl ir klausītāji, vēl labāk – piekritēji -, ko gan vairāk vēlēties! Šajā ziņā labāka temata kā “Kad mēs augām, tad tā negāja!” nav. Tomēr bieži vien jāatzīst – vaina jau ir arī manī pašā, jo nespēju tam laikam skriet […]

Sandra Deruma

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
35
1

Domāju, tāpat kā es, ne viens vien novadnieks brīdī, kad ir bijis jātiek pie kāda veselības aprūpes speciālista, ir secinājis, ka vai nu jāgaida ilgāk nekā līdz šim, vai arī šogad nemaz pie tā vairs nav iespējams tikt, jo kvotas vienkārši beigušās. Tur, kur kādreiz izmeklējumu varēja saņemt uzreiz, tagad labākā gadījumā rinda ir tikai […]

Iveta Rozentāle

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
38

Atceraties, kā Sprīdītis, pūšot stabulē, velnu dancināja? Tā vien šķiet, ka Vladimirs Putins ir ticis pie Sprīdīša stabules un varen izbauda, ka visi pārējie aizgūtnēm dejo, nespēdami pašu spēkiem apstāties, kamēr vien viņš tajā pūš. Un kārdinājums turpināt pūst ir visnotaļ liels, lai rimtos, jo šī iegūtā varas sajūta ir pārāk patīkama. Tā, protams, nav […]

Agnese Leiburga

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
40

“Joprojām drūms. No mākoņiem var pat smidzināt… Kļūst nedaudz siltāks, temperatūra celsies līdz piektdienai,” tās ir iepriekšējo divu dienu ziņas no meteo portāla. Nu var teikt, patiesas, pārbaudītas dzīvē. Par laikapstākļiem katru dienu var dzirdēt gana pretrunīgas prognozes. Bet ar tām ir arī viens liels labums: ja man vienalga – līst vai spīd saule-, pagaidīšu […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
38

Dodoties pārgājienā un kopā ar pārējiem dalībniekiem aplūkojot pa ceļam redzamās egles, kas bija cietušas no egļu astoņzobu mizgrauža un nokaltušas, aizrunājāmies, vai iespējams, ka pēc pārdesmit gadiem egļu vairs nebūs. Un manā prātā pazibēja doma – bet kā tad Ziemassvētki bez eglītes?Svētdien otrā Advente. Pil­sētās un pagastos izrotātas pirmās svētku egles. Svētku skaistules jau […]

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
14
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
33
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
30
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
45
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
45
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Citi

21:50
04.12.2025
15

