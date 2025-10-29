PIESLĒGTIES
Trešdiena, 29. oktobris
Vārda dienas: Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

Sarmīte Feldmane
09:00
29.10.2025
4
2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Rudens kā rudens, tikai katrs tam    iedodam savu apzīmējumu, sākot no skaudri elēģiska, krāsu pārpilna, līdz draņķīgam, tumsai pakļautam. Nosaukumu dažādība atklāj bagāto latviešu valodu. Par to arī dažādi viedokļi -    vārdu krājums tik bagāts, ka var iztulkot jebko no ikvienas valodas, vai gluži pretējs, ka latviešiem savā valodā nav lemts baudīt pasaules klasikas pērles. Lai cik nepiedienīgi būtu teikt, bet, kā visbiežāk dzīvē un notikumos, arī šeit patiesība ir kaut kur pa vidu.

Nesen kāda sirmgalve atzina: “Viņš taču runā latviski, bet es neko nesaprotu!” Kundze jutās samulsusi, nepiederīga sabiedrībai, kurā atradās. Diemžēl tādas situācijas nav retums. Paaudzes mainās, valoda tāpat. Vai gan citādi ik pa laikam latviski atkal tulkotu pasaules klasiku vai ķertos klāt Bībelei, lai to latviskotu. Jaunajai paaudzei grūti iejusties senos tulkojumos, teikumu konstrukcijas, atsevišķi vārdi, termini, kurus vairs ikdienā nedzird, liedz viegli uztvert uzrakstīto.

Valodā ienāk jauni vārdi, tā bijis vienmēr. Jau no kārklu vāciešu laikiem latvieši nereti cenšas izlikties par tiem, kas nav. Rezultāts nekāds, svešu valodu vārdi mijas ar latviskiem, un ne katrs teikto saprot, bet pašam runātājam šķiet, ka ir smalks un izglītots. Tas nav nekas jauns, līdzīgi bijis visos laikos. Tikai šodien, kad pasaules robežas vaļā, skrējienā pa nepazīstām, neredzētām zemēm latviešu valodu ceļasomā var nelikt.

Tiek uzskatīts, lai valoda neizzustu, ir nepieciešams, lai tajā runātu vismaz 10 000 tās lietotāju. Latviešu valoda uzskatāma par lielas tautas valodu, jo tikai 250 no pasaules 6700 valodām runā vairāk par miljonu cilvēku. Pēc tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” aprēķiniem latviešu valodā ir vismaz 20 miljoni dažādu vārdformu dažādos locījumos. Vai tā nav bagātība?

Vienota literārā latviešu valoda izveidojās, saplūstot dažādu Latvijā mītošo baltu un somugru tautu valodām un novadu dialektiem. Daudz jaunu vārdu latviešu valodā parādījās 16.–17. gadsimtā, jo vajadzēja latviski izteikt dažādus kristīgās ticības jēdzienus. Lielākoties tie bija tieši tulkojumi no vācu valodas, piemēram, vārdi: dabīgs, garīgs, laicīgs, mūžīgs, pasaulīgs un citi.

Vecais Stenders latviešiem atstājis vārdus bauda, griba, oža. Juris Alunāns ir izdomājis ap 600 jaunu vārdu, tostarp latviskojis mēnešu un valstu nosaukumus. Viņa mantojumā arī – ārzemes, cilvēcība, veikals, jautrība. Alunāns latviskoja tautību nosaukumus. Eņlenderus latvieši sāka saukt par angļiem,  eistreiķerus par austriešiem, belgerus par beļģiem, bet no vārda pētīt radīja pētnieks.

Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī tika pieņemti vairāki normatīvie akti, kas nostiprināja latviešu valodas statusu. Taču likums par latviešu valodu kā valsts valodu tika pieņemts tikai 1935. gadā.

1940. gadā pēc Latvijas Republikas inkorporācijas Padomju Savienībā latviešu valodai valsts valodas statuss zuda. Trešās atmodas laikā 354 000 Latvijas iedzīvotāju balsojums par latviešu valodu kā valsts valodu lika LPSR Augstākajai Padomei pieņemt papildinājumu Konstitūcijā, un tas skan šādi: “Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts valoda ir latviešu valoda.” Valsts valodas statusu un lietošanas pamatus šodien nosaka Satversmes 4. pants un 1999. gadā pieņemtais Valsts valodas likums.    Valsts valodas centrs un Latviešu valodas aģentūra rūpējas par latviešu valodas saglabāšanu un attīstību, Satversmes tiesa aizsargā latviešu valodu, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija apstiprina un rada jaunus terminus utt. Bet neviena institūcija nevar neko izdarīt, ja latvieši ikdienā nerunā latviski.

Pēc Valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma 2021. gadā likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” tika ierakstīta jauna atzīmējamā diena – Valsts valodas diena. Šis datums nav izvēlēts nejauši. 1998. gada 15. oktobrī Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība: “Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda.”    Šī diena bija iecerēta kā svētki valodai, kas vieno cilvēkus. Īsti latviski svētki! Cik daudzi par Valodas dienas šoruden atcerējās, cik daudzi, izņemot plašsaziņas līdzekļus, atgādināja?

Vai laikā, kad tik daudzviet pieminam piederības sajūtu dzimtai, pagastam, novadam un lepojamies, ka visi neesam vienādi kā fabrikā ražotas krūzītes, nebūtu īstā reize nest tautās valodas vietējo bagātību? Sākot ar vietvārdiem, pētot un atgādinot, kā runāja radu radi pirms pusgadsimta un agrāk. Katra izloksne ir vērtība. Un tā zūd.

Esam pratuši saglabāt katram kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgo amatniecību, bet aizsaules ceļos aizlaižam valodu. Viss ir vienkārši – jāstrādā, jāpēta, tad varēs rīkot godus un sevi celt priekšā.    Lai citi apskauž, kāda dzidra, skanīga, plūstoša un bagāta ir mana pagasta valoda. Tad būs svētki latviešu valodai, ne tikai kalendārā ierakstīts, ka ir tai veltīta diena.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
17

Nevēlos uzdoties par pedagoģijas vai bērnu audzināšanas speciālistu – tāda no tiesas neesmu. Neesmu studējusi šo jomu, arī pašas bērnu audzināšana ir subjektīvā pieredze, ne zināšanas, ko un kā tiešām vajadzētu darīt. Tomēr gadās brīži, kad tuvāk vai tālāk notikušais liek aizdomāties par bērnu un jauniešu rīcības motīviem. Vismaz pārcilāt galvā, kas tad īsti tur, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
23

Es tāpat kā ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoju par šausminošajiem notikumiem, kad Bauskas novadā vienlaicīgi nošāva trīs suņus, no kuriem divi bija kucēni. Notikums izraisījis lavīnveidīgu reakciju un sašutumu. Šajā reizē suņi bija ieklīduši svešā īpašumā un, iespējams, apdraudējuši tur dzīvojošos, bet pirms mēneša Jēkabpils pusē neliela izmēra suņuku nošāva saim­nieka mājas pagalmā, turklāt tad, […]

Iveta Rozentāle

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
90
1

Ārste man izrakstīja zāles. Mazās ripiņas ar desmit miligramiem aktīvās vielas sastāvā man vēl jādala uz pusēm, lai dzertu no rīta un vakarā. Tas lika aizdomāties, cik gan jaudīga ir šī viela. Tās pašas dienas vakarā žurnālā “Ir” lasīju rakstu, kurā Kuldīgā pēc narkotiku lietošanas mirušās Luīzes Bergmanes (21) mamma Līga izstāsta, kas viņai zināms […]

Agnese Leiburga

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
27

Mūždien daudzinātais teiciens – laime ir tevis paša rokās – var šķist nudien līdz riebumam notriekts, nodeldēts un dzīves prozā jau sen noslīcis. Pat šobrīd, to rakstot, nekādas maigās jūtas pret šiem vārdiem manī neiesilst. Tomēr jāatzīst, sensenajā gudrībā ir kas vēl lielāks par pārlaicīgu viedumu. Tas ir kā glābiņa ābece, kad un kā sevi […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
36

Desmit paņēmieni, kā izvairīties no rudens depresijas – apmēram tāds varētu būt vidējais dažādu sieviešžurnālu un interneta ziņu portālu virsraksts šajā gadalaikā. Visapkārt daudz dzird, kā cilvēki gatavojas drūmajam periodam. Es īsti šajā kategorijā neietilpstu. Nē, man arī diez ko nepatīk salt un nepatīk izlīt, vēl vairāk nemīlu, ja pūš liels vējš. Tomēr man nav […]

Agnese Leiburga

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
27

Darbs nebeidzas nekad. Teiksiet, smieklīgi, ka tikai tagad, savā nupat iesāktajā piektajā desmitniekā, to skaļi saku. Atzīstu, muļķīgi, bet joprojām manī nebija mirusi vēlme darāmo pabeigt, nokārtot un nolikt malā, lai mierīgi varētu doties pie miera ar apziņu, ka esmu visu paveikusi. Vismaz attiecībā uz kādām konkrētām lietām. Tomēr viena no pēdējām reizēm, kad spēju […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
4
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
17
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
90
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
27

Tautas balss

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
28
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
22
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
19
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
23
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
45
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
11

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
34

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
29

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054