PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 19. februāris
Vārda dienas: Zane, Zuzanna
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

Līga Salnite
12:01, 19. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Tā par visiem simt procentiem un caur caurēm katrā savā paustajā vārdā, manuprāt, nē. Te arī varētu pielikt punktu, jo atbilde ir gana skaid­ra. Vienlaikus jāatzīst, man pašai tāda atbilde šķiet arī gana skaudra. Lai arī kā mēs vēlētos būt kristāltīri un dzidri kā dimanta oliņas, atspoguļojot apkārtējos notikumus, gaismas stari vienmēr lauzīsies un šķelsies atbilstoši mūsu pašu tā brīža skatījumam. Tas ir vienkārši neizbēgamais ietekmes faktors – katra galvā ieliktais domāšanas modelis, kas ietekmē apkārtējās vides un dzīves uztveri.

Taču to negribas uztvert arī tikai kā mīnusu. Galu galā lasītājam vienmēr būs interesantāk lasīt tekstu – dzīva cilvēka domu spoguli, ko nav radījis nejūtīgs mākslīgais intelekts (MI), pat ja tas nebūs lasītājam tīkamāko domu veidols. Vai es kļūdos? Ja mēs visi apmierinātos tikai ar tādām ziņām un analītiskiem apkopojumiem, kas mums ir tīkami, vai visi sevi par neatkarīgiem pasludinājušie ziņu mediji nebūtu jau dabīgi “nomiruši”?

Atvainojiet, es nudien primitivizēju informācijas pasniegšanas kopainu sabiedrībā, tomēr ar to man gribētos apliecināt ticību tam, ka cilvēkam šāda saruna ir nepieciešama. Saruna ne tādā burtiskā nozīmē, bet kā process – nāk ziņas no valsts vai pašvaldības līmeņa iestādēm un amatpersonām, ir profesionāļu viedokļi, ir kaimiņu teiktais un novadnieku protests. No tā visa tikpat kā nekad nevar izsijāt vienu noteiktu taisnību, taču žurnālista skatupunkts palīdz paraudzīties uz sevi, savu problēmu no malas it visiem.

Kā pasaules, tā vietējos notikumus žurnālisti cenšas izstāstīt atbilstoši tam, ko savā vērtību sistēmā izjūt kā svarīgāko, vai tie būtu ASV prezidenta Donalda Trampa neprognozējamie izteicieni vai vēstis no kara Ukrainā, vai vietējās ūdensapgādes nebūšanas. Vai cilvēk vispār par to kaut ko grib uzzināt un kur šo informāciju smelties, tā jau ir katra paša atbildība. Lai arī informācijas plūsma šodien ir strauja un plata kā Amazones upe, man ļoti gribētos cerēt, ka vismaz pašreizējais jaunietis jau aug ar izpratni – nozīmīgās tēmās un jautājumos ir svarīgi informāciju gana plašos un dažādos laukos.

Tāpat kā ukraiņu skeletonista Vladislava Heraskeviča, mūsu­prāt, netaisno diskvalificēšanu ļoti dažādi vērtē citās valstīs, tā arī mūsu novada teritoriālā plānojuma līnijas katrs mēra ar savu mērauklu – kādam par īsu, kādam par garu. Kādam psiholoģiski tiek atņemts viņa lauku mājas statuss piepilsētā, kādam atklāti pateikts – mazdārziņš, visticamāk, tur mūžīgi nebūs, un cits saka, ka nav nekādu uzņēmējdarbības attīstības iespēju. Visiem viss labi diez vai kādreiz būs. Mums atliek tikai korekti fiksēt šos spriedumus un sevī iekšēji klusi cerēt, ka viss noslēgsies daudz maz pieklājīgā komunikācijā.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Cēsniece Linda Jermacāne rada apģērbu

07:26, 15. Feb, 2026

Kā no gaisa nokrīt betona ražotne

02:00, 13. Feb, 2026
2

Ilze Cekule trenē jaunos slēpotājus un biatlonistus

08:03, 16. Feb, 2026

Rāmuļu skolai būs jāturpina sevi pierādīt

13:37, 17. Feb, 2026

Smaragdzaļā pūķu un drakonu zeme Vjetnama

08:16, 15. Feb, 2026

Skolu remonti izvērsti uz pilnu jaudu

02:00, 14. Feb, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

No sveškauna līdz svešlaimei – dīvāna ekspertu uznāciens

19:59, 16. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nelaim-īg(n)ums it visā

14:24, 14. Feb, 2026

Tautas balss

Privātais strādā labāk

12:03, 19. Feb, 2026
Ieriķu apkaimes iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju, ka Latvijas Pasta pakomāta Ieriķos nebūs. Tajā pašā laikā Omniva sola pakomātu Auciemā. Re­dzams, […]

Ar bērniem jārunā par dzimumu atšķirībām

12:03, 18. Feb, 2026
Seniore G. raksta:

“Neiedomājami, ka divpadsmitgadīgai meitenītei iestājas grūtniecība. Manuprāt, tas tikai liecina, cik aizliegta tēma joprojām ir […]

Ar argumentiem, ne kašķiem

20:01, 17. Feb, 2026
Cēsnieks J. raksta:

“Laikam jau parlamenta opozīcijai ir pašsaprotami prasīt pozīcijas premjera demisiju, bet šķiet, ka šis nav […]

Kā palīdzam Ukrainai

20:01, 16. Feb, 2026
Seniore L. raksta:

“Nedzirdam, ka arī Cēsu pusē kāda institūcija sniedz palīdzību Ukrainai laikā, kad tiek postīta enerģētikas […]

Tilts. Ieguvumi un zaudējumi

14:26, 15. Feb, 2026
Lasītājs raksta:

“Līgatnē pār Gauju celšot tiltu. Un kas tad notiks ar pārceltuvi? Tas taču ir vēsturisks […]

Sludinājumi

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]