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Vai tiks dota iespēja iznīcināt mūsdienu pasauli

Sallija Benfelde
12:23, 19. Okt, 2026

“Mēs nepārdodam savu valsti. Mums tas nav biznesa jautājums – tas ir mūsu dzīvības jautājums. Tā ir mūsu valsts, mūsu mājas, mūsu bērni,”

14. oktobra intervijā britu žurnālistam Pīrsam Morganam sacīja Ukrainas prezidents Vo­lo­dimirs Zelenskis. Ukrainas prezidents arī piebilda, ka jūtas nodots, tas, kas ir noticis pēdējās dienās, ir nodevība pret viņa valsti. Kā zināms, pēdējā lai­kā ASV prezidents Donalds Tramps publiski paziņojis gan to, ka viņš ir vienojies ar Krie­viju par pamieru, tikai ukraiņiem jāpārtrauc triecieni pa enerģētikas objektiem, gan pavēstījis, ka Ukrainai vajadzīgs cits prezidents. Lai gan šī “vienošanās par pamieru” notika bez Ukrainas līdzdalības, ukraiņi uz brīdi pārtrauca tādus triecienus, bet Krievija it kā sasniegto pamieru neievēroja pat ne stundu. Vēl vairāk – amerikāņi, nebrīdinot ukraiņus, samazināja Starlink jaudu ļoti spēcīga Krievijas trieciena laikā, tā neļaujot pārtvert Krievijas trieciendronus. Īsi sakot, izskatās, ka Tramps ir nostājies Putina pusē, un nu jau tā uzskata daudzi amerikāņi un viņu senatori no abām partijām. Trampa paziņojumus par to, ka karu grib Zelenskis, ka ukraiņiem vajag citu prezidentu daļēji var skaidrot ar ļoti zemajiem reitingiem. Pēdējā socioloģiskā aptauja liecina, ka Trampu atbalsta aptuveni trīsdesmit procenti amerikāņu, bet atsevišķos jautājumos pat tikai ap divdesmit procentu.

Izskatās, ka pēdējās nedēļās Tramps cenšas izpildīt Putinam dotu solījumu. Jautājums, protams, ir, kāds ir tas solījums un kāpēc Trampam tāds ir vajadzīgs. Medijos jau ir izskanējis, ka Vašingtona ir ierosinājusi atbloķēt miljardiem ASV dolāru no Krievijas aktīviem, kas iesaldēti Rietumos, pārdot daļu no Krievijas naftas giganta “Lukoil” akcijām darījumā ar investoru grupu no Tuvajiem Austrumiem, starp kuriem ir arī tādi, kam ir biznesa saiknes ar amerikāņu sarunvedējiem.
To, kādas ir Donalda Trampa patiesās vērtības, nu jau saskata visi vai gandrīz visi. Protams, diplomāti ievēros noteikto procedūru un publiski runās par ASV kā par stratēģisko partneri, bet viņu pārstāvētās valstis redz un saprot, kas notiek. Var uzjautrināties, ka ASV prezidents gribētu mainīt citas valsts prezidentu un sapņo par to, ka okeāns tiks pārdēvēts viņa vārdā, bet patiesībā tas ir jautājums par to, vai Donaldam Trampam kopā ar Krieviju un tās dažiem satelītiem tiks dota iespēja iznīcināt mūsdienu pasauli.

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