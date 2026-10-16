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Trifeļu namiņš Piebalgas ainavā

Sarmīte Feldmane
03:00, 17. Okt, 2026

Romantiskai naktij Piebalgā. SIA “Truffle” Trifeļu namiņš sāk uzņemt viesus. FOTO: Sarmīte Feldmane

Dzimtas saimniecībā izveido jaunu atpūtas vietu

Dabas saimniecība “Lielkrūzes” Jaunpiebalgas pagastā ir ne tikai piemērs, kā saimniekot videi draudzīgi un ilgtspējīgi, tā ir arī ir ceļotāju iecienīta vieta. Te brauc sajust Piebalgu.

Nedēļas nogalē “Liel­krūzēs” durvis vēra Trifeļu namiņš. Saimniece Silva Dolmane to uzcēlusi un iekārtojusi vecāku Valentīnas un Guntara Dolmaņu izlolotajā lauku sētā.

“Prieks, ka vieta attīstās un to veicina meita. “Lielkrūzēs” viss notiek. Mazbērni te brīvos brīžos ir klāt un iesaistās darbos. Tā ir mūsu vieta, mūsu Pie­balga,” “Druvai” sacīja Valen­tīna.

Silvai ideja par Trifeļu namiņu (TruffleCabin) radās pirms četriem gadiem. “Savā 40 gadu jubilejā nerīkoju svinības, bet par godu katram savas dzīves gadam iestādīju ozoliņu,” atklāj jaunpiebaldziete. Tie nav parasti Latvijas ozoli, nākotnē zem kokiem augs ēdamās trifeles. Trifeļu sēņu mikorizas ozola stādi atvesti no Francijas. “Protams, ozoliem ir pārbaudījums ieaug Piebalgas zemē un pieņemt mūsu klimatiskos apstākļus. “Lielkrūzēs” ziemās ir par pāris grādiem aukstāks nekā Zosēnos. Daži kociņi izsala, nākamgad iestādīšu vietā. Ticu, ka pēc desmit gadiem manā ozolu birzī būs trifeles,” pastāstīja Silva un atgādināja, ka ne velti vecāki viņai devuši tieši šo vārdu, kas tulkojumā nozīmē mežs.
“Trifeles atklājas ar laiku, arī dzīvē ir tāpat – iestādām ideju, par to rūpējamies, ticam un ļaujam tai izaugt. Dzīvē esmu guvusi pieredzi, bijusi daudzviet pasaulē un savas prasmes, zināšanas gribu ieguldīt Piebalgā, ielaist te dziļas saknes,” bilda Silva. Viņa 15 gadus līdztekus ikdienas darbam strādāja organizācijā “Junior Chamber international” (JCI Latvia) – starptautiskā organizācijā, kas apvieno uzņēmējus, esošos un topošos līderus vairāk nekā simts valstīs. “ Pieredze, ko guvu dažādos projektos, ir nenovērtējama. Tā bija iespēja attīstīt savas spējas, tā bija karjera līdztekus profesionālajai. Bija jāīsteno ideja, jāizveido komanda, bet budžeta nav. Domā un dari un saproti, ka vari izdarīt vairāk un citādāk, nekā neieguldot daudz naudas. JCI ir mana uzņēmējdarbības skola,” pastāstīja Silva un uzsvēra, ka arī Trifeļu namiņa ideju palīdzēja īstenot domubiedri.

Pirms vairāk nekā diviem gadiem Silva nodibināja uzņēmumu SIA “Truffle”, lai Piebalgā izveidotu īpašu vietu, kas ir mūsdienīga, funkcionāla un iekļaujas vietējā ainavā. Namiņa saimniece atklāj, ka tieši tad sākās jaunais Eiropas Savienības (ES) plānošanas periods. “Gaidīju, kādas būs finansējuma programmas. Bija skaidrs, ja izdosies piesaistīt finansējumu, daru, ja ne, tad ne,” atklāja uzņēmēja.

Gandrīz vienlaikus īstenoti trīs projekti – ar programmas “Leader” atbalstu uzcelts un iekārtots Trifeļu namiņš, ar ES Atveseļošanas fonda piešķirto atbalstu izveidota tūrisma objekta mājaslapa ar integrētu rezervācijas sistēmu un e-komercijas risinājumiem. Pavisam drīz tiks pabeigts otrs “Leader” projekts pakalpojumu dažādošanai, lai namiņa ciemiņiem piedāvātu plašākas atpūtas iespējas. Būs elektrovelosipēdi, sup dēļi, ar kuriem varēs braukt pa visiem “Lielkrūžu” dīķiem, pastaigu taka, āra džakuzi.

“Ārzemnieki brauc uz Latviju atvēsināties, mēs sildīties uz siltajām zemēm. Namiņš uzņems viesus visu gadu. Ir ierīkots starlink internets, ekonomiska apkure,” uzsvēra saimniece un pastāstīja, ka Trifeļu namiņš ir vieta nesteidzīgai atpūtai divvientulībā vai kopā ar ģimeni. Arī namiņa interjerā redzamas trifeles, zemes toņi, bet pa logu – jaunā ozolu birzs. “Trifeļu namiņš nav tikai naktsmītne, bet sajūta,” uzsvēra Silva.

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Valde­miere-Bišere pastāstīja, ka Jaunpiebalgas pagastā ir vien pāris nakšņošanas vietu. “Mums nav tādu viesu namu un brīvdienu māju, kādas ir kaimiņu pagastos, jo nav ezeru. Katrs piedāvājums, kas var ieinteresēt atpūtniekus, ir ieguvums pagastam,” vērtēja D. Valdemiete-Bišere un uzsvēra, ka “Liel­krūžu” attīstību virza ģimenes spēks.

“Ja ir skaidrs mērķis, vēlēšanās to sasniegt un jauda darīt, tad viss izdodas,” novērtējot īstenoto, sacīja LEADER projektu administrētāja, biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” administratīvā vadītāja Daiga Rubene.

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