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Sakopta skola liecina par sabiedrību

Cēsniece
01:26, 18. Okt, 2026

“Ikdienā eju garām Cēsu vidusskolai, priecājos par atjaunoto ēku. Mūsu bērni sen to bija pelnījuši. Tas, kāda izskatās skola, liecina par sabiedrības attieksmi pret nākotni, attīstību,” sacīja cēsniece cienījamos gados.

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