Sakopta skola liecina par sabiedrību

“Ikdienā eju garām Cēsu vidusskolai, priecājos par atjaunoto ēku. Mūsu bērni sen to bija pelnījuši. Tas, kāda izskatās skola, liecina par sabiedrības attieksmi pret nākotni, attīstību,” sacīja cēsniece cienījamos gados.
“Ikdienā eju garām Cēsu vidusskolai, priecājos par atjaunoto ēku. Mūsu bērni sen to bija pelnījuši. Tas, kāda izskatās skola, liecina par sabiedrības attieksmi pret nākotni, attīstību,” sacīja cēsniece cienījamos gados.
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