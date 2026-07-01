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Vai tiešām tik zemu kritīsiet?

Līga Salnite
12:39, 1. Jūl, 2026

It kā tas būtu vērtējams tikai kā neinteliģenta līmeņa muļķīgs kašķis, kas izvērties publisks un, visticamāk, pavisam drīz tiks aizmirsts. Tomēr man pēc izlasīšanas ilgi neiziet no prāta ekonomikas ministra un Latvijas Zemnieku savienības valdes priekšsēdētāja Viktora Valaiņa publiskā “cepšanās” ap sabiedriskā medija Latgales redakcijas izvēli neapmeklēt viņa vadītās ministrijas rīkoto konferenci. Cienījamais ministrs solījies lūgt paskaidrojumus sabiedriskajam medijam.

Patlaban gaisā ap “lsm” zīmolu virmo negācijas    – te rodas koncepcijas vienotā medija tēlam, te vienlaikus iznirst protesti pret vēsturisko nosaukumu un logotipu zudībām – šajā reizē nevēlos šīs konceptuālās argumentācijas pārcilāt. Šoreiz gribu pieskarties ikdienišķajam.

Kad medijs, vienalga- privātais vai sabiedriskais, plāno darbu, tas seko sev izvirzītajām prioritātēm. Privāts plašsaziņas līdzeklis jūtīgi sekos savas auditorijas pieprasījumam, sabiedriskais – vairāk sev izvirzītajam uzdevumam nodrošināt uzticamu informāciju par svarīgo. Nenoliedzami, V. Valaiņa ieskatā, viņa vadītās ministrijas rīkotās konferences nozīmība ir neapšaubāma, es to negribētu noliegt vai nozīmību mazināt, tomēr šajā situācijā pilnībā aizstāvēšu kolēģus un pakratīšu pirkstu ministra virzienā. Nepazīstu nevienu no Latgales redakcijas, tomēr gribētu uzsvērt, ka darba plāns, pasākumu apmeklējumi un vizītes dažādos notikumos ir tikai redakcionāla atbildība. Tā nevar uzlikt saistības pret kādu valstisko vai vietvaras iestādi un tās rīkotajiem pasākumiem. Tas, vai notikums būs interesants un vajadzīgs tālākajam darbam, ir tikai paša medija ziņā. Tāpat, vai tam pietiek jaudas – tas ir, cilvēku – šī notikuma atspoguļošanai, arī ir paša medija atbildība un izšķiršanās. Ja izvēlējies runāt par kādu vietējo problēmu vai aizbraukt ciemos pie zemnieka, kurš šobrīd cieš zaudējumus, tātad tas šajā reģionā ir nozīmīgāk. Vienīgais, ko ministrija var turpināt darīt, ir aizvien vairāk informēt un vairāk stāstīt par sev nozīmīgajām lietām šajā reģionā. Kad trāpīs aktuālākajā problēmā, to nešaubīgi sajutīs, jo interese būs. Ne pienākums, bet interese.

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