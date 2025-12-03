PIESLĒGTIES
Trešdiena, 3. decembris
Vārda dienas: Evija, Raita, Jogita, Ako
Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

Agnese Leiburga
19:58
03.12.2025
6
Agnese Leiburga

Kad radās un plašu popularitāti iemantoja televizori un dažādas televīzijas pārraides, ātrs gals tika paredzēts radio, jo kāda gan jēga kaut ko tikai klausīties, ja var reizē arī skatīties. Tomēr radio dzīvo vēl šodien un nebūt nešķiet, ka būtu uz miršanu. Kad parādījās datortehnoloģijas un vēl jo vairāk plašās interneta iespējas, ātru galu paredzēja abiem iepriekšminētajiem. Tā vietā popularitāti ir zaudējuši ja nu vienīgi televizori kā tehnoloģisks rīks, kur pārraides skatīties un klausīties, pašas televīzijas un radiokanāli dzīvo tālāk. Gribēju jau rakstīt, cepuri kuldami, kā saka latviešu paruna, bet tas varbūt tomēr būtu pārspīlēti, jo problēmas pārdzīvot nācies gan vieniem, gan otriem.

Pirmajā šī mēneša dienā ziņās izlasīju vēsti, ka 30. novembrī 81 gada vecumā mūžībā devies “Amerikas balss” ilg­gadējais latviešu redakcijas vadītājs un žurnālists Knuts Ozols. Tā ziņojuši viņa piederīgie. Gandrīz 40 gadus viņš strādāja ASV raidorganizācijā, ar laiku uzņemoties latviešu redakcijas vadīšanu. Viņa laikā Latvijā sākās Atmoda, un sākotnēji “Amerikas balss” reizē ar “Brīvo Eiropu” bija galvenais informācijas avots, kas ziņoja par pirmajiem notikumiem Rīgā pie Brīvības pieminekļa. Ik dienas tika veidoti trīs pusstundu gari raidījumi septiņas dienas nedēļā. Daudzi joprojām atceras padomju sistēmas slāpēto raidījumu ievadu, kas sākās ar vārdiem: “Šī ir Amerikas balss no Vašingtonas.” Izveidota tālajā 1951. gadā, latviešu redakcija beidza darbu vien 2003. gadā. Līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu Latvijā izveidojās brīva prese un vajadzība pēc “Amerikas balss” vēstījumiem pamazām izzuda.

Tas lika man aizdomāties, ka šis un tas jau mainās, bet vai būs tā, kā to paredz skeptiķi, ka līdz ar mākslīgā intelekta popularitātes augšupeju plašsaziņas līdzekļi izzudīs kā parādība?

Nesen biju mācībās, kurās runāja arī programmētājs, krāpnieku mednieks un drošības eksperts Elviss Strazdiņš. Viņš atgādināja līdzīgu domu, ko reiz savā koncertlekcijā izteica zinātnieks Mārcis Auziņš. Viņš toreiz uzsvēra, ka mākslīgais intelekts uztverams kā perfekta viduvējība. Arī Elviss Strazdiņš min ko nosacīti līdzīgu, ka mākslīgais intelekts jau tikai izspļauj atbildes no apkopojumiem interneta vidē. Respektīvi – jo vairāk visādu muļķību tur ir, jo lielākas ir iespējas, ka, vaicājot padomu kādam mākslīgā intelekta rīkam, saņemtās atbildes nebūs precīzas un faktoloģiski atbilstošas. Un, būsim godīgi, muļķības dažādos interneta resursos tiek sarakstītas pārpārēm. E. Strazdiņš akcentē, ka tieši tāpēc atbildīgu un profesionālu informācijas iegūšanas, uzglabāšanas, apstrādes un izplatīšanas praksi pielietojoši mediji būs nozīmīgi arī turpmāk. Ir svarīgi tverties pie informācijas līdzekļiem, par kuriem mēs esam pārliecināti, ka tur publiskotā informācija ir profesionālu speciālistu jeb žurnālistu pārbaudīta un caurskatīta, nevis sagrābstīta vien interneta plašumos.

Bet ziņa par “Amerikas balss” bijušā žurnālista aiziešanu mūžībā man atsauca atmiņā arī reģionālo Latvijas žurnālistu mācības Amerikas Savienotajās Valstīs 2022. gadā, kur bija lekcijas arī pie šīs raidstacijas pārstāvjiem. Atceros, bērnībā nevarēju saprast, kāpēc gan tēvam kopā ar viņa draugu, mūsu kaimiņu Viktoru, ir tik svarīgi šņācošajos radioviļņos uztvert kādas aprautas ziņas, ko viņi sauca par balsi no Amerikas. Man saprotamākas šķita tur arī ne pārāk skaidri dzirdamās “Čikāgas piecīšu” melodijas. Kad tajās pašās mācībās intervēju Armandu Birkenu, varēju vien iedomāties, cik priecīgs par šo faktu būtu mans tēvs. Bet mēs varam būt gandarīti, ka demokrātiskā Latvijas valstī “Amerikas balss” vairs nav nepieciešama kā vienīgā raidstacija, kur klausāmas objektīvas ziņas no pasaules, ne uzspiesta padomju propaganda.

Saistītie raksti

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
26

“Lai palīdzētu iepirkties lētāk, decembrī Centrālā statistikas pārvalde sāks ievākt lielveikalu ķēdēs pārdoto pamata pārtikas produktu cenas. Kur tās varēs atrast,” vēsta žurnāls “Ir” publikācijā “Kur lētāki brokoļi”.Rakstā paskaidrots: “Iepērkoties pārdomāti, nevis impulsīvi, mēs varam apturēt pārtikas cenu pieaugumu, uzskata rīdzinieks Arturs Zikovs. Viņš ir programmētājs, tomēr ar naudu nemētājas. Lai ekonomētu, agrāk bieži pārskatīja […]

Agnese Leiburga

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
20

Notikumi virzās pa apli, un šobrīd manī kaut kur pazudusi ticība kaut kad tikt no tā ārā. Teju ik dienu sev nākas atkārtot – kaut kad tās kara šausmas beigsies. Lai gan vairs nesaprotu, kā tieši tas var beigties, ja pat sākuma punktu sen vairs nemāku noteikt. Mums ģeogrāfiski vistuvākais karš visvienkāršākajā, acīmredzamākajā un ļoti, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16

Šogad centram “Marta”, Latvijas sieviešu tiesību aizstāvības organizācijai, aprit 25 gadi. Centrs sniedz profesionālu rehabilitāciju vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām. Pērn palīdzību saņēma 790 cilvēki Latvijā. Viena no būtiskākajām pārmaiņām, ko centram ar neatlaidīgu darbu izdevies panākt, ir plašākas sabiedrības izpratne, ka vardarbība ģimenē nav pieņemama. 25. novembris ir Starp­tautiskā diena vardarbības pret […]

Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
33
1

Novembris Latvijai ir nozīmīgs mēnesis, kad īpaši domājam par mūsu valsti – tās pagātni, pārbaudījumiem, iespējamo nākotni. Par Latviju es domāju arī, piedaloties divu iestāžu atklāšanā. Jaunpiebalgā bijušajā skolas ēkā durvis vēra senioru nams “Piebalga”, savukārt Cēsīs, Dārtas ielā, svinīgi tika atklāta atjaunotā Cēsu Bērzaines pamatskolas pirms­skolas “Dārtiņa” ēka. Divas celtnes, kas ļoti gaidīja atdzimšanu: […]

Iveta Rozentāle

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
40

Darba un ģimenes rūpēs, kas saistītas ar gatavošanos valsts svētkiem, it nejauši uzdūros rakstam, kas negaidīti trāpīja manā pašai sev labi noslēptā sāpju punktā. Portālā lsm.lv novembra sākumā publicēts ārstes psihoterapeites Agijas Tommes raksts par, vienkāršiem vārdiem izsakoties, vaļasprieku trūkumu mūsdienu sabiedrībā. Ievērojams uzsvars aprakstā likts uz to, kā vaļasprieki un jebkādas aizraušanās spēj papildināt […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
29

Domāju, dabas draugiem, un ne tikai, būs interesanti šīsdienas “Druvas” 10. lappusē izlasīt, kā vienā būrī sadzīvo svīres un strazdi, gādājot katrs par saviem putnēniem. Tas tapis zināms, pateicoties pie būra uzstādītajai videokamerai. Daba tiešām mēdz pārsteigt! Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, pieaug iespējas to vērot, atklājot brīnumainas lietas dzīvās dabas pasaulē. Arī televīzijas raidījumi ne tikai […]

Sandra Deruma

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
26
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
37
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
32
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
27
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
27

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054