PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 19. marts
Vārda dienas: Jāzeps, Juzefa
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Vai jaunas cerības dabūt pierakstu pie ārsta

Agnese Leiburga
08:48, 19. Mar, 2026

Pirms dažiem mēnešiem daktere man izrakstīja nosūtījumu uz doplerogrāfiju. Nezinu, kā ar to veicas jums, bet man ārstu apmeklēšana prasa zināmu saņemšanos un noskaņošanos, tāpēc kādu laiciņu šis nosūtījums ( šoreiz uzrakstīts papīra formātā) nostāvēja man darbā uz galda. Kad jau saņēmos meklēt, kur pierakstīties, cerēju, ka varēšu to izdarīt Valmierā, turpat, kur braucu pie savas dakteres, bet tur saņēmu strupu atbildi – uz doplerogrāfiju pierakstīties nevar. Pirmais pusgads jau ir pilns, bet uz nākamo vēl pierakstīšanās nav atvērta.

Sapratusi, ka nekādu dižo variantu man nav, nolēmu skatīties “piearsta.lv”, ko tur piedāvā, lai pārskatāmā periodā tiktu uz maksas vizīti. Viens no tuvākās iespējas variantiem, kas mani piesaistīja arī ērtās nokļūšanas dēļ, bija Republikas laukuma klīnikā Rīgā. Man patika, ka varu aizbraukt uz galvaspilsētu ar sabiedrisko transportu un aiziet uz pieņemšanu pie ārsta kājām. Jāatzīst, par tādu klīniku iepriekš dzirdējusi nebiju, tomēr samaksa šķita gana adekvāta, tādēļ nolēmu mēģināt. Klātienē ar vietas atrašanu gan iznāca mazliet smieklīgi – domāju jau, ka mani, kā saka, “sašņorēs” Zemkopības ministrijas apsardze. Vienkārši, internetā meklējot klīnikas atrašanās vietu, lasāma piebilde, ka ieeja tur ir no Zemkopības ministrijas puses. Es to visu, protams, godīgi ņēmu vērā un gāju tik iekšā pa durvīm, uz kurām uzraksts “Zemkopības ministrija”. Ieejot vestibilā, meklēju kādu uzrakstu, kas norādītu uz ārstniecības iestādi, bet izdzirdēju, ka aiz muguras tiek saukts: “Kaut ko meklējat, kundze?” Kamēr vēl aptvēru, ka tā kundze esmu es, apsargs jau bija pieskrējis klāt. Sapratis, ka negrasos uzglūnēt ne ministram Armandam Krauzem, ne kādam no ministrijas ierēdņiem, viņš laipni man parādīja, kur meklējama šī klīnika. Tiesa gan, noņurdēja, ka tur internetā esot sarakstītas pilnīgas muļķības par atrašanās vietu. No tā es secināju, ka nebiju pirmā tāda šīs iestādes meklētāja. Republikas laukuma klīnika izrādījās blakus ēkā, bet uz savu pieraksta laiku es paspēju, jo, par laimi, biju ierēķinājusi rezervi meklējumiem.

Zinot, ka nekur nesprukšu un kādas vizītes pie medicīnas speciālistiem mani, visticamāk, sagaida arī turpmāk, ar interesi palasīju “lsm.lv”, kur vēsta: “Latvijā pieraksts pie ārsta par valsts naudu patlaban ir kā laimes spēle – vai sazvanīs un kur būs ātrāk. Pacientiem līdz ar jauno elektronisko nosūtījumu ieviešanu būs jābūt ļoti precīziem. Ar jauno kārtību, kurai jāsāk darboties jau maijā, iecerēts uzlabot pacientu atbildību un mazināt rindas. Vai tas izdosies? Vai valsts ir domājusi par to, kā pacientiem pieraksta meklējumus padarīt ērtākus? To skaidroja Latvijas Televīzijas raidījums “Aizliegtais paņēmiens”.”
Pašu raidījumu gan nenoskatījos, bet izlasītais ļauj lolot vismaz nelielas cerības, ka sistēmu pamazām izdosies sakārtot, lai gan pagaidām nekādu jūtamu virzību šajā jautājumā nejūt.

“No šī gada maija veselības aprūpes jomā ir paredzēta pilnīga pāreja uz elektroniskajiem nosūtījumiem pie ārsta. Papīra formātā nosūtījumus varēs izmantot kādās krīzes situācijās, ja, piemēram, ārstam nav interneta. Elektroniskais nosūtījums būs e-veselības sistēmā, un to tajā varēs redzēt gan pats cilvēks, gan jebkura ārstniecības iestāde, kur pacients vēlēsies šo pakalpojumu saņemt. Savukārt otrs jaunums, ka, pierakstoties pie ārsta, šādam nosūtījumam jau jābūt – to nevarēs dabūt no ģimenes ārsta vēlāk. E-nosūtījums tiks savienots ar konkrēto pierakstu, kas nozīmē, ka cilvēks uz vienu izmeklējumu nevarēs pierakstīties vairākās vietās, cerot, ka kaut kur rinda pienāks ātrāk. Ja pacients tomēr gribēs kaut ko mainīt, iepriekšējais pieraksts obligāti būs jāatceļ, un tikai tad e-nosūtījumu atkal varēs savienot ar citu pierakstu. Veselības ministrijas (VM) plāns paredz, ka e-nosūtījumiem pilnvērtīgi jāsāk darboties no šī gada maija, bet sistēma kopš pērnā gada novembra tiek ieviesta pakāpeniski. VM cer, ka šādā veidā rindas pie ārstiem kļūs īsākas. Ar jaunās sistēmas ieviešanu nodarbojas Latvijas Digitālās veselības centrs, tam tiek izmantota Eiropas Savienības nauda,” ziņo raidījums.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Gūst panākumus starptautiskās sacensībās

07:55, 18. Mar, 2026

Cēsnieks, kas būvē olimpiskās snovborda trases

07:52, 16. Mar, 2026

Pasniegtas balvas novada sporta laureātiem

02:00, 18. Mar, 2026

Dejā ar latvisku garu

02:00, 17. Mar, 2026

Tenerife ne tikai kūrortpilsētu sala

08:56, 17. Mar, 2026

Pūtēju orķestris parāda pārliecinošu sniegumu

07:47, 15. Mar, 2026

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Eiro par vairākām stundām īpaši aizsargājamās teritorijās

20:44, 18. Mar, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ieguvumi no tēvu aktīvākas dalības mazuļu aprūpē

21:27, 16. Mar, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Pārkarsušie Tuvie Austrumi, Ukrainas izturība un Latvijas drošība

13:44, 16. Mar, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Troksnis, klusums un mūzika

13:42, 15. Mar, 2026

Tautas balss

Pabalsti demogrāfiju neizglābs

20:54, 18. Mar, 2026
Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

