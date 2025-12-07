PIESLĒGTIES
Svētdiena, 7. decembris
Vārda dienas: Antonija, Anta, Dzirkstīte
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

Iveta Rozentāle
11:58
07.12.2025
11
Iveta Rozentāle

Dodoties pārgājienā un kopā ar pārējiem dalībniekiem aplūkojot pa ceļam redzamās egles, kas bija cietušas no egļu astoņzobu mizgrauža un nokaltušas, aizrunājāmies, vai iespējams, ka pēc pārdesmit gadiem egļu vairs nebūs. Un manā prātā pazibēja doma – bet kā tad Ziemassvētki bez eglītes?
Svētdien otrā Advente. Pil­sētās un pagastos izrotātas pirmās svētku egles. Svētku skaistules jau var nopirkt, nest mājās un rotāt. Un, visapkārt redzot eglītes, atkal aizdomājos par pārgājienā pazibējušo jautājumu, tāpēc veicu savu mazo izpēti.

Uzzināju, ka mazā vabolīte, kas spēj nogāzt lielās egles – protams, ne jau viena –, iekārojusi vidēji vecas un vecas egles. Kaitēklim, izrādās, tīkamāki ir resnāki koki ar stumbru ap 20 centimetriem diametrā, kā arī novājinātie koki. Eglītes, ko mēs nolūkojam Ziemassvētku priekam, šim kukainim nemaz nav interesantas. Tātad ir cerība, ka egles tomēr turpinās augt.

Turpinu pētīt. Skumīgāk, ka tieši Vidzemi, arī Sēliju un daļēji Latgali šī sērga ir skārusi visaktīvāk. Tāpēc te ir vislielākais egļu audžu apdraudējuma risks. Tas atkal nav tik labi. Bet labā ziņa ir tā, ka egļu astoņzobu mizgrauzis mūsu mežos nav nekāds jaunulis, tātad nav kā biedējošie invazīvie kailgliemeži, kuri tiešām apdraud dabas daudzveidību un pat šeit krietni ilgāk mītošos sugasbrāļus. Tāpat vaboles darbībā ir pat savs ieguvums – tā kā mežā neviena vieta tukša nepaliek, tad tur, kur egles nokaltušas, parādās iespēja citām sugām attīstīties un vērojama pat lielāka daudzveidība. Jo zināms, ka tur, kur cieši aug egles, citiem kokiem īsti vietas vairs nav.

Pētu tālāk. Izrādās, lielā kukaiņu aktivitāte savā ziņā liecina par klimata pārmaiņām, jo šīs vaboles aktīvāk vairojas tad, kad ir siltas, garas un karstas vasaras. Savukārt, kad kukainis savairojas, palielinās to dabīgo ienaidnieku aktivitāte. Arī pati egle pret mizgrauzi aizstāvas – ar sveķiem. Tomēr karstā laikā kokam tos ir grūtāk radīt. Un vēl karstā laikā egle izdala smaržīgas vielas, kas kalpo kā signāls mizgraužiem pulcēties. Tās izdalās, arī egles nozāģējot. Tāpēc šogad mizgraužu aktīvās lidošanas periodā – no 1. aprīļa līdz 31. augustam – vērtīgo egļu mež­audžu aizsardzības zonās bija spēkā koku ciršanas ierobežojumi. Es apdomāju, kāda bija šī vasara – gluži vai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, cik bija saulainu un patiešām karstu dienu. Tātad viss ir ciklisks. Eglēm šovasar klājās labāk – gan laikapstākļu dēļ, gan veikto aizsardzības pasākumu dēļ. Vēl, par laimi, egle ir tas koks, kas spēj atjaunoties pat pēc plašiem bojājumiem.

Mana ātrā izpēte ļauj pilnīgi subjektīvi secināt, ka pat pie skarbākā scenārija, kad karstas vasaras seko cita citai, vaboles aktīvi vairojas un nodara postu eglēm, skaisto koku skaits var samazināties, bet ne izzust pavisam. Noteikti arī mūsu bērni un mazbērni varēs uz Ziemassvētkiem rotāt eglīti, ja tradīcija būs saglabājusies. Lai gan arī tajā jau vērojamas pārmaiņu vēsmas, ir cilvēki, kuri atsakās no mežā augušajām eglītēm, izvēloties mākslīgās vai vismaz podiņos stādītās. Savukārt tie, kuriem ir dārzs, nereti audzē eglīti pagalmā un tur arī to rotā. Vēl citi veido eglītes formu no gaismiņām vai pilnīgi citiem materiāliem.

Tomēr ir pavisam skaidrs, ka nākamajās nedēļās daudzās mājās kā svētku simbols ienāks eglīte, ap kuru pulcēsies ģimene, radi un draugi. Un varu atviegloti nopūsties, ka tāda iespēja būs ne tikai šogad, bet arī pēc desmitgadēm.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
18

Izklausās lielisks attaisnojums saldējuma lietošanai. Un regulārai – jo vairāk. Taču nopietni par nenopietno – šāds saldējums tik tiešām esot ieviests, lai arī cik savādi un pat smieklīgi tas neizklausītos. Nu jau vairāk nekā gadsimtu iznākošā zinātnes žurnāla “ScienceNews” sociālā medija vietnē “Facebook” publiskotā ziņa liecina – kāds Nīderlandes aptieku tīkls piedāvājis neparastu sadarbības projektu […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
29

Līdz ar filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kam veltītas tikai pozitīvas atsauksmes, sabiedrība pievērsusi lielāku uzmanību Latvijas basketbola vēsturei un tās veidotājiem. Tā pēdējās nedēļās interneta portālos un preses izdevumos bieži lasāmas intervijas ar vienu no Latvijas basketbola leģendām Skaidrīti Smildziņu-Budovsku. Viņa ir viena no pirmās TTT komandas meitenēm, kas vēl ir mūsu vidū. 82 […]

Sandra Deruma

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
26
1

Kad radās un plašu popularitāti iemantoja televizori un dažādas televīzijas pārraides, ātrs gals tika paredzēts radio, jo kāda gan jēga kaut ko tikai klausīties, ja var reizē arī skatīties. Tomēr radio dzīvo vēl šodien un nebūt nešķiet, ka būtu uz miršanu. Kad parādījās datortehnoloģijas un vēl jo vairāk plašās interneta iespējas, ātru galu paredzēja abiem […]

Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
33

“Lai palīdzētu iepirkties lētāk, decembrī Centrālā statistikas pārvalde sāks ievākt lielveikalu ķēdēs pārdoto pamata pārtikas produktu cenas. Kur tās varēs atrast,” vēsta žurnāls “Ir” publikācijā “Kur lētāki brokoļi”.Rakstā paskaidrots: “Iepērkoties pārdomāti, nevis impulsīvi, mēs varam apturēt pārtikas cenu pieaugumu, uzskata rīdzinieks Arturs Zikovs. Viņš ir programmētājs, tomēr ar naudu nemētājas. Lai ekonomētu, agrāk bieži pārskatīja […]

Agnese Leiburga

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
25

Notikumi virzās pa apli, un šobrīd manī kaut kur pazudusi ticība kaut kad tikt no tā ārā. Teju ik dienu sev nākas atkārtot – kaut kad tās kara šausmas beigsies. Lai gan vairs nesaprotu, kā tieši tas var beigties, ja pat sākuma punktu sen vairs nemāku noteikt. Mums ģeogrāfiski vistuvākais karš visvienkāršākajā, acīmredzamākajā un ļoti, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
21

Šogad centram “Marta”, Latvijas sieviešu tiesību aizstāvības organizācijai, aprit 25 gadi. Centrs sniedz profesionālu rehabilitāciju vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām. Pērn palīdzību saņēma 790 cilvēki Latvijā. Viena no būtiskākajām pārmaiņām, ko centram ar neatlaidīgu darbu izdevies panākt, ir plašākas sabiedrības izpratne, ka vardarbība ģimenē nav pieņemama. 25. novembris ir Starp­tautiskā diena vardarbības pret […]

Iveta Rozentāle

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
11
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
18
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
26
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
33

Tautas balss

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
15
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
20
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
29
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
42
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
31
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
7

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

11:54
12.11.2025
25

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998