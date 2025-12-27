PIESLĒGTIES
Svētdiena, 28. decembris
Vārda dienas: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Uzspiest “OFF” (izslēgt)

Līga Salnite
10:35
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Notikumi neapstājas. Gandrīz vai sāku jau tagad ilgoties pēc 2., 3. un 4. janvāra, kad, vismaz uz mirkli šķiet, vari beidzot atslābt.

Ar šo izmisuma pilno saucienu es gan negribu nevienam uzlikt kādu atbildības nastu par savu pārguruma skrējienu, tik nevaru atturēties viegli pare­flektēt par laika un mūsu mentālo iespēju darbību salāgošanu.

Bērnībā laiks velkas, cilvēkam pieaugot, tas iet aizvien ātrāk un ātrāk, līdz pie vecuma dienas viena otrai lec pāri. Tā tas, man šķiet, bijis vienmēr. Taču mūsdienu notikumu un informācijas nepārtrauktība mainījusi spēju izsekot līdzi šī garām skrienošā laika kustībām – reiz uzmanība šķita pašsaprotama lieta, kad kaut kam pievērsies. Kā instruments, ar ko vēro un ieraksti notikumu savā atmiņā. Tagad notikumu, domu, pienākumu ik dienu savirknējas tik daudz, ka uzmanības piesiešanai ik nodarbē vai jautājumā ir obligāti nepieciešams vēl kāds piesaistes moments, vēl kāda norāde vai piezīme. Un tā nu mans dienas plānotājs ir aizrakstīts pilns…ar šķietamām muļķībām. Taču, tā nedarot, es tam, ko tikko esmu redzējusi, vienkārši paietu garām. Un laimīgi aizmirstu.

Kā gudri ļaudis izrunājas – laikmets tagad cits. Viss ir mainījies, tostarp arī mūsu cilvēciskās attiecības ar laiku un informāciju. Nē, es negribu gausties, cik viss tagad ir slikti. Tik būšu godīga, mani biedē tas, ka sabiedrībā aizvien vairāk atrofējas cilvēciskās īpašības – lasīšanas un pārdomu spējas, dabiskas jūtu izpausmes, fiziskā aktivitāte, emocionalitāte – un aizvien vairāk to aizvieto automatizētas iekārtas. Lai arī kādi ir bijuši pēdējie pētnieku atzinumi, mani biedē aizvien vairāk tuvais mirklis, kad iekārtas pilnībā aizvietos cilvēkus.

Tas gan, visticamāk, notiks tādā tālākā nākotnē. Taču, atgriežoties šeit pat, mūsu laikā, gribas vien teikt: “Uzspiediet man OFF, lūdzu!” Gribu atpūsties no pasaules, no Eiropas, no mūsu pašu politikas. Negribu domāt par karu, par absurdiem līderiem un viņu pieļautajiem noziegumiem. Nevēlos redzēt mūsu pašu neizdarību, paviršību, arī aizmāršību. Šajā mirklī gandrīz vairs nezinu, ko īsti man gribēt. Droši vien, ka “miers un klusums” būs tā īstā atbilde, lai arī cik garlaicīga tā šķistu.

Var jau būt, ka man arī izdosies. Vismaz uz mirkli šajos Ziemassvētkos par to visu nedomāt, bet vienkārši būt ar saviem mīļajiem. Vismaz jums visiem to es novēlu – mācēt iezīmēt robežas starp globālā mēroga vai vietējā miesta rūpēm un izjust skaistu kopā būšanu ar savējiem!

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

10:37
28.12.2025
7
1

Latvijas Nacionālā sporta padome decembrī lēma un valdība apstiprināja naudas balvu piešķiršanu sportistiem par izciliem sasniegumiem olimpiskajos sporta veidos pasaules un Eiropas čempionātā. Novērtēti arī mūsējie. Cēsniece biatloniste Baiba Bendika par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu desmit kilometru iedzīšanā un jaunpiebaldzēniete BMX riteņbraucēja Veronika Stūriška par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu U-23 grupā. No naudas […]

Iveta Rozentāle

Manta, nāc mājās!

10:37
27.12.2025
17

Saka jau, ka uz vecumu cilvēks paliek bērna prātā, un, kā zināms, bērns var izdomāt neiedomājamo un izdarīt neparedzamo. Taču, lai vai kā,    bērnībā iemācītās vērtības – ģimene, cieņa, atbildība, attieksme pret to, kas apkārt, – nekur nepazūd. Taču, kā izrādās, nav nekā tāda, kas pasaulē nemainītos. Laukos retā mājā nav suņa vai kaķa. […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Mistika racionālā laukā

12:28
23.12.2025
18

Kā jau tas nereti pēdējā laikā man gadās, līdz savādām, bet vienlaikus dziļākām pārdomām nonāku tajos neilgos starplaikos starp kādiem kārtējiem darbiem, kad atkal esmu atļāvusies iegrimt viedtālrunī. Taču, jāatzīst, tīmekļa ārēs atrodams ne viens vien interesants fakts vai pārdomu grauds. Tā arī šoreiz uzdūros rakstam, kas īsā formā un samērā vienkāršā tekstā izklāsta kādas […]

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
32

Tikai ar pāris nedēļu starpību Latvijā risinājušies notikumi, kuriem saistība gan savā starpā, gan ar notikumiem pirms vairākiem tūkstošiem gadu, par ko stāsta sengrieķu dramaturga Eiripīda (484.- 406. g. p. m. ē.) slavenākā, mītos un leģendās balstītā traģēdija “Mēdeja”. Traģēdijas centrālais notikums, kas liek domāt visvairāk, – Mēdeja greizsirdībā un sāpēs par vīra Jāsona nodevību […]

Sandra Deruma

Mākslīgais sabrukums

12:25
22.12.2025
30

Arvien biežāk mēs vairs nevaram ticēt tam, ko redzam vai lasām interneta vidē. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību cilvēki izklaides pēc vai arī mērķtiecīgi piedāvā citiem maldinošu un izdomātu informāciju, attēlus un video. Tas, ka cilvēki priecājas par mākslīgā intelekta veidotiem video, kur suns izglābj bērnu vai pieaugušo no nelaimes – vai tā būtu čūska, […]

Iveta Rozentāle

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
29

“Lai gan dzīvojam laikā, kad pasaule ir tik savienota kā vēl nekad — ziņas nosūtīšana aizņem sekundes, bet lidojums uz otru Zemes puslodi mazāk par diennakti —, arvien vairāk laika tomēr pavadām vieni. Strādājot, ceļojot un piedzīvojot. Nereti tā ir apzināta izvēle, taču neatkarīgajai dzīvei ir arī ēnas puses. Pasaules Veselības Organizācijas pērn izstrādātais ziņojums […]

Agnese Leiburga

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

10:37
28.12.2025
7
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Manta, nāc mājās!

10:37
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Uzspiest “OFF” (izslēgt)

10:35
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Mistika racionālā laukā

12:28
23.12.2025
18
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
32

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
21
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
40
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
36
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
57
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
54
3
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
20

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054