Uz darbu ar suni

Jāatzīst, nebiju pamanījusi, ka jūnija trešajā piektdienā, kas šogad ir tieši šodien, 20. jūnijā, atzīmē “Paņem savu suni uz darbu” dienu.



Šādas dienas pirmsākumi meklējami ASV 1999. gadā, kad uzņēmumi, kuros darbiniekiem nebija ļauts nākt uz darbu ar mājas mīluļiem, konkrētajā dienā to drīkstēja, protams, iepriekš saskaņojot. Pirmajā reizē iniciatīvu atbalstīja aptuveni 300 uzņēmumu. Pēc kāda laika diena kļuva starptautiska, un 2022. gadā tajā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši uzņēmumu visā pasaulē. Latvijā gan par šo iespēju dzirdēts maz. Bet to vairākus gadus atgādina starptautisks uzņēmums “Mars”, kurā “Paņem savu suni uz darbu” dienu jau vairākus gadus atzīmē, turklāt arī citās dienās, strādājošajiem vienojoties, birojā drīkst atrasties kāds no darbinieku mājdzīvniekiem.



Uzņēmums veicis pētījumu 20 valstīs, kas apstiprina, ka mājdzīvnieki pozitīvi ietekmē emocionālo labsajūtu arī darba laikā. 84% atzīst, ka viņu mājdzīvnieka klātbūtne ir nomierinoša un terapeitiska, turklāt, saskaroties ar stresu, 58 % mājdzīvnieku īpašnieku mierinājumu meklē tieši mīluļa tuvumā. 78% aptaujāto atzīst, ka mājdzīvnieks palīdz ieplānot veselīgas pauzes, kas savukārt palielina darba produktivitāti.



Esmu pieredzējusi, ka, tiekoties ar kādu intervējamo, mani sagaida ne tikai cilvēks, bet arī suns. Vienmēr tas izraisījis sirsnīgu smaidu un sarunas ne tikai par darbu, bet arī konkrēto dzīvnieku. Jāteic, sarunas šādos brīžos izvēršas neformālākas un brīvākas. Savu suni gan neesmu domājusi ņemt uz darbu, lai gan mājās dzīvnieks man strādāt netraucē, tikai reizēm ļauj novērst acis no datora, jo pienāk tuvāk, lai saņemtu glāstu vai atnestu kādu mantiņu. Tajā pašā laikā zinu, ka manam četr­kājainajam mīlulim iepazīšanās ar svešiem cilvēkiem var būt ļoti aktīva un visiem prasītu ilgāku laiku.



Secinu, ka ierastāk ir redzēt suņus kopā ar saviem saim­niekiem brīvdabas pasākumos, ne tik daudz slēgtās, sabiedriskās telpās. Bet Cēsīs un novadā ir veikali, kafejnīcas, auto servisi, grāmatnīcas, viesu nami, arī dabas parki un atpūtas vietas, kurās ikviens ir gaidīts kopā ar savu mīļdzīvnieku. Tāpat novadā ir pasākumi, uz kuriem apmeklētājs atnācis ar suni, tāds ir arī šobrīd notiekošais sarunu festivāls “Lampa”. Pat Cēsu pils iekšējās kārtības noteikumos ir norādīts, ka, “pārvadājot dzīvniekus Pils dārza un viduslaiku pils teritorijā, jālieto pavada un jāsavāc to ekskrementi. Uzpurņa lietošana ir obligāta, ja suns atzīts par bīstamu saskaņā ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem. Sunim jābūt saimnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā tas spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību un uzņemties par to atbildību”. Tātad, uzņemoties atbildību, saimnieks mīluli var ņemt līdzi. Interesanti, ka Cēsu novads vairākus gadus ir iekļuvis suņiem draudzīgāko pašvaldību top trijniekā. Šo reitingu veido projekts “Ar suni”.



Domāju, ka ņemt suni vai citu mājdzīvnieku uz darbu vai sabiedrisku vietu var būt gan vērtīga, gan izaicinoša pieredze. Ļoti būtisks ir dzīvnieka raksturs un viņa saimnieka spēja reaģēt negaidītās situācijās. Jā, dzīvnieks var gan uzlabot garastāvokli, mazināt stresu, veicināt sociālo mijiedarbību, saliedētību un, protams, regulārus pārtraukumus un izkustēšanos, bet ir jārēķinās, ka ir cilvēki, kuriem var būt alerģija vai negatīvas pieredzes dēļ bail no suņiem, tāpat pat miermīlīgs un skolots dzīvnieks neparastā vidē var reaģēt citādi, nekā ierasts. Un, ja saimnieks pārāk lielu uzmanību velta savam mīlulim, var būt pat grūtāk pievērsties darbiem vai koncentrēties uzdevumam. Tāpēc svarīgi ir ne tikai novērtēt, vai vide ir piemērota dzīvniekam, bet arī saimnieka gatavībai dažādām situācijām. Es teiktu, ka Latvijā vēl ir daudz suņu saimnieku, kuri nav pietiekami atbildīgi un nemāk izvērtēt dzīvnieka raksturu un konkrētās vietas piemērotību, kā arī apkārtējo vajadzības. Bet te būtiska savstarpēja sapratne un cieņa, lai neveidotos konflikti, bet gan pozitīvs notikums visiem. Mājdzīvnieku ienākšana sabiedriskajā telpā prasa arī sabiedrības attieksmes maiņu. Ja daudzviet pasaulē būšana kopā ar saviem mīluļiem ir pašsaprotama, Latvijā vairāk esam pieraduši pie kārtības, kurā līdz šim sabiedriskā telpa bijusi domāta tikai cilvēkiem.