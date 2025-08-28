Un atkal jau klāt septembris…

Vasaras bezrūpīgajām dienām tuvojas noslēgums, un jaunais mācību gads ir tepat aiz stūra. Tam,šķiet, mūs pamazām sagatavo arī laikapstākļi – plāno vasaras tveicei paredzēto T kreklu vietā nu jau nākas no skapja izņemt vējjaku ar kapuci. Kādam tuvojošais 1.septembris ir liels notikums, prieks un pacilājums, bet kādam citam varbūt par skolas solu un mācību grāmatām pat domāt negribas! Kā sagatvoties skolas atsākumam, lai nebūtu pārsteiguma pilnu brīžu, atsākot mācības?
Sameklēju vairākus nozares ekspertu ieteikumus, kā vienkārši noskaņoties un sagatavoties gaidāmajam mācību gadam. Skolēnu vecākiem ir svarīgi pārliecināties, ka visi nepieciešamie piederumi ir sagatavoti un sakārtoti. Šī proaktīvā pieeja ne tikai palīdz izvairīties no pēdējā brīža steigas, bet arī veicina bērna sagatavotības un prieka sajūtu gaidāmajām mācībām. To var raisīt arī, piemēram, jauna, skaista skolas soma, penālis vai kāds cits sīkums. Lai precīzi saprastu, kādi piederumi skolēnam nepieciešami, vislabāk izmantot skolas vai skolotāja izsniegto sarakstu. Tajā parasti iekļauti zīmuļi, dzēšgumijas, piezīmju grāmatiņas un daudz cita, atbilstoši skolēna vecumam. Mācību materiāli – grāmatas, darba burtnīcas – Latvijā lielākoties nodrošina skolas, tomēr par to apvākojumu gan noteikti ir jāpadomā. Ļaut bērnam pašam izvēlēties mugursomu vai dažus mācību materiālus var būt lielisks veids, kā iedvesmot viņu atgriezties skolā. Tas arī ieaudzina piederības un atbildības sajūtu par savām mantām.
Pirms atgriešanās skolas gaitās noteikti ir svarīgi pārdomāt dienas režīmu – cikos bērns ceļas, cikos iet gulēt. Svarīgi nodrošināt, ka skolēns ir labi atpūties. Miegs ir ļoti svarīgs spējai mācīties un koncentrēties. Pakāpeniska miega režīma pielāgošana vienu līdz divas nedēļas pirms skolas sākuma var padarīt pāreju vienmērīgāku! Tagad gan, kad palikušas dažas dienas, laika vairs nav daudz,tomēr varbūt arī dažas dienas režīma maiņas var tikai nākt par labu!
Atkarībā no vecuma bērniem ir nepieciešams atšķirīgs miega daudzums. Pirmsskolas vecuma bērniem parasti nepieciešamas 10–12 stundas miega, savukārt vecākiem bērniem ir 8–10 stundas. Kādu laiku pirms gulētiešanas ieteicams veicināt relaksāciju , tā, piemēram, var būt patīkamas literatūras lasīšana vai vannošanās. Paredzamas rutīnas izveide gan rītiem, gan pēcpusdienām var ievērojami atvieglot ikdienas pāreju gan vecākiem, gan bērniem, nodrošinot vienmērīgu skolas dienas sākumu un beigas. Regulāra rutīna samazina pēdējā brīža steigu un palīdz bērnam justies gatavam skolas dienai. Jūs varat iesaistīt viņu vecumam atbilstošos veidos, piemēram, izklāt viņa drēbes iepriekšējā vakarā vai iesaiņot uzkodas. Tas veicina viņa neatkarību un atbildības izjūtu. Tāpat ir lietderīgi iepazīties ar skolas kalendāru, tostarp svarīgiem notikumiem, piemēram, brīvdienām, vecāku un skolotāju sanāksmēm un citām ar skolu saistītām aktivitātēm. Šos datumus arī noderīgi atzīmēt kopējā ģimenes kalendārā, kur tie redzami visiem.
Skolas tīmekļa vietnes, tiešsaistes sistēmas un viedtālruņu lietotnes ir vērtīgi rīki vecākiem, lai sekotu līdzi jaunākajiem atjauninājumiem un izmaiņām grafikos mācību semestra laikā, īpaši plānojot pirmsskolas vecuma bērnu aktivitātes. Tuvojoties rudens sezonai un drēgnajam laikam, svarīgi arī padomāt par veselības stiprināšanu un personīgo higiēnu, tāpēc lieku reizi der atgādināt bērniem, sevišķi gados jaunākajiem, par roku mazgāšanas nozīmīgumu un kā to darīt pareizi. Tāpat jāatceras, ka bērni izjūt plašu emociju klāstu par atgriešanos mācību vidē, sevišķi tas attiecas uz bērnudārza vecumposma bērniem, kā arī pirmsskolas skolēniem. Šī emociju gamma ir plaša – no sajūsmas līdz trauksmei, tāpēc ir svarīgi sajust, kāda veida atbalsts ir nepieciešams tieši jūsu atvasei. Bērni, īpaši jaunākie, var saskarties ar atšķiršanas trauksmi, sākot skolas gaitas vai atgriežoties mācībās pēc vasaras mēnešu pārtraukuma. Lai atvieglotu šo pāreju, varat izveidot mierinošu atvadu rituālu, piemēram, apskāvienu, īpašu rokasspiedienu vai mierinošu frāzi. Vecāku pacietībai šajā periodā ir būtiska loma; pirmajās dienās nav nekas neparasts, ka bērns raud un skumst, ka mamma vai tētis viņu atstāj. Tomēr ar pastāvīgu atbalstu un izpratni bērni pakāpeniski pielāgojas jaunajai rutīnai.
Gatavojoties atgriesties skolā, ir jānodrošina, lai bērna garderobe būtu kārtībā, īpaši skolas formas, kur tādas tiek prasītas. Tāpat mazāko bērnu vecākiem svarīgi pārliecinieties, ka katra nepieciešamā lieta, sākot no zīmuļiem līdz piezīmju grāmatiņām, ir uzskaitīta un ievietota mugursomā. Tas ne tikai iemāca bērnam organizētību, bet arī nodrošina, ka viņš jūtas sagatavots un pārliecināts skolas dienai. Noteikti pārrunājiet skolas grafiku, kādi jauni skolotāji būs bērnam, un citas izmaiņas, ar kurām varētu saskarties. Pārliecība un atklāta komunikācija var likt justies ērtāk. Apziņa, ka bērni var izteikt savas raizes un saņemt vecāku atbalstu, var ievērojami mazināt viņu stresu un palīdzēt viņiem justies pārliecinātākiem par gaidāmo mācību gadu. Gatavošanās atgriezties skolā emocionāli nozīmē arī uzturēt bērna interesi par mācīšanos. Vecāki var pozitīvi runāt par jauno mācību gadu un jautrām aktivitātēm un draugiem, kas viņus sagaida. Visbiežāk gan bērni ar prieku gaida jauno mācību gadu tieši tāpēc, ka ir tik daudz kā jauna – jauni mācību piederumi, sporta tērps, bet no iepriekšējā mācību gada- pazīstamie draugi!
Komentāri