Tramps un eiropieši

Sallija Benfelde
17:14, 13. Apr, 2026

Pēc ietekmīgā Eiropas medija “Politico” aptaujas pasūtījuma European Pulse ir kļuvis zināms, ka sešās Eiropas Sa­vienības (ES) valstīs ASV tiek uzskatītas par lielāku draudu nekā Ķīna. Proti, par lielāko draudu ASV uzskata 36 % , bet Ķīnu – 29 %. Kā zināms, pēc tam, kad Tramps pagājušajā gadā kļuva par ASV prezidentu, viņš ir draudējis ar aneksiju Grenlandei un Kanādai, aizvien biežāk runā par ASV izstāšanos no NATO un ir ieviesis tarifus sabiedrotajiem.

Aptaujas rezultāti ir publicēti 8. aprīlī, tā notika no 13. līdz 21. martam, tajā piedalījās Spānijas, Vācijas, Itālijas, Francijas, Beļģijas un Polijas iedzīvotāji. Aptauja liecina, ka sešās valstīs vidēji tikai 12 % uzskata ASV par tuvu sabiedroto. Ķīna par lielāku draudu nekā ASV tiek uzskatīta tikai Francijā un Polijā. Visnegatīvāk ASV vērtē Spānijas iedzīvotāji – tā domā 51 %. Tāpat domā 46 % Itālijas, 42 % Beļģijas, 37 % Francijas un 30 % Vācijas aptaujas dalībnieku. Liela vienprātība starp dažādu valstu iedzīvotājiem ir jautājumā par Krieviju, šo valsti par draudu uzskata 70 % aptaujāto valstu iedzīvotāji.

Lai gan aptauja liecina, ka vidēji 86 % ES iedzīvotāju uzskata, ka Eiropai jāattīsta savas militārās spējas, bet 69 % domā, ka paralēli nacionālajām armijām Eiropai ir vajadzīgi arī kopīgi militārie spēki, eiropieši paši karot nav gatavi. Tikai 19 % respondentu ir paziņojuši, ka ir gatavi ņemt rokās ieročus un aizstāvēt savu valsti, ja notiktu iebrukums. 47 % izvēlētos kādu amatu, kas nav tieši saistīts ar armiju, 16 % iedzīvotāju saka, ka atbalstītu valsti bez iesaistīšanās karadarbībā, bet 12 % iedzīvotāju apgalvo, ka meklētu iespēju aizbraukt no valsts, ja tai uzbruktu. Jāpiebilst, 37 % aptaujāto uzskata, ka valsts militārām vajadzībām tērē pietiekami daudz finanšu, bet tikpat daudzi vērtē, ka valsts šim nolūkam tērē pārāk maz.

Tikmēr ASV prezidents ik pa laikam atkārto, ka ASV apsver iespēju izstāties no NATO. The Wall Street Journal 8. aprīlī, atsaucoties uz administrācijas pārstāvju sacīto, ziņo, ka ASV prezidenta administrācija izskata plānu, kas paredz pārcelt amerikāņu karavīrus no NATO valstīm, kas nav atbalstījušas ASV un Izraēlu karā ar Irānu. Eksperti uzskata, ka Tramps varētu izvest amerikāņu karavīrus no Spānijas, Vācijas, Itālijas un Francijas un pārvietot uz Poliju, Rumāniju, Lietuvu un Grieķiju, jo šīs valstis tērē daudz finanšu NATO. Minētajā plānā neesot paredzēta ASV izstāšanās no Alianses, jo tam būtu vajadzīgs Kongresa atbalsts.

Jebkurā gadījumā plāna izskatīšana par amerikāņu karavīru izvešanu no vairākām valstīm ir tikko sākusies un rezultāti, protams, nav prognozējami. Diem­žēl stabilitāti un savstarpēju uzticēšanos tas nepalielina.

Sandra Deruma

Sallija Benfelde

Agnese Leiburga

Sarmīte Feldmane

Sandra Deruma

Tautas balss

Ciemos jāsaglabā pakalpojumi

17:15, 13. Apr, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Tagad ieguvēji ir cilvēki, kuriem darbs tuvu mājai, ģimenes bērniem skola turpat kaimiņos. Tāpēc vērts […]

Patīk pilsētas noformējums

15:59, 8. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis šopavasar noformētas ļoti interesanti. Prieks, ka tiek meklēti jauni veidi, kā iepriecināt pilsētniekus. Iepriekšējo […]

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

