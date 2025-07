Ticēt, neticēt? Ticēt!

Lielajos un skaļajos informācijas plūdos saausījos, ka notiek kaut kas patiešām labs un cerīgs: Latvijā ir nodibināta biedrība “Tiesiskums”, kas izveidojusi tāda paša nosaukuma portālu, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju vai uzņēmumu tur reģistrēties “prettiesiski iekasētās obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atgūšanai”. Biedrībā apvienojušies augsti kvalificēti un labi pazīstami advokāti kopā ar domubiedriem, kas iedzīvotājiem visas darbības OIK atgūšanai sola nodrošināt par saviem līdzekļiem. Kad pirmo reizi par to dzirdēju, gandrīz vai “vilka” domāt, vai tik tā nav viltus ziņa. Taču nu jau informācija tiek sniegta pietiekami bieži un daudz dažādos avotos, lai tai noticētu.



Tātad 18 gadus, no 2005. līdz 2023., Latvijas iedzīvotāji bija spiesti prettiesiski pārmaksāt par saņemto elektroenerģiju. OIK maksājumu shēmas ietvaros valsts garantēja noteiktu (augstāku) iepirkuma cenu uzņēmumiem, kuri ražoja elektrību no atjaunojamiem resursiem (vējš, biogāze, biomasa, hidroelektro­stacijas) vai koģenerācijas režīmā (vienlaicīga siltuma un elektrības ražošana). Starpība starp tirgus cenu un šo garantēto iepirkuma cenu tika segta no OIK maksājuma, ko veica visi elektroenerģijas lietotāji.



Pagāja laiks, kamēr apjautām, ka ieviestais maksājums ir prettiesisks. Par to tika daudz runāts, tika protestēts, publicēti aprēķini un pierādījumi. Tomēr izstrādātā shēma rullēja tālāk. Par prettiesisku to jau 2017.gadā atzina Eiropas Komisija, bet tikai 2023. gada 1. janvārī ar Latvijas Saeimas lēmumu tā tika pārtraukta. Biedrība “Tiesībsargs” savā portālā raksta: “OIK shēmas dēļ tika nodarīts kaitējums visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri prettiesiskā kārtā tika piespiesti iegādāties elektroenerģiju par paaugstinātu cenu, vienlaikus maksājot nelikumīgi uzliktu piespiedu maksājumu. Kaut arī ir nodarīts būtisks kaitējums iedzīvotājiem, Latvijas uzņēmumu konkurētspējai un tautsaimniecībai kopumā, neviens nav saņēmis ne mazāko zaudējumu kompensāciju.”



Nu beidzot ir kāds, kas uzņemas šo netaisnību likvidēt. Jāatzīst taču, ka bez īpašām zināšanām tieslietās ceļš uz taisnīgumu lielākajai daļai iedzīvotāju būtu neparedzami garš un dārgs, ja ne neiespējams. Vai tik šis nebūs pirmais gadījums Latvijas vēsturē, kad kāds bez labuma gūšanas sev uzņemas darbu, kas palīdzēs ne tikai atgūt nelikumīgi iekasētu naudu, bet arī atjaunos ticību taisnīguma iespējamībai.

Jautājums, protams, kā pieteikties biedrības “Tiesiskums” piedāvājumam. Biedrības portālā “Tiesiskums.lv” paskaidrots: “Katra cilvēka vai uzņēmuma zaudējumi ir atšķirīgi un atkarīgi no konkrētajiem elektrības rēķiniem. Lai to noskaidrotu, biedrība “Tiesiskums.lv” piedāvā iespēju reģistrēties vietnē “Tiesiskums.lv”, izmantojot eParakstu vai Smart-ID, un elektroniski parakstīt līgumu ar biedrību. Paredzēta arī līguma parakstīšana papīra formā, neizmantojot elektronisko parakstu.”



Tādēļ visiem, kuri vēlas slēgt līgumu ar biedrību “Tiesis­kums.lv”, bet kuriem nav elektronisko parakstīšanas rīku, nepieciešams reģistrēties biedrības mājaslapā, lai biedrības sadarbības advokāti varētu dažādos Latvijas novados un valstspilsētās plānot līgumu parakstīšanu klātienē, teikts paziņojumā medijiem. Šāda klātienes līguma slēgšana jau notikusi Rīgā un Liepājā, cerēsim, būs arī Cēsu pusē vai vismaz tuvākajā apkārtnē, ja būsim atsaucīgi un reģistrēsim savu pieteikumu. Un vairāk mums nav jādara nekas, tikai jāseko līdzi informācijai.



Biedrība ziņo: “Kad reģistrācija būs noslēgusies, biedrība pieprasīs detalizētu informāciju no elektroenerģijas tirgotājiem, lai noskaidrotu, cik liela summa pienākas katram. Par noskaidroto informāciju mēs jūs informēsim papildus, izmantojot jūsu sistēmā reģistrētos datus.



Pēc tam biedrība “Tiesiskums.lv” sāks tiesisko procesu, lai panāktu zaudējumu atmaksu visiem sistēmā reģistrētajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem.



Tikai zaudējumu atgūšanas gadījumā biedrība “Tiesis­kums.lv” ar Jums sazināsies, lai noskaidrotu papildu nepieciešamo informāciju naudas izmaksu veikšanai. Līdz tam aicinām Jūs rūpīgi sekot līdzi informācijai šajā mājaslapā, kas Jums palīdzēs izvairīties no krāpniekiem. Pirms biedrības oficiāla paziņojuma plašsaziņas līdzekļos nekādā gadījumā nedodiet informāciju par saviem banku kontiem personām, kuras uzdodas par biedrības pārstāvjiem.”



Summa, kādu katram no elektrības izmantotājiem ir cerība atgūt, protams atšķirsies atkarībā no bijušajiem elektrības rēķiniem. Bet “Tiesībsargs.lv” dod šādu piemēru:“Ja pieņemam, ka OIK shēmas ietvaros lietotājs katru mēnesi ir maksājis vidēji 10 eiro, kopējā summa 18 gadu laikā pārsniedz divus tūkstošus eiro.”