Tic, ka zeme ir plakana

Ticiet vai nē, bet arī mūsdienās ir cilvēki, kas uzskata, ka zeme ir plakana. Tāpat arī tam, ka kosmonauti un visi lidojumi kosmosā ir apzināti izgudroti, lai mānītu sabiedrību. Es parasti īpaši necenšos lasīt negatīvo un nereti muļķīgo komentāru gūzmu pie publikācijām sociālajos tīklos, tomēr dažkārt pašai liekas, ka nevar dzīvot tik atrauti no realitātes un ir jāpalūkojas, ko cilvēki ne manā sabiedrības burbulī runā un domā. Un es teikšu – zeme atveries! Tā taču saka, kad ir ļoti liels izbrīns un sašutums par kaut ko.
Nezinu, kāda impulsa vadīta, laikam jau šogad paredzēto vēlēšanu iespaidā, ielūkojos komentāros pie bijušā Ceļu policijas priekšnieka, tagad politiķa Edmunda Zivtiņa ieraksta par “Artemis II” misiju. Bija jau kaut kur manīts, ka tās atspoguļošana ir kļuvusi par “jājamzirdziņu” dažādiem dezinformatoriem. Tomēr es, goda vārds, nebūtu varējusi iedomāties, ka ir tik traki! Komentāros pie viņa ieraksta ir tādas pērles kā apgalvojums, ka “Apollo 11” nekad nekur kosmosā nav bijuši, aplūkojot “Apollo 11” attēlus tuvplānā, esot skaidri redzams, ka tas ir vienkārši kartons, kas zemāk apvilkts ar zelta foliju. Lūk, vēl viens spožs komentārs ar visu oriģinālo rakstību: “Atgriezušies no kurienes tieši? Jo cosmosā viņi pilnigi noteikti nebija parcik tads neeksiste.”
Bet interesanti, ka, izrādās, šādas misijas vienmēr ir raisījušas dažādas sazvērestības teorijas. “ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa aģentūras (NASA) Mēness misijas vienmēr pavadījušas arī dažādas sazvērestības teorijas, kuras, protams, tikušas atspēkotas. Kā izpētījusi Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) faktu pārbaudītāju komanda, kurā apvienojušies eksperti no dažādām sabiedrisko mediju organizācijām, mūsdienās dažādas sazvērestības teorijas papildina mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas, ar kurām tiek radīts maldinošs saturs,” ziņo “lsm.lv”.
Jāatgādina, ka NASA kosmiskās palaišanas sistēmas (SLS) raķete no Floridas štata startēja naktī uz 2. aprīli un līdz ar starta brīdi bija skaidrs, ka šī ir vēsturiska misija, jo četri kosmonauti ir pirmie cilvēki, kas dosies lidojumā apkārt Mēnesim kopš NASA Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā. NASA lidojums Mēness virzienā vairāk nekā 50 gadu laikā raisīja lielu interesi visā pasaulē.
Salīdzinot ar 1970. gadiem, kad Mēness misijas jau bija kļuvušas pierastākas, mūsdienās informācijas apmaiņa vairs nenotiek tikai starp astronautiem un speciālistiem NASA centrā Hjūstonā, Teksasas štatā, bet tā teju reāllaikā tiek pārraidīta arī plašam cilvēku lokam, izmantojot sociālo mediju kanālus. Vienlaikus jaunās iespējas sniedz plašāku ieskatu astronautu ikdienā, piemēram, kā astronauti kosmosā izmanto labierīcības vai ietur maltīti.
Mūsdienu tehnoloģiju attīstība iezīmējusies arī datu apstrādē, piemēram, “Apollo” misiju laikā kosmosa kuģī atradās līdz 12 kamerām, no kurām daļu atstāja uz Mēness virsmas, lai samazinātu kuģa svaru. “Artemis II” komanda izmanto 32 dažādas kameras, lai fiksētu to, kas notiek ārpusē. Misijas komanda un NASA ir publicējusi ļoti lielu datu apjomu, iekļaujot dažādākos attēlus un video no komandas ikdienas, bet vienlaikus dažādu sazvērestību teoriju piekritēji ir izmantojuši brīžus, kad dažādu tehnisku grūtību dēļ jauns saturs uz Zemi tika sūtīts ilgāk. Tas radīja piemērotu augsni viltus satura radīšanai un izplatīšanai sociālo mediju platformās.
“EBU eksperti publikācijā norāda, ka Mēness joprojām ieņem nozīmīgu lomu dažādu sazvērestības teoriju centrā, piemēram, kopš pirmās cilvēku nosēšanās uz Mēness virsmas tiek tiražēts uzskats, ka viss noticis kino paviljonā. Līdzīgi ieraksti ir arī par “Artemis II” misiju,” paskaidro “lsm.lv”.
Un patiešām – arī pie manis atvērtā E. Zivtiņa ieraksta ir desmitiem tādu, kas ir pilnībā pārliecināti par šo teoriju.
Un vēl kāds interesants fakts, uz ko uzmanību vērš “lsm.lv”: “EBU faktu pārbaudītāju redzeslokā nonācis arī bijušais Lielbritānijas parlamenta deputāts Endrū Bridžens, kuram vietnē “X” seko 361 000 platformas lietotāju. Ierakstā, kas redzams augstāk, deputāts ievietojis divus blakus novietotus attēlus. Bijušais deputāts ierakstā norāda, ka viens no attēliem ir uzņemts “Apollo 8” misijas laikā 1968. gadā, bet otrs – “Artemis II” laikā 2026. gadā. Attēli ir teju identiski. Ierakstam ir vairākas daļas, kuras vērš uzmanību uz iespējamu dezinformāciju. Pirmkārt, attēls kreisajā pusē ir no “Apollo 11” misijas 1969. gadā, kad cilvēks pirmo reizi spēra kāju uz Mēness virsmas. Analizējot attēlu, tas tika salīdzināts ar NASA oriģinālo attēlu. Publicētās kolāžas labajā pusē ir redzams tas pats attēls, bet jau rediģēts – pietuvināta zemeslode, pievienojot atsevišķus elementus, lai tie atgādinātu loga rāmi. Aplūkojot attēlu, izmantojot “Google SynthID” rīku, redzams, ka labās puses attēlā ir konstatētas MI “pēdas” jeb ūdenszīmes. Eksperti norāda, ka neviens no bijušā deputāta publicētajiem attēliem nav saistīts ar “Artemis II” misiju.”
Divas lietas no šī visa liekas īpaši biedējošas, un pat ne tas, ka daļai cilvēku izglītības līmenis ļauj domāt, ka var aiziet līdz zemes malai, jo tā ir plakana, un, iespējams, to patiešām tur trīs vaļi jeb trīs bruņurupuči, atkarībā no tā, kurai teiksmai gribas ticēt. Biedējoši ir tas, ka cilvēku ar šādu izpratnes līmeni ir vairāk, nekā varētu likties. Vēl sliktāk ir tas, ka atrodas tādi, kas ar viņiem labprāt manipulē savās interesēs.