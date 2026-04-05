PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 6. aprīlis
Vārda dienas: Zinta, Vīlips, Filips, Dzinta, Dzintis
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Te nu mēs esam

Sandra Deruma
00:26, 6. Apr, 2026

Skatos, klausos un ik pa brīdim nodomāju, vai tiešām tā ir mūsu realitāte? 72 stundu izdzīvošanas somas, patvertnes lietošanas kārtībā, bruņošanās, domas par karu, par izdzīvošanu, sarunu sarunas par miera nodrošināšanu, fakti kas liecina – pasaule mainījusies un turpina mainīties ne jau progresa virzienā. Liekas, no zemes virsas pazudusi, noslēpusies taisnība. Šobrīd liekas, tas, par ko “cepāmies” pirms gadiem četriem pieciem (kovids, tā dēļ noteiktie ierobežojumi, mājsēde, vakcīnas utt.), ir tīrais nieks salīdzinājumā ar to, kas notiek šobrīd. Liela pasaules daļa ierauta kara darbībā, un neviens nevar pateikt, kad norims kara liesmas, apklusīs šāvienu troksnis, cilvēki masveidā neies bojā no agresoru uzbrukumiem.

Latvijā mēs gan sakām, gan tiešām apzināmies, ka Ukraina patiesi ir mūsu vairogs pret agresīvo kaimiņu Krieviju. Un ir tik žēl, ka ļoti maz varam darīt, lai atjaunotu taisnīgumu, mazākais – panāktu, nosargātu mieru. Pa reizei šur tur izspraucas satraucošākas prognozes, ka iebrukumu varam gaidīt arī Latvijā, Baltijas valstīs. Jau doma vien par šādu varbūtību šaus­mina, bet negribas to pieņemt par iespējamu.

Kaut kā aplinkus, maziem solīšiem kara atblāzma pēdējās dienās mūs tomēr skar tiešāk. Latvijā, Igaunijā un Somijā ielido ar sprāgstvielām aprīkoti droni. Kā ziņo atbildīgie dienesti, tie no Ukrainas mērķēti uz Krieviju Sanktpēterburgas virzienā, bet ceļā, kā tas nereti gadoties, novirzījušies no mērķa. Ukraina ieguvusi dronus, kas spēj sasniegt ienaidnieku tā teritorijas iekšienē. Tik tālu varam tikai priecāties – arī Krievijā kaut kas uziet gaisā arvien biežāk.

Bet kaujas droni mūsu teritorijā, lai arī tikai pierobežā? Te nu mēs esam. Atmiņa pieklauvē ar senāku filmas nosaukumu “Fronte tēva pagalmā”. Karam turpinoties tik tuvu, ilgi un nežēlīgi, laikam nevaram palikt pilnīgi droši un neskarti. Jā, dzīvot pierobežā kļūst arvien riskantāk. Apsīkstot sarunām par mieru, kara dārdi kļūst skaļāki un draudīgāki arī kara darbībā ierauto valstu kaimiņiem.

Protams, drošības dienesti domā, ko darīt, kā pasargāt savas valsts mierīgos iedzīvotājus, diskutē, kā novērst trūkumus drošības “vairogā”. Bet nekur – ne Baltijas valstīs, ne Somijā – neizskan, vismaz līdz šim, ka būtu jāvēršas pret Ukrainu, pieprasot izbeigt šādu apdraudējumu. Varbūt kādam liekas, ka to vajadzētu? Sak, katram pašam savs krekls tuvāks? Nē, liekas, šis nebūs tas gadījums, un labi, ka tā.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Te nu mēs esam

00:26, 6. Apr, 2026
Līga Salnite
Andra Gaņģe
1

Tautas balss

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Par tuberkulozi piemirsts

13:12, 3. Apr, 2026
Seniore raksta:

“Pagājušajā nedēļā bija tuberkulozes diena, bet nekur nedzirdēju nevienu aicinājumu pārbaudīt plaušu veselību. Savulaik Cēsīs […]

Soliņi varētu būt augstāki

13:11, 3. Apr, 2026
Cēsniece L. raksta:

“Ļoti skaistas pastaigu takas izveidotas Cēsīs, graviņā iepretim Pils parkam, taču soliņi varētu būt augstāki. […]

Sludinājumi

Citi

20:15, 23. Mar, 2026

✔ Dažādi remontdarbi (sienas, griesti, grīdas) ✔ Nelieli būvdarbi un uzlabojumi īpašumam ✔ Apdares darbi […]

Citi

10:41, 23. Mar, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

Citi

14:36, 12. Mar, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

19:03, 10. Mar, 2026

Jauna dārza nojume ar izvelkamu jumtu 3mx3mx2.2m, antracīta krāsā (tumši pelēkā), pieejamas 2 gab., Cēsīs. […]

Citi

11:36, 10. Mar, 2026

Uzņēmēj Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Tūjas, Siguldas, Priekuļu un Ādažu novados Mācību centrs BUTS piedāvā dažādas […]