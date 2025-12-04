PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 4. decembris
Vārda dienas: Baiba, Barbara, Barba
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Tas vēl nav noskaidrots

Sandra Deruma
19:59
04.12.2025
5
Sandra Deruma

Līdz ar filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kam veltītas tikai pozitīvas atsauksmes, sabiedrība pievērsusi lielāku uzmanību Latvijas basketbola vēsturei un tās veidotājiem. Tā pēdējās nedēļās interneta portālos un preses izdevumos bieži lasāmas intervijas ar vienu no Latvijas basketbola leģendām Skaidrīti Smildziņu-Budovsku. Viņa ir viena no pirmās TTT komandas meitenēm, kas vēl ir mūsu vidū. 82 gadu vecumā Skaidrīte ārpus mājas pārvietojas tikai ar kruķiem, mājās ar rollatoru. Viņa atzīst, ka lielais sports nav draudzīgs veselībai. Tomēr bijusī basketboliste, trīskārtējā pasaules, pieckārtējā Eiropas čempione, kuras vārds ierakstīts Starptautiskās Basketbola federācijas Slavas zālē, par savu likteni žurnālā “Ievas Veselība” saka: “Citi teica, ka ar basketbola spēlēšanu es to veselību sabeidzu. Bet, ja man tā sporta nebūtu, es jau nezinu, kas tad būtu bijis!”

Gan jau katrs esam pārdomājuši savas dzīves izvēles, pavērsienus, kas aizveduši mūs pa ceļiem, kurus lemts noiet. Skaidrs, ir bijuši apstākļi, kurus nevarējām ne izvēlēties, ne paredzēt, un ir bijuši mirkļi, izšķiršanās, kas ietekmējuši dzīves gājumu. Un lielais dzīves noslēpums ir – kā būtu bijis, ja toreiz es izvēlētos, piemēram, citu izglītību, citu profesiju, citu darba piedāvājumu, citu dzīvesvietu, citu dzīvesbiedru.

Galvenais secinājums – tik daudz mūsu dzīvē nosaka nejaušības, ko parasti dēvējam par likteni. Tik bieži dzirdēts, kā popularitāti iemantojušas, daudz sasniegušas personības atzīst – es toreiz uz iestājeksāmeniem devos līdzi draugam/draudzenei, viņu augstskolā neuzņēma, mani gan. Maz ir to, kas jau no agras bērnības zinājuši, ar ko nodarbosies nākotnē, un mērķtiecīgi uz to gājuši.

Noslēpumainais liktenis izspēlē arī tādus jokus, ka tas, ko kādā brīdī esam uzskatījuši par lielu nelaimi, vēlāk izrādās lielākā veiksme, un gadās – arī otrādi. Varam iet pie pareģiem un burvjiem, likt kārtis un zīlēt kafijas biezumos, lasīt astroloģiskās kartes, ticēt horoskopiem, varbūt mūsdienās lūgt skaidrību mākslīgajam intelektam, uz lielo jautājumu – kā rīkoties, ko izvēlēties? – tomēr atbildam katrs pats. Cik liela loma atbildes rašanā liktenim, cik zvaigžņu stāvoklim, kas to lai zina! Kamēr cilvēce to nav noskaidrojusi, manuprāt, visprātīgākais ir nenožēlot savas izvēles, negausties par likteņa nelabvēlību, bet priecāties un pieņemt dzīves piedāvājumu kā labāko, kas varēja notikt arī tad, ja tas ir bijis sāpīgi, jo mēs patiešām nezinām, kas būtu bijis, ja …

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
18

Kad radās un plašu popularitāti iemantoja televizori un dažādas televīzijas pārraides, ātrs gals tika paredzēts radio, jo kāda gan jēga kaut ko tikai klausīties, ja var reizē arī skatīties. Tomēr radio dzīvo vēl šodien un nebūt nešķiet, ka būtu uz miršanu. Kad parādījās datortehnoloģijas un vēl jo vairāk plašās interneta iespējas, ātru galu paredzēja abiem […]

Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
30

“Lai palīdzētu iepirkties lētāk, decembrī Centrālā statistikas pārvalde sāks ievākt lielveikalu ķēdēs pārdoto pamata pārtikas produktu cenas. Kur tās varēs atrast,” vēsta žurnāls “Ir” publikācijā “Kur lētāki brokoļi”.Rakstā paskaidrots: “Iepērkoties pārdomāti, nevis impulsīvi, mēs varam apturēt pārtikas cenu pieaugumu, uzskata rīdzinieks Arturs Zikovs. Viņš ir programmētājs, tomēr ar naudu nemētājas. Lai ekonomētu, agrāk bieži pārskatīja […]

Agnese Leiburga

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
22

Notikumi virzās pa apli, un šobrīd manī kaut kur pazudusi ticība kaut kad tikt no tā ārā. Teju ik dienu sev nākas atkārtot – kaut kad tās kara šausmas beigsies. Lai gan vairs nesaprotu, kā tieši tas var beigties, ja pat sākuma punktu sen vairs nemāku noteikt. Mums ģeogrāfiski vistuvākais karš visvienkāršākajā, acīmredzamākajā un ļoti, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
20

Šogad centram “Marta”, Latvijas sieviešu tiesību aizstāvības organizācijai, aprit 25 gadi. Centrs sniedz profesionālu rehabilitāciju vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām. Pērn palīdzību saņēma 790 cilvēki Latvijā. Viena no būtiskākajām pārmaiņām, ko centram ar neatlaidīgu darbu izdevies panākt, ir plašākas sabiedrības izpratne, ka vardarbība ģimenē nav pieņemama. 25. novembris ir Starp­tautiskā diena vardarbības pret […]

Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
36
1

Novembris Latvijai ir nozīmīgs mēnesis, kad īpaši domājam par mūsu valsti – tās pagātni, pārbaudījumiem, iespējamo nākotni. Par Latviju es domāju arī, piedaloties divu iestāžu atklāšanā. Jaunpiebalgā bijušajā skolas ēkā durvis vēra senioru nams “Piebalga”, savukārt Cēsīs, Dārtas ielā, svinīgi tika atklāta atjaunotā Cēsu Bērzaines pamatskolas pirms­skolas “Dārtiņa” ēka. Divas celtnes, kas ļoti gaidīja atdzimšanu: […]

Iveta Rozentāle

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
41

Darba un ģimenes rūpēs, kas saistītas ar gatavošanos valsts svētkiem, it nejauši uzdūros rakstam, kas negaidīti trāpīja manā pašai sev labi noslēptā sāpju punktā. Portālā lsm.lv novembra sākumā publicēts ārstes psihoterapeites Agijas Tommes raksts par, vienkāršiem vārdiem izsakoties, vaļasprieku trūkumu mūsdienu sabiedrībā. Ievērojams uzsvars aprakstā likts uz to, kā vaļasprieki un jebkādas aizraušanās spēj papildināt […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
5
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
30
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
22
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
20

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
27
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
41
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
30
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
34
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
28
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
3

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

11:54
12.11.2025
22

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998