Tā nevajadzētu būt

Sandra Deruma
09:07
06.10.2025
9
1
Sandra Deruma

Ne katras profesijas pārstāvjiem sava īpaši atzīmējama diena. Skolotājiem tāda ir 5.oktobrī, tātad šīs nedēļas nogalē. No kā skolotāji saņem visvairāk apsveikumu – no pašvaldības, skolēnu vecākiem, sabiedrības, audzēkņiem? Laikam jau tomēr no saviem skolēniem. Kādu formālu apsveikumu atsūta arodbiedrība, varbūt vēl kāds. Vai tas spēcina skolotāju gara spēku, motivē strādāt labāk, motivē palikt profesijā? Diez vai. Manuprāt, šobrīd skolās strādāt palikuši paši stiprākie, paši rūdītākie, paši entuziastiskākie, par ko viņi tiešām pelnījuši vislielāko cieņu, vispatiesāko apbrīnu un sirsnīgākos apsveikumus! Arī par to, ka spēj pasmaidīt (lai arī ar lielu rūgtumu un ironiju) par sava darba tiešās virsvadītājas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) , maigi sakot, neizdarību, par ko nesaprotamu iemeslu dēļ klusē Izglītības darbinieku arodbiedrība. Pārsteidzošo situāciju mēģinājusi skaidrot raidījuma “De facto” komanda, atklājot, kādi IZM sagādāti “brīnumi” jāpiedzīvo skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
Un situācija, kādu pieļāvusi IZM, manuprāt, ir šokējoša! Proti, vēl līdz šai dienai, kad sācies jau otrais mācību gada mēnesis, nav zināms šī mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks, nav zināmas, lai arī izziņotas, ka būs, izmaiņas pārbaudījumu izvēles kārtībā, tātad vēl nav skaidrs, kuros mācību priekšmetos centralizētie eksāmeni tiks atcelti, kuri nāks klāt. Vēl trakāk – IZM ministre Dace Melbārde uz “De facto” jautājumu, kad visas ieinteresētās puses saņems nepieciešamo informāciju, atbildi sniegt nevarēja, jo nezināja, cik vēl ilgs laiks vajadzīgs, lai pieņemtu svarīgos lēmumus. Savukārt portāls “TV*NET 25” 28.septembra ziņās raksta: “Eksāmenu norises jautājumi attiecas gan uz 9., gan 11., gan 12. klasēm, kurās kopumā šajā mācību gadā mācās 46 tūkstoši skolēnu (46 657). Vēl jāpieskaita jauniešu vecāki un, protams, skolotāji, un ir skaidrs, ka radītā neziņa skar visai lielu iedzīvotāju skaitu.”

Vai nav tā, ka šīs nebūšanas ir daudz lielākas un satraucošākas par tām, par kurām šobrīd uztraucas valdība? Vai tiešām šurp un turp muļļātā, pretrunīgi vērtētā Stambulas konvencija ir tik svarīga un steidzama, ka spēj novērst visu uzmanību no par vienu no valdības darbā izvirzītajām prioritātēm – izglītības? Un ne tikai. Šoreiz ir ļoti liels rūgtums par valdības darbu. Šķiet, cilvēki, kuri tur “kuģa stūri”, ir aizpeldējuši visai tālu no realitātes, tik tālu, ka skatās uz to tālo krastu, kur aizvedīs nākamās Saeimas vēlēšanas. Bet līdz tām vēl jādzīvo, līdz tām vēl jāstrādā ar atdevi, atbildīgi un godprātīgi. Lai nākamreiz, kad jauniešiem jautās novērtēt valdības darbu, nav jādzird atbilde, kādu Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta darbiniekiem septembra vidū sniedza kāds jaunietis, vārdā Markus: “Man liekas, tas, kas šobrīd notiek ar mācībām, – tas ir pilnīgs ārprāts. Tas, ka vidusskolā katru gadu mainās eksāmeni, mainās visi šitie likumi, manuprāt, tā nevajadzētu būt.”

Komentāri

  • Visvaldis Vansovičs saka:
    6. oktobris, 2025. 10:32

    Bija laiks, ka arī man sākās skolas gaitas, tālajā 1960-ā gadā. Kā tajos gados republikas vadība, ministrija to organizēja protams nezinu. Bet zinu, ka skola sākās 1-ā septembrī un mācību gads beidzās, ja pareizi atceros maijā. Nesekmīgajiem bija iespēja atzīmes labot vasaras brīvlaikā lai varētu tikt uz nākošo klasi. Tie bija gadi kad skolā ieguva zināšanas par visu kas cilvēkam būs vajadzīgs dzīvē. Katram bija iespēja zināšanas apgūt PTS-s, Tehnikumos un citās mācību iestādēs. Šodien, lasot šos, sakot tieši, stulbos rakstus gribās tādu IM-ju ar saturu atejā noslīcināt. 30-it gadu garumā izglītības sistēma ir sačakarēta līdz tai pakāpei, ka tie idioti gudrie vairs paši nespēj saprast kā izlīst no pašu izraktās sūdu bedres.

    Agnese Leiburga

    Tautas balss

    Gribētos skaistus vagonus

    09:17
    06.10.2025
    8
    Lasītāja H. raksta:

    “Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

    Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

    09:17
    06.10.2025
    11
    Seniore raksta:

    “Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

    Kāpēc sildīt vecu zupu

    09:22
    02.10.2025
    20
    1
    Lasītāja A. raksta:

    “Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

    Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

    09:21
    01.10.2025
    28
    Cēsniece raksta:

    “Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

    Neapšļaksti gājēju!

    10:00
    30.09.2025
    24
    1
    Pilsētniece D. raksta:

    “Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

